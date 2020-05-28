По состоянию на 12:00 28 мая в мире зафиксировали более 5 миллионов 697,3 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 355,7 тысячи человек скончались, почти 2 миллиона 352,3 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 27 мая © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 1 миллиона 699,9 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 100 424 (5,9%).

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 411,8 тысячи случаев заражения, почти 25,6 тысячи (6,2%) из которых стали летальными.

Следом идёт Россия. Здесь зафиксировано более 379 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых 1% (4,1 тысячи) скончались.

В Великобритании заболели свыше 268,6 тысячи человек, а умерли порядка 37,5 тысячи (13,9%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает третье место в мире — 379 051 случай заражения. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 150 993 выздоровевших и 4142 скончавшихся. При этом зарегистрировано минимальное с 1 мая количество заражений за сутки — 8338. Максимального значения за все время эпидемии этот показатель достиг 11 мая — 11 656.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в столице ослабят карантинные меры. Власти намерены разрешить работу непродовольственных магазинов и части сервисов (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские). Москвичам также разрешат прогулки, но их можно будет совершать только по графику. В городе открываются парки и зеленые зоны.

Правила «прогулочного режима»:

гулять можно не больше трех раз в неделю с 9:00 до 21:00 (два раза в будние и один в раз в выходные);

заниматься спортом до 9:00 можно без ограничений;

пропуск для прогулок не нужен;

во время прогулки необходимо носить маску, перчатки на улице не нужны;

на прогулке нельзя пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, любыми другими объектами, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям;

радиус прогулки рекомендуется ограничить 2 км от места проживания; при себе лучше иметь копии или скан документов, подтверждающих место проживания;

на прогулку можно брать с собой спортивный инвентарь, ролики, самокаты, велосипеды;

если до места прогулки нужно доехать на личном или общественном транспорте, необходимо оформить цифровой пропуск.

Вместе с тем в столице продлят режим самоизоляции до 14 июня. Кроме того, ужесточат масочный режим: любой выход из дома на улицу будет возможен только в маске.

Тем временем Чечня, по словам главы