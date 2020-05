Как показывают соцопросы, колеблющиеся штаты доверили бы управление страной на ближайшие 4 года бывшему вице-президенту США Джо Байдену, несмотря на его нелепые оговорки и публикацию «плёнок Деркача». Впрочем, на защиту политика встал не только его предвыборный штаб, но и дипломаты, руководившие американским посольством в Киеве с 1992 по 2020 год

Хотя из-за эпидемии в США масштабные агитационные мероприятия не проводятся, избирательная кампания не прекращается. Более того, принимает неожиданные повороты, что совсем не радует главу государства. Переизбрание Трампа на второй срок, ещё в начале года не вызывавшее сомнений, — под большим вопросом.

Война за штаты

Традиционно в президентской гонке особая борьба ведётся за «колеблющиеся штаты», то есть те, где количество сторонников демократов и республиканцев примерно одинаково. Эту битву, судя по опросам, президент-республиканец бывшему вице-президенту-демократу проигрывает: в Аризоне превосходство Джо Байдена над Дональдом Трампом составляет 4% (48,2% против 44,2%), в Висконсине — 2,7% (46% против 43,3%), во Флориде — 3,3% (48,3% против 45%), в Мичигане — 5,5% (46,5% против 41%), в Пенсильвании- 6,5% (48,3% против 41,8%), в Миннесоте — 5% (49% против 44%). И только в Северной Каролине лидирует Трамп с перевесом в 1% (46,8% против 45,8%). Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

Разница сравнима с уровнем статистической погрешности, но, учитывая особенности избирательной системы США, решить исход голосования может даже 0,1%: тот кандидат, который выигрывает в штате, не важно, с каким превосходством, забирает все голоса местных выборщиков. The winner takes it all, как пела легендарная группа ABBA. Именно так Трамп в 2016 году обошёл бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Мичигане, ценой победы тогда стали всего 0,23% голоса.

Как пишет издание The Washington Times, если 4 года назад избиратели, которым не нравился ни тот, ни другой кандидат в президенты, преимущественно голосовали за Трампа, благодаря чему он стал первым за несколько десятилетий республиканцем, победившим в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, то сейчас эта категория электората больше благосклонна к демократу Байдену.

Сейчас хозяин Белого дома, как не первую неделю сообщают американские СМИ со ссылками на его советников, очень обеспокоен, получится ли заручиться поддержкой избирателей. Для усиления своей команды Трамп пригласил людей, которые внесли большой вклад в его победу в 2016 году, — Кори Левандовски и Дэвида Босси, несмотря на то что в своей книге «Пусть Трамп будет Трампом» они сообщили не очень приятные подробности работы на миллиардера в те времена.

Война с Байденом

Республиканцы в колеблющихся штатах признают, что положение Трампа сейчас сложное, но отмечают, что нынешние опросы ещё ничего не решают, и надеются на улучшение его позиций. Однако настроения внутри партии неоднозначные. В комментарии изданию Politico республиканец, близкий к администрации президента, на условиях анонимности выразил недовольство пассивностью президента по отношению к Байдену: «Сбрасывай перчатки и отправляй его в нокаут. Если у тебя преимущество по бюджету и впереди целый июнь, почему ты не хоронишь его прямо сейчас?»

За время президентства Трампа национальная экономика росла, а безработица снижалась, это и было его ключевым предвыборным лозунгом, но с начала пандемии коронавируса благосостояние Штатов резко ухудшилось. Люди Трампа оказались щедрее. СМИ рассказали, как Порошенко пытался выкупить пленки Деркача © пресс-служба президента Украины

Совсем недавно Трамп получил серьёзный козырь против Байдена — так называемые плёнки Деркача. Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач 19 мая обнародовал аудиозаписи бесед бывшего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, когда те ещё занимали высокие должности, на которых американцы давали украинским властям указания о том, какие внутриполитические решения нужно принимать, а официальный Киев отчитывался об исполнении.

Впрочем, говорить, что президент США узнал об этих плёнках только тогда, чуть меньше двух недель назад, было бы неправильно. Его личный адвокат Рудольф Джулиани начал собирать компромат на демократов, в том числе об их проделках на Украине, ещё осенью прошлого года, когда Палата представителей запустила процедуру импичмента. Хотя в комментарии газете The Washington Post Джулиани не ответил на вопрос, знал ли он о плёнках до обнародования, но его заявление, что этот фрагмент — лишь «верхушка айсберга», даёт основание полагать, что депутат действовал с его согласия.

Информация о том, что Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины Порошенко уволил по указке американцев, новостью не стала. Тем более Байден сам об этом рассказывал публично и в своих мемуарах, однако когда появляются наглядные подтверждения, история становится более убедительной, как бы представители бывшего вице-президента ни отрицали достоверность записей.

На защиту политика встали бывшие послы США на Украине. 26 мая 7 из 9 дипломатов, возглавлявших американскую дипмиссию в Киеве (кроме Джеффри Пайетта и ушедшего из жизни Уильяма Грина Миллера), выступили с совместным заявлением, что их поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента США в 2020 году.

«Эти усилия способствуют ложному и токсичному нарративу, не имеющему основания в реальности американо-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами. Это не отвечает интересам ни одной из стран», — подчеркнули они. Бортник рассказал, как Порошенко может помириться с Трампом и стать важной фигурой для США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тейлор, Джон Теффт и Мари Йованович «решительно осудили усилия, которыми хотят разделить две страны, и призвали официальные лица в США и на Украине вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред двусторонним отношениям и отдалят страны друг от друга».

Иными словами, они дали понять, что раскручивать историю с переговорами Байдена и Порошенко о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела Украины не нужно, а тем более использовать её как один из центральных аспектов нынешней президентской гонки. Причём это предупреждение адресовано как Трампу, который горит желанием отомстить за импичмент (поводом для которого тоже послужила украинская тематика), так и Владимиру Зеленскому, который на пресс-конференции, посвящённой году правления, сказал, что Порошенко ждут большие приключения. От того, даст ли украинский президент добро на расследование деятельности энергетической компании Burisma, в совет директоров которой до апреля 2019 года входил Хантер Байден, очень зависит положение его отца Джо Байдена в избирательной кампании.

Против своего противника Трамп также может использовать его достаточно неадекватные заявления. В частности, на предвыборном мероприятии в Южной Каролине бывший вице-президент страны говорил: «В этот день 30 лет назад Нельсон Мандела вышел из тюрьмы и начал обсуждать вопрос об апартеиде. Я имел честь встретиться с ним. Мне выпала большая честь быть арестованным на улицах Соуэто вместе с послом ООН, который пытался увидеться с ним на острове Роббенс».

О поездке в ЮАР, когда он был сенатором от штата Делавэр, Байден упоминал в мемуарах 2007 года, но ни слова об аресте не было. За день до праймериз в Южной Каролине, которые прошли 29 февраля, политик признал, что никто его не арестовывал при попытке увидеться с Нельсоном Манделой.

Комментируя недавнее происшествие в Миннеаполисе (крупнейшем городе штата Миннесота, относящемся к числу колеблющихся), когда полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде, Байден поддержал решение уволить этих сотрудников, а также заявил: «Если у тебя проблемы с выбором — за меня ты или за Трампа — значит, ты не чёрный!» — правда, вскоре принёс извинения.

Эти слова раскритиковали многие СМИ, например, газета New York Post назвала этот поступок «ударом в живот многим афроамериканцам с любыми политическими убеждениями». Ключевое значение имеет тот факт, что «цветной» электорат традиционно поддерживает демократов на выборах.

Впрочем, обозреватель Washington Examiner Дэвид Дракер уверен, что это заявление Байдена не лишит его голосов афроамериканцев, поскольку он хорошо себя зарекомендовал среди них в том числе за счёт работы с первым темнокожим президентом Бараком Обамой. Тем не менее, в рамках предвыборной риторики, особенно на фоне результатов опросов, Трамп мог бы в свойственной ему манере акцентировать внимание на этой оговорке Байдена — на войне все средства хороши, как известно.

Впрочем, он это уже начал делать, опубликовав на своей странице в соцсетях видеомем, в котором чернокожие люди, пританцовывая, несут гроб с надписью «президент Байден».

Однако самое главное в словесной дуэли — не заиграться. В 2016 году победить Трампу помогло то, что он транслировал ту риторику, которую хотели слышать избиратели, зачастую выражаясь простым человеческим, а не сухим канцелярским языком. Сейчас — совсем иная история: Трампу нужно показать, что он как действующий президент способен вывести страну из кризисной ситуации, и самым убедительным аргументом для граждан США станет восстановление национальной экономики.