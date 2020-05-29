Мэр Киева Виталий Кличко пообещал сохранить зеленой зоной знаменитый Протасов яр. На ближайшей сессии Киевсовета будет рассмотрен вопрос изменения целевого назначения части земельных участков объекта снова на зеленую зону

«Хочу заверить общественность: город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета мы вынесем проекты решений об изменении целевого назначения части земельных участков снова на зеленую зону. Я хотел бы, чтобы депутаты нынешнего созыва ответственно отнеслись к этому вопросу и поддержали эти проекты решений», — пообещал Кличко. Танковая, а не Банковая. Где в Киеве находится настоящий центр управления Украиной © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впрочем, это не первое заверение от мэра. Местная громада много лет отстаивает Протасов яр от застройки. В среду, 27 мая, активисты провели очередной пикет у мэрии и напомнили Кличко его же обещания годичной давности поставить точку в этом деле. Киевская громада требует от городских властей дать правовую оценку незаконному отчуждению зеленой зоны, законодательно вернуть статус Протасову яру, а также признать этот участок не только зеленой зоной, но и отдельным историческим ареалом. Речь идет о 30 гектарах леса практически в центре Киева с уникальным историческим ландшафтом. Протасов Яр с 1966 года является парком. Вопреки статусу в начале нулевых часть парка была передана под застройку жилыми и офисными объектами высокой этажности.

О еще одном случае незаконной застройки в центре столицы написал на своей странице в ФБ политтехнолог Дмитрий Раимов. Речь идет о строительстве дома в исторической части Киева около знаменитых Золотых ворот: «Жители дома на Ярославом Валу, 10 — группа героев, которые борются за человеческое к ним отношение. Сейчас они ведут бой за свое выживание, за сохранение исторического дома, под которым вырыли 5 этажей для борделя. Уже подключился городской актив. Подключились журналисты. Подключилась все органы власти. Но знаете, как говорят… "ну вы же понимаете". Да, мы понимаем, в какой стране живем. В стране, где к людям, если у них нет "фамилии", относятся плохо». В Киеве стреляют в иностранцев: «все кланы в гости будут к нам…» © Facebook, Поліція Києва

Это два типичных примера дерибана самых дорогих и лакомых участков киевской земли под застройку. Последние 15 лет Киев «развивался» под руководством застройщиков. Ситуация досталась нынешнему руководству КМДА по наследству, но была не только не исправлена, а усугублена. Это заметно не только специалистам, но и каждому киевлянину. Еще год назад о вопиющей ситуации в столице писал бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко. За это время ситуация не поменялась: «КМДА, Киевсовет и государственные контрольно-надзорные органы за эти годы превратились в коррумпированную систему по обслуживанию интересов крупных застройщиков и их политических и правоохранительных «крыш». Сверхприбыльность и огромные коррупционные откаты стали возможными во многом благодаря грубейшим пренебрежениям элементарными градостроительными нормами. Состояние и перегруженность городской инфраструктуры достигли критических пределов. Основной причиной стала хаотичная и бессистемная точечная застройка и тотальная коррупция контролирующих органов в этом сегменте. Нынешнее руководство КМДА, тесно переплетенное и полностью зависимое от застройщиков, даже не понимает, похоже, масштабы надвигающейся беды», утверждает Кучеренко. «Народ еще не верит». В Киев вернулись метро и маршрутки © Украина.ру/Стрингер

Если масштабы беды в мэрии не понимают, то специалисты КО «Киевгенплан» рассчитали модель будущего для столицы: «В результате моделирования движения транспорта на прогнозной транспортной модели города, было выявлено следующее. Средняя скорость движения на индивидуальном транспорте сократится с существующих 25-27 км/ч до 14,5 км/ч, среднее время осуществления поездки увеличится на 80%. Для улучшения условий проживания в городе и пригороде Киева необходимо уже сейчас начинать строительство новых улиц, транспортных развязок в разных уровнях, расширять существующие улицы. Также нужно развивать общественный транспорт, особенно скоростной вне уличный. По предварительным подсчетам, стоимость развития транспортной системы, которая сможет качественно обслуживать прогнозное населения города Киева и его пригородной зоны, ориентировочно составит 120 млрд грн».

Именно проблемы застройки города, транспортный коллапс и инженерный неремонтируемый фонд ставят в вину мэру Кличко. Как написала журналист Марина Калинина, «уставшие мосты, уничтоженная инфраструктура, повальная застройка ТРЦ, повышение коммуналки — вот чем закончится руководство Кличко. Боксер хорош на своем месте — в ринге, а в управлении столицей он — слон в посудной лавке». Кабмин сказал «Поехали!» Как будут запускать украинский транспорт © Facebook, Vladyslav Kryklii

Уже осенью киевлянам представится шанс оценить итоги работы мэра Виталия Кличко. 25 октября 2020 года назначены выборы городского главы.