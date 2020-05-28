По состоянию на 21:00 28 мая в мире зафиксировали почти 5 миллиона 847,7 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 361,1 тыс. человек скончались, более 2 миллиона 540,1 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус: жизнь в тотальном карантине и странные исключения из правил © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 1 миллиона 753,3 тысяч человек (102,5 тыс. умерли, 494,3 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (418,6 тыс. заболевших, 25,9 тыс. умерших и 166,6 тыс. выздоровевших) и Россия (379,3 тыс, 4148, и 151,1 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Испании, Великобритании и Италии, а более 100 тыс. — во Франции, Индии, Турции, Иране и Перу. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Чили, Саудовской Аравии, Мексике, Пакистане, Бельгии и Катаре.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. При этом в Германии, где ранее было зафиксировано около 182 тыс. зараженных, число выздоровевших достигло 163 тыс., хотя с начала пандемии там погибло более 8,5 тысяч человек.

Ситуация на Украине. Постепенное открытие границ

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 22 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией (+477), из которых 669 (+11) стали летальными. В то же время 8439 (+444) пациентов выздоровели.

Наибольшее количество новых инфицированных подтверждено лабораторно в Черновицкой (57), Львовской (70), Ровенской областях (74) и Киеве (54). Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Сумской, Луганской и Херсонской областях.

В Киеве с 30 мая откроются крупные торгово-развлекательные центры и отели. Рестораны в отелях будут работать на вынос и на обслуживание. Основными условиями возобновления деятельности остаются масочный режим, дезинфекция помещений и социальное дистанцирование.

В то же время столичная администрация заявила о готовности ужесточить карантин в городе в случае: если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человека на 100 тысяч населения, или если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, будет более 75%.

Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдавии в полночь в пятницу. Он добавил, что ведомство проинформировало соседние страны, чтобы они учли эту информацию и могли планировать открытие своих контрольных пунктов.

Глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии наук Игорь Бровченко заявил, что Украина прошла пик коронавируса.

При этом нулевая статистика заболеваемости коронавирусом в стране, по мнению главного санитарного врача Виктора Ляшко, может наблюдаться уже меньше чем через месяц — примерно 22 июня.

Ситуация в России. Послабления в Петербурге

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 379 376 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8431 за сегодня), из которых 4148 (+174 за сегодня) оказались летальными, а 151 111 (+8775) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 9,7 млн тестов на наличие инфекции.

При этом около трети россиян по-прежнему не верят в опасность коронавируса. Согласно результатам опроса Высшей школы экономики, 23,2% считают пандемию выдумкой «заинтересованных лиц», еще 9,6% — что ее опасность преувеличена.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в столице откроются непродовольственные магазины и части сервисов (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские). Москвичам также разрешат прогулки, но их можно будет совершать только по графику. При этом режим самоизоляции будет действовать до 14 июня.

Однако губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что пока рано открывать в регионе торговые центры, а также кафе и рестораны даже на открытых верандах, пообещав при этом открыть их при положительной динамике.

Правительство Петербурга решило с 1 по 14 июня смягчить ограничения, введенные из-за коронавируса. В частности, горожане теперь не будут обязаны соблюдать самоизоляцию и носить маски и перчатки на улицах.

Также в Северной столице разрешат открыться нотариальным и юридическим конторам. Кладбища будут открыты для посещения, но заходить туда можно будет только в средствах индивидуальной защиты.

Премьер-министр Михаил Мишустин тем временем анонсировал помощь медикам, борющимся с COVID-19, на 22 миллиарда рублей за счет межбюджетных трансфертов регионам. Дагестан получит 2 миллиарда рублей на строительство трех медицинских центров. Помогут и аэропортам, пострадавшим от падения авиаперевозок: им выделят около 11 миллиардов рублей.

Опасности свою жизнь подвергают и волонтеры, и соцработники, в связи с чем правительство приняло решение выплатить им дополнительно по 12 тысяч рублей в месяц.

Остальной мир. Как Израиль выходит из карантина

В Израиле из заразившихся в самом начале 16 700 человек на сегодняшний день осталось только около 2000 инфицированных, причем из них, по последним данным Минздрава, лишь 41 человек болеют в самой тяжелой форме, и 29 подключены к аппарату ИВЛ, что составляет минимальный процент.

Политолог Цинкер: После пандемии Израиль будет жить судебным процессом над Нетаньяху © Facebook, Александр Цинкер

С 27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах, а также открылся купальный сезон.

В то же время пожилым людям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, а ношение масок в общественных местах остается обязательным под угрозой штрафа.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Цинкер, люди постепенно возвращаются на работу, на дорогах Тель-Авива вновь возникают пробки, а в торговых центрах наблюдаются очереди в магазины, чего не было уже давно.

По его впечатлениям, все выглядит так, будто жизнь возвращается в прежнее русло, хотя у граждан вошло в привычку протирать руки спиртовыми салфетками, меньше касаться друг друга, соблюдать 2-метровую дистанцию.

Эксперт также обратил внимание, что выходцы из бывшего СССР проявили себя более дисциплинированными по сравнению с другими израильтянами, выполняя все распоряжения и рекомендации властей.

Специалист добавил, что перед Израилем стоит сейчас более важная проблема — ликвидация потерь в экономике и обеспечение сотен тысяч граждан страны социально-экономической помощью.