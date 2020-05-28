Пандемия коронавируса ударила по доверию между странами, но из кризиса пережившие его государства выйдут сильнее, как всегда бывает, считают эксперты. При этом Украину ждут большие экономические проблемы, грозящие перерасти в политический кризис

Мир постепенно выходит из коронавирусного карантина. Страны Европы ослабляют ограничительные меры, открывают границы. При этом больше половины граждан Евросоюза уже столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса, почти четверть потеряли работу или были вынуждены перейти на неполный рабочий день.

Во многом из-за этого традиционные туристические страны — Испания, Италия — стремятся открыться для иностранных гостей и даже с июля отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну.

Коронавирус: жизнь в тотальном карантине и странные исключения из правил © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Украинские власти с оптимизмом смотрят на ситуацию с COVID-19 в стране. Нулевая статистика заболеваемости коронавирусом на Украине, по мнению главного санитарного врача Виктора Ляшко, может наблюдаться уже меньше чем через месяц — примерно 22 июня.

Тем временем Кабмин представил программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии. Она направлена на улучшение доступа к финансам, к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивое развитие отраслей и борьбу с безработицей. В частности, президент Владимир Зеленский продлил налоговые льготы предпринимателям до конца карантина.

Кроме того, Украина открыла границы, но возобновит международное авиасообщение с 15 июня. При этом прилетевшие в страну граждане и иностранцы должны будут пройти 14-дневный карантин.

Коронавирус ударил по доверию между государствами

Главным вопросом последних месяцев стал «Каким мир будет после пандемии?». Эксперты и футурологи дают свои прогнозы, расхожей стала фраза «мир уже не будет прежним». Однако с этим не согласен политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Он полагает, что мир отойдёт от шока коронавируса: возобновятся и поездки, и сотрудничество, которое сейчас упало.

Руслан Гринберг: Россия и Евросоюз должны быть мощными игроками в мире, в котором хотят править США и Китай © РИА Новости, Нина Зотина

«Так что в дальнейшем они будут принимать решения с поправкой на то, что в сложной ситуации они будут с любой бедой наедине. Поэтому, например, такие решения, как коллективное вторжение в очередной Ирак, в очередную Югославию, будут уже под вопросом. Коллективное введение санкций тоже будет под вопросом», — заявил эксперт.

«Любое государство выходит из кризиса более сильным»

Политолог прогнозирует, что Евросоюз трансформируется: говорить о распаде не стоит, но, скорее всего, ЕС претерпит изменения «и в дополнение к Шенгенскому соглашению могут вступить какие-то новые соглашения, которые будут регулировать отношения между странами». Возможно, страны получат больше суверенитета в рамках Евросоюза, либо он трансформируется в конфедерацию.

«Плюс ко всему в Европе существуют три объединения: Евросоюз, Европейская ассоциация свободной торговли, куда входят государства, не входящие в Евросоюз, и неформальная структура, которая ориентирована на Россию. Поэтому я думаю, что сейчас Евросоюз будет пытаться создать некую модель, которую [президент Белоруссии] Александр Лукашенко назвал «интеграцией интеграций», с тем чтобы получить и новый заряд, и новый смысл существования, и новые перспективы для расширения.

Но расширения уже не за счет вовлечения новых государств, а расширения рынка, интереса, сферы деятельности», — рассказал Бондаренко.

Он также отметил, что любой кризис в среднесрочной и далеко идущей перспективе всегда является благом — будь то политический или экономический кризис.

«Любое государство, если оно выживает, выходит из кризиса более сильным», — заявил эксперт.

Зеленский: еще есть шанс «досидеть» первый президентский срок

Михаил Погребинский: Украинские власти хотят спровоцировать Москву на более решительную поддержку ДНР и ЛНР © РИА Новости, Владимир Трефилов Зеленский, говорит политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В принципе у главы украинского государства есть все козыри, чтобы скорректировать свою политику.

По словам эксперта, радикалы ясно показали Зеленскому, что они его презирают, готовы на нем топтаться «и при первой возможности оторвут ему голову».

«Если он и далее будет так себя вести — выходить с ними на переговоры, прыгать со своего места в Верховной Раде и бежать к какому-то подонку, я имею в виду Гончаренко, и что-то ему доказывать, — то будет медленное сползание к концу правления Зеленского», — сообщил Погребинский.

Политолог уверен: если президент, глава Офиса президента Ермак и «те люди, которые понимают, что им нет места в режиме, который заменит Зеленского, — а никто, кроме Порошенко и компании, в реальности так агрессивно себя не ведёт, — и если кто и сможет совершить переворот, то только эта компания, если они не будут дальше устраивать междусобойчик с противниками, а предъявят хотя бы два-три серьезных обвинения Порошенко и быстро доведут эти дела до суда, в режиме «турбо», то у Зеленского появится шанс хотя бы досидеть первый президентский срок. О втором я не говорю».

