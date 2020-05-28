С первых дней так называемой АТО и начала блокады Донбасса у пенсионеров, живущих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, возникли проблемы. Люди не могли получить законных соцвыплат. Многие в силу возраста и состояния здоровья не могут часами стоять на КПП на линии соприкосновения, чтобы попасть в отделение Пенсионного фонда или к банкомату

300 000 «лишних» людей

Для тех же, кому здоровье еще позволяет, не позволяет стоимость транспорта из ЛДНР в Украину и обратно. Транспорт настолько дорог, что, учитывая все остальные условия, проще отказаться от украинской пенсии и получать ее в непризнанных республиках. Тем более что с начала текущего года минимальная пенсия в ДНР (4800 рублей) на 16% превысила «минималку» в Украине (1636 грн, или 4151 рубль). Донецкие пенсии: придуманные и настоящие © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По данным официального представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенса Ларке, в ЛДНР на данный момент проживает более 300 тысяч пенсионеров. Правда, замглавы комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко заявил, что из 612 тысяч пожилых жителей Донбасса, получивших статус временно перемещенного лица (ВПЛ), только 200 тысяч реально проживают на неподконтрольных территориях.

В принципе цифра тоже правдоподобная, поскольку не все пенсионеры получили статус ВПЛ.

В любом случае, поскольку с середины марта Украина полностью закрыла все пункты пропуска из-за эпидемии коронавируса, эти 200-300 тысяч граждан Украины лишились возможности получить свои законные соцвыплаты. Это вызвало соответствующую реакцию в международном сообществе. Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал открыть линию разграничения.

УВКПЧ ООН в своем свежем отчете осудило подходы правительства Украины, лишающие многих тысяч граждан доступа к социальному обеспечению, а глава киевского офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Пабло Матеу предложил открыть мобильные отделения «Ощадбанка» на пунктах пересечения, чтобы пенсионерам хотя бы не приходилось ехать в города на подконтрольных территориях, — это экономия и времени, и денег. Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Миллиард в месяц экономии на пенсионерах Донбасса

Вроде бы со снятием карантина все вернётся хоть и в дискриминационное, но обычное, уже привычное русло. Выплаты возобновятся тем, кто получил статус ВПЛ и может приехать за деньгами на территорию, контролируемую киевскими властями. Но карантин — очень удобный предлог, чтобы закрыть 200-300 тысячам граждан доступ к пенсиям.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова еще в конце прошлого года говорила, что долг донецким пенсионерам превышает 33 млрд гривен при среднем долге одному человеку в 31 тысячу гривен. Уже упомянутый Руслан Горбенко назвал и более свежую цифру — 55 млрд гривен за последние три года, каковых в нынешнем бюджете не предусмотрено.

А теперь следим за руками. Имеющийся закон (в феврале его пытались пересмотреть, но не вышло) предполагает возможность вернуть себе пенсионные выплаты только за 3 года, если по какой-то причине не удавалось их получать. Но многие пенсионеры Донбасса не получают их 6 лет. Если бы велась статистика, можно было бы посчитать «экономию», но и так понятно, что у пожилых граждан таким образом крадут огромную сумму.

Но вполне можно посчитать «экономию» карантина. При средней пенсии с апреля этого года в 3170,14 грн каждый месяц карантина «экономит» Пенсионному фонду почти 1 млрд грн (при 300 тысячах пенсионеров). Если считать с момента закрытия КПВВ, т.е. с середины марта, уже накопилось около 2,5 млрд грн. Согласно же отчету ПФУ, с начала года он собрал на 7,2 млрд грн меньше, чем было запланировано, в мае отставание от плана достигло 20%. Можно еще несколько месяцев не обращать внимания на призывы международных организаций и политиков и покрыть дефицит фонда за счет донецких и луганских пенсионеров. Новая блокада Донбасса. Теперь коронавирусная © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Естественно, начальник ПФУ в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Краматорске сказала, что деньги есть, выплаты получат все, но надо дождаться, пока в стране стабилизируется ситуация с эпидемией.

Но в этом всё и дело. Во-первых, неизвестно, когда это произойдет. Во-вторых, неизвестно, будет ли это официально признано властями в тот момент, когда это реально произойдет. И в-третьих, пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что ограничения на пересечение линии разграничения будут действовать до особого распоряжения вне зависимости от постановлений Кабмина по карантинным ограничениям, а решение об открытии КПВВ на Донбассе принимает только командующий ООС.

Таким образом, госпожа Рад либо некомпетентна, либо откровенно лжет. Держать КПВВ на замке ведь можно сколько угодно, рассказывая про жуткое распространение коронавируса в ОРДЛО — Отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Проверить всё равно никто не сможет.

Не вина людей

Конечно, это напёрсточничество вокруг законодательства. Но есть еще кое-что. Представитель УВКБ ООН Пабло Матеу высказал очень интересную мысль: «Получение пенсии — право человека, которое он заработал многими годами труда. Это не вина людей, что они оказались на территории, неподконтрольной правительству. Мы стараемся убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица для получения пенсии. Людей по сути заставляют получать фиктивный статус переселенца, чтобы реализовать свое право на заработанную пенсию».

«Заставляют получить фиктивный статус» — это ключевое. С 2017 года тянется уголовное дело макеевских водителей Сергея Сергеева и Андрея Горбаня, за которым следит Украина.ру. Напомним, что они провели 2,5 года в запорожском СИЗО, а затем по решению судьи Ирины Наумовой были освобождены без меры пресечения. Обвиняют их в финансировании терроризма за то, что они возили донецких пенсионеров в Запорожье — в Пенсионный фонд, соцслужбу и отделение «Ощадбанка».

Прокуратура настаивает на том, что Сергеев и Горбань оформляли пенсионные карты без присутствия самих пенсионеров (это незаконно), затем завладевали их средствами, передавая их неким террористам. Речь шла и о превышении полномочий рядом сотрудников соцслужб, которые этим пенсионерам якобы незаконно оформляли статус ВПЛ. «Всё убитое. У меня сарай лучше». Во что превратились автомобили макеевских водителей на стоянке СБУ © Павел Волков

По ходу рассмотрения дела в суде выяснилось, что оформить карты без присутствия гражданина невозможно технически, а факт завладевания средствами никто установить и доказать не может. Мало того, сами пенсионеры, давая показания во время следственных действий, благодарили водителей, т.к. организованный приезд — единственная для них возможность получить свое.

Адвокаты убеждены, что цель процесса — не два простых водителя, не имеющих никакого отношения к вооруженным группам, а блокировка соцвыплат жителям неподконтрольных территорий. Если бы удалось доказать, что такова схема передачи денег «террористам», сами понимаете, что бы было дальше.

Но в данном деле благодаря качественной работе адвокатов, откровенной фальсификации со стороны обвинения и вниманию СМИ и международных организаций доказать это скорее всего не получится. Тем не менее адвокаты говорили, что когда задерживали Сергеева и Горбаня, 2016-2017 гг., в разных городах Украины было заведено несколько аналогичных уголовных производств, но нашлись вменяемые люди в органах, которые отказались подписывать обвинительные акты по пенсионному терроризму.

«Пенсионный терроризм» продолжается

Однако смотрите, что происходит сейчас. В январе 2020 года пресс-служба СБУ сообщила, что в Луганской области разоблачены коммерсанты, которые «в интересах террористической организации «МГБ ЛНР» организовали механизм незаконного получения украинских соцвыплат жителями временно оккупированной территории. Оперативники СБУ установили, что частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска предоставлял жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и «заочного» оформления социальных выплат». Дело макеевских водителей вскрывает неприглядную правду о постмайданной Украине © Павел Волков

История, идентичная истории макеевских водителей. Опустим про «МГБ ЛНР» — это, как обычно, взятое из головы предположение нужно для квалификации действий по статье «Финансирование терроризма». Если не будет «интереса МГБ ЛНР», то водителя привлечь не за что — транспортные перевозки пенсионеров в Украине не запрещены.

Интересно другое. Предприниматель, оказывается, одновременно и перевозил людей, и «заочно» оформлял им выплаты. А зачем «заочно», если людей он привез? А зачем их везти, если можно «заочно»? Кроме того, в деле макеевских водителей выяснено, что «заочно» нельзя, просто нет в банке такой процедуры. При оформлении карты человек должен сидеть непосредственно напротив сотрудника банка, его фотографируют и т.д.

Можно с высокой долей достоверности восстановить реальную картину происшедшего. Пенсионеры пожилые, им тяжело выстаивать очереди на КПВВ, очереди в банке и ПФ, а потом искать транспорт, чтобы ехать обратно. Гораздо проще и дешевле скинуться на одного водителя, который их всех вместе заберет, быстро провезет через КПВВ (как это делается, ни для кого не секрет), узнает в банке, могут ли там принять группу людей, и в тот же день увезет пенсионеров домой.

Ничего незаконного в этом нет. Есть только издевательство правительства Украины над своими гражданами, которое вынуждает их выдумывать разные сложные схемы, чтобы получить то, что по закону и так их. Если же сотрудники соцслужбы действительно незаконно (возможно, за деньги, возможно, без установленной процедуры) оформили пенсионерам статус ВПЛ, то это вопрос к сотрудникам соцслужбы, а не к водителю.

И вообще, послушайте ООН, отмените дискриминационную систему ВПЛ, и коррупция тут же исчезнет. Но нет, власти волнует не коррупция, а как бы пришить организованные приезды пенсионеров к терроризму и заблокировать пенсии. Надежды только на Россию. Донбасс требует от Украины возместить ущерб через ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В феврале 2020-го СБУ сообщает: «Контрразведка СБУ блокировала очередной трафик незаконного получения украинских соцвыплат. Предприниматель из временно оккупированного Луганска, который занимался пассажирскими перевозками на подконтрольную украинской власти территорию, предоставлял услуги по «заочному» оформлению соцвыплат. Правоохранители остановили дельца на КПП «Майорское» во время рейса в Северодонецк. Проверяется информация о причастности его к деятельности так называемой «МГБ ЛНР».

Всё то же самое. И без «причастности к МГБ ЛНР» предъявлять водителю нечего.

Запасной план

«Показательно, — пишет пресс-служба СБУ, — что в то время, как украинская власть прикладывает максимум усилий, чтобы упростить жителям Донбасса получения соцвыплат, предприниматели убеждали людей в сложности и дороговизне их оформления. Они вымогали деньги за несуществующие услуги».

Так за оформление пенсий с последующей передачей их в МГБ или за несуществующие услуги? Ведь это разные статьи. А как квалифицировано вымогательство? Пенсионеры написали заявление? Конечно, нет, поскольку тут то же самое, что и с макеевскими водителями, — люди собрались и поехали. А что за «усилия» прикладывает украинская власть, провалив в феврале законопроект об упрощении получения соцвыплат, мы уже увидели.

Нардеп от правящей партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая во время обсуждения данного законопроекта даже выдала:

— Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать?

Вот и всё. Определять, как водится, будет СБУ.

Схема с задержанием водителей — запасной план, который может помочь снова заморозить выплаты даже после того, как неизвестно когда откроют КПВВ. Просто им нужно хоть одно такое дело довести до обвинительного приговора, что при правильной работе правильных адвокатов практически невозможно. В любом случае нельзя дать шанса: если знаете имена задержанных, сообщите в соцсетях. Шум и скандал в таких делах, где напёрсточникам нужны тишина и «договорняк», меняют очень многое.

Это важно не только для самих задержанных и арестованных, но и для 300 000 пенсионеров Донбасса, которых уже ограбили и продолжают выдумывать схемы, чтобы грабить дальше.