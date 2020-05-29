«Хочу заверить общественность: город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета мы вынесем проекты решений об изменении целевого назначения части земельных участков снова на зеленую зону. Я хотел бы, чтобы депутаты нынешнего созыва ответственно отнеслись к этому вопросу и поддержали эти проекты решений», — пообещал Кличко.
Впрочем, это не первое заверение от мэра. Местная громада много лет отстаивает Протасов яр от застройки. В среду, 27 мая, активисты провели очередной пикет у мэрии и напомнили Кличко его же обещания годичной давности поставить точку в этом деле. Киевская громада требует от городских властей дать правовую оценку незаконному отчуждению зеленой зоны, законодательно вернуть статус Протасову яру, а также признать этот участок не только зеленой зоной, но и отдельным историческим ареалом. Речь идет о 30 гектарах леса практически в центре Киева с уникальным историческим ландшафтом. Протасов Яр с 1966 года является парком. Вопреки статусу в начале нулевых часть парка была передана под застройку жилыми и офисными объектами высокой этажности.
О еще одном случае незаконной застройки в центре столицы написал на своей странице в ФБ политтехнолог Дмитрий Раимов. Речь идет о строительстве дома в исторической части Киева около знаменитых Золотых ворот: «Жители дома на Ярославом Валу, 10 — группа героев, которые борются за человеческое к ним отношение. Сейчас они ведут бой за свое выживание, за сохранение исторического дома, под которым вырыли 5 этажей для борделя. Уже подключился городской актив. Подключились журналисты. Подключилась все органы власти. Но знаете, как говорят… "ну вы же понимаете". Да, мы понимаем, в какой стране живем. В стране, где к людям, если у них нет "фамилии", относятся плохо».
Это два типичных примера дерибана самых дорогих и лакомых участков киевской земли под застройку. Последние 15 лет Киев «развивался» под руководством застройщиков. Ситуация досталась нынешнему руководству КМДА по наследству, но была не только не исправлена, а усугублена. Это заметно не только специалистам, но и каждому киевлянину. Еще год назад о вопиющей ситуации в столице писал бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко. За это время ситуация не поменялась: «КМДА, Киевсовет и государственные контрольно-надзорные органы за эти годы превратились в коррумпированную систему по обслуживанию интересов крупных застройщиков и их политических и правоохранительных «крыш». Сверхприбыльность и огромные коррупционные откаты стали возможными во многом благодаря грубейшим пренебрежениям элементарными градостроительными нормами. Состояние и перегруженность городской инфраструктуры достигли критических пределов. Основной причиной стала хаотичная и бессистемная точечная застройка и тотальная коррупция контролирующих органов в этом сегменте. Нынешнее руководство КМДА, тесно переплетенное и полностью зависимое от застройщиков, даже не понимает, похоже, масштабы надвигающейся беды», утверждает Кучеренко.
Если масштабы беды в мэрии не понимают, то специалисты КО «Киевгенплан» рассчитали модель будущего для столицы: «В результате моделирования движения транспорта на прогнозной транспортной модели города, было выявлено следующее. Средняя скорость движения на индивидуальном транспорте сократится с существующих 25-27 км/ч до 14,5 км/ч, среднее время осуществления поездки увеличится на 80%. Для улучшения условий проживания в городе и пригороде Киева необходимо уже сейчас начинать строительство новых улиц, транспортных развязок в разных уровнях, расширять существующие улицы. Также нужно развивать общественный транспорт, особенно скоростной вне уличный. По предварительным подсчетам, стоимость развития транспортной системы, которая сможет качественно обслуживать прогнозное населения города Киева и его пригородной зоны, ориентировочно составит 120 млрд грн».
Именно проблемы застройки города, транспортный коллапс и инженерный неремонтируемый фонд ставят в вину мэру Кличко. Как написала журналист Марина Калинина, «уставшие мосты, уничтоженная инфраструктура, повальная застройка ТРЦ, повышение коммуналки — вот чем закончится руководство Кличко. Боксер хорош на своем месте — в ринге, а в управлении столицей он — слон в посудной лавке».
Уже осенью киевлянам представится шанс оценить итоги работы мэра Виталия Кличко. 25 октября 2020 года назначены выборы городского главы.