«Сейчас он [Зеленский], похоже, всего боится, а если так, то он стал на путь не дожить до конца первого срока», — сказал эксперт.

Падение экономики будет, но «не такое сильное, как могло бы»

Сегодня ситуация в украинской политике раскачивается, и после карантина выплеснулось то, что накопилось за это время в социальном и политическом плане. Об этом говорит политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Плюс к этому, добавляет он, уже чувствуется дыхание местных выборов: многие политические партии пытаются раскачать свои бренды, напомнить о себе избирателю.

«Поэтому думаю, что Украина в ближайшие полгода будет переживать очень турбулентное время с многочисленными конфликтами, скандалами, обвинениями», — сообщил эксперт. Руслан Бортник: Украина может превратиться в поле битвы Китая и США © Facebook, Ruslan Bortnik

Говоря об экономике, Михаил Погребинский спрогнозировал, что Украину ждёт серьёзное падение, однако «не такое, как могло бы быть: будет успешно, если обвал ВВП будет не двузначным, менее 10%».

Поправить ситуацию на Украине могла бы более эффективная монетарная политика, кредитно-финансовая политика с одновременными государственными инвестициями в инфраструктурные проекты. Такое мнение у Руслана Бортника. Но пока, считает эксперт, правительство неспособно на пересмотр текущей политики.

Украина — ЕС: перспектива развития отношений

Европейцы скорее будут искать способ, как прекратить противостояние с Россией, говорит Михаил Погребинский, потому что Россия — страна, которая обладает колоссальными ресурсами. Используя эти ресурсы, можно выкарабкиваться из экономического кризиса, без них это будет намного сложнее.

«А Украина — это вечный проситель, и мне кажется, что интерес к Украине будет иссякать в ближайшие годы, если не будет каких-то серьезных катаклизмов. Хотя я думаю, что те, кто пытается просчитывать ситуацию, заинтересованы скорее в катаклизме.

Например, спровоцировать Москву, чтобы она заняла более решительную позицию в части поддержки ДНР и ЛНР, чего пока нет. Но это не исключено», — рассказал политолог.

Дипломаты атакуют. Байден получил поддержку экс-послов США на Украине и обходит Трампа © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Пока что пересмотр этих отношений сегодня невозможен для сторон, хотя Украина и поднимает вопрос о том, что надо переписать некоторые части соглашения об ассоциации с Европейским союзом в силу того, что «зона свободной торговли с ЕС» оказалась не зоной свободной торговли. Там установлено огромное количество тарифных барьеров.

Пока что ситуация развивается по инерции, и я думаю, что пересмотр этих моделей возможен не ранее, чем пройдут выборы президента США», — сообщил эксперт.

Парад Победы над нацистами… и коронавирусом

Что касается борьбы с пандемией, на Украине «обошлись малой кровью», говорит Кость Бондаренко: процент заболевших и умерших — один из самых низких в Европе.

«Я думаю, что и российское, и украинское общества показали абсолютное спокойствие, понимание того, что в такой ситуации нужно действовать слаженно, не впадая в панику и не вдаваясь в крайности», — отметил политолог.

Он считает очень правильным решение президента России Владимира Путина проводить 24 июня Парад Победы.

«Кстати, я был одним из тех, кто говорил еще в начале пандемии, что было бы правильно провести именно 24 июня, поскольку это 75-я годовщина Парада Победы 1945 года.

И в данной ситуации, я думаю, это уже будет знаменовать не только 75-летие победы над нацистской Германией, но и победу над коронавирусом. То есть это будет крупное мероприятие, которое покажет, что эпидемия и опасность миновали», — заявил эксперт. Кость Бондаренко: Парад 24 июня в России ознаменует победу не только над нацистами, но и над коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина

Россия и Украина: жизнь после карантина

По мнению Руслана Бортника, Украина реагировала раньше, и украинская реакция на проблему коронавируса в медицинском разрезе оказалась эффективнее российской, что бывает очень редко.

«Россия реагировала позже, получила более тяжелый медицинский эффект, но более легкие экономические последствия.

То есть Украина пожертвовала экономикой ради медицинской безопасности, Россия в большей мере пыталась сохранить экономику и пожертвовала частью медицинской безопасности», — сказал политолог.

Сегодня, продолжил он, мы находимся на этапе, на котором медицинская ситуация на Украине выглядит лучше, но экономические последствия, которые будут наступать уже летом и особенно осенью, скорее всего, перевернут это впечатление.

«Мы увидим, что страны, которые ввели более слабые карантинные ограничения, выиграли экономически. Жесткие карантинные мероприятия в Украине могут стоить для Зеленского и его команды экономического кризиса и связанного с этим политического кризиса», — допустил эксперт.