Пандемия идёт на спад, карантин ослабевает. Мир готовится вернуться в нормальную жизнь. Но будущее пугает. Демократы в США панически боятся грядущих выборов и украинских разоблачений своего главного кандидата Джо Байдена. Европа боится сильной Германии, а молодежь всего мира — безработицы и тоски

Операция «Обезвредить Украину!»

Американское издание Atlantic Council опубликовало обращение бывших послов США на Украине. Кому адресовано это обращение, не сказано, но догадаться можно. Впереди выборы, и Украина оказывается в центре главного предвыборного скандала. Похоже, что именно украинскую карту Дональд Трамп будет разыгрывать в борьбе против своего главного оппонента Джо Байдена. Дипломаты атакуют. Байден получил поддержку экс-послов США на Украине и обходит Трампа © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Под сообщением семь подписей: первый посол США на Украине Роман Попадюк, третий посол США на Украине Стивен Пайфер, четвёртый посол США на Украине Карлос Паскуаль, пятый посол США на Украине Джон Хербст, шестой посол США на Украине Уильям Тейлор, седьмой посол США на Украине Джон Теффт и девятый посол США на Украине Мари Йованович.

Послы напоминают общественности, что Украина для США не чужая, ибо тоже разделяет «такие ценности, как демократия, свобода и свобода человека». Более того, «успех Украины в развитии как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, привязанной к европейским институтам, способствует заинтересованности США в более стабильной и безопасной Европе».

Американо-украинское партнерство началось не вчера, а в 1996 году. Послы не могут сказать этого открыто, но все, кто в теме, отлично понимают, что в 1996 году началось не просто партнерство, а прямое воздействие на Украину со стороны США.

Послы аккуратно намекают, что далекая Украина находит поддержку у всего спектра политических сил Вашингтона — и республиканцев, и демократов. Это, конечно, не вполне так. Независимая Украина формировалась и формируется в рамках традиционной неолиберальной стратегии демократов. Все перечисленные выше послы прилежно реализовали на Украине именно этот политический курс. И фигура республиканца Трампа в виде главного украинского куратора ставит обе страны в довольно неловкое положение.

Украина пропитана неолиберальными идеями, привнесенными американскими демократами, а Трамп вроде как выступает их противником.

«Мы годами работали над развитием и укреплением американо-украинского стратегического партнёрства, — сокрушаются послы. — Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсичному нарративу, не имеющему основания в реальности американо-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами. Это не отвечает интересам ни одной из стран». «Алло, вас слушают». Самые скандальные прослушки на Украине © CC0, Pixabay

Проще говоря, обращение послов не что иное, как попытка демократов смягчить удар, который готовит Байдену Трамп.

Сам по себе такой ход весьма показателен. Обращение послов еще раз обнаруживает печальную для украинских грантополучателей истину: — для Белого дома Украина — инструмент, которым сейчас и собираются воспользоваться.

Вместо дяди в Европу придёт тетя

Издание «Русская Германия» публикует текст Арсения Каматозова под философским названием «Жизнь после вируса». Автор констатирует очевидные факт — эпидемия в Германии идёт на спад. В Берлине только 100 человек с коронавирусом еще находятся в больницах. Можно сказать, победа одержана. Причем не только медицинская, но и экономическая.

«При всех ужасах падения немецкой экономики ее организм менее других поражен вирусом. Действительно, на фоне Франции, Британии, России (и даже всех их вместе взятых) финансовые возможности Германии кажутся безграничными. Внутренний долг страны в размере всего лишь 61% немецкого ВВП позволяет Германии просто залить Европу ликвидностью», — пишет автор.

Однако беда в том, что европейские соседи Германии не очень рады этому факту.

«Выдвинутый 18 мая Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном совместный план посткризисного восстановления экономики ЕС в 500 миллиардов евро бюджетных расходов холодно принят Австрией, Данией, Нидерландами и Швецией, — отмечает автор. — «Четверка бережливых» предпочла бы выплату этих гигантских средств не в виде помощи, а в форме займов». Большая проблема Европы. Коронакризис поставил под вопрос будущее Евросоюза © CC0, Pixabay

Автор подозревает, что постокоронавирусный мир Германии-победительницы дракона может быть омрачен недоверием, завистью и страхом соседей. Слишком сильная Германия может вызывать такое же отторжение, как и слишком сильные Штаты. Автор напоминает: «все это уже проходили здесь США после сверхуспешной реализации знаменитого «плана Маршалла» в 1940-1950-е годы. Теперь роль «строгого заокеанского дяди» предстоит взять на себя «тёте».

Нетрудно догадаться: это может привести к тому, что и без того непрочные после Брекзита связи Евросоюза будут расшатаны еще сильнее.

Вирус вместо Симоны де Бовуар

Французская Le Temps рассказывает о том, как пандемию и карантин переносит молодежь. Оказывается, не очень хорошо, но весело.

«Сцена, обычная для огромных бассейнов в больших отелях Лас-Вегаса, заставляет содрогнуться: сотни молодых людей стоят рядом друг с другом в воде, держа коктейли в руках, звучит громкая музыка», — пересказывает автор содержание ролика, снятого в минувшую субботу. Западные СМИ: Чего ждут на Западе от Трампа, Китая и России © REUTERS, Lucas Jackson

Ко вторнику ролик набрал более 17 млн просмотров. В штате Миссури — низкая смертность от коронавируса. Но в целом США уже преодолели порог в 100 тыс. смертей. Это гораздо больше, чем число погибших в результате войн в Корее и Вьетнаме.

«Такая сцена наглядно показывает отказ от благоразумия, от предписаний физического дистанцирования, а также неистовое желание радоваться жизни», — пишет издание.

То же самое происходит и в Европе.

«Молодым людям надоело, и пусть все это знают!» — восклицает автор.

На прошлых выходных тысячи молодых людей вышли на площади Италии — «без масок и с улыбкой на устах». Потребность молодежи в общении оказывается сильнее страха.

Примерно то же самое случилось и в Новосибирске — пара сотен человек откликнулись на призыв в соцсетях и вышли вечером на улицы с песнями и танцами. Полиция начала расследование.

Европейская молодежь начала массово играть в футбол. Играют во Франции, Германии, Швейцарии. Договариваются через соцсети. Парадоксы пандемии: американцы хотят запретить мясо, а козы говорят по скайпу © REUTERS, Jonathan Ernst

Собственно говоря, молодежи на карантине остается только это. Если их щадит вирус, то вовсе не щадит кризис.

«Более или менее полноценное дистанционное обучение, откладывание или даже отмена учебной практики, перенос экзаменов в колледжах, потеря подработки для студентов, приостановление перспектив приема на работу… Кризис Covid со всей силой ударил по студентам и молодым выпускникам. Его влияние обещает стать долговременным», — предупреждает газета Le Figaro.

«Карантин крадёт молодость у целого поколения, — говорит бельгийский философ Паскаль Шабо. — В этом возрасте мы узнаем, кто мы есть, именно благодаря глазам других людей. Именно в объятиях другого человека мы обнаруживаем, что мы можем и что мы любим. Иногда за несколько месяцев мы делаем то, что потом вспоминаем всю жизнь. Дискомфортно быть 20-летним, когда в бестселлерах рассуждают о коллапсологии, загрязнении океана пластиком и об эмоциональном выгорании. У их бабушек и дедушек были Симона де Бовуар, рок-н-ролл и свобода противозачаточной пилюли, все же это было повеселее. Это с большой вероятностью рискует породить циников без стыда и совести, для которых главным всегда оказывается сила. Именно этого следует избегать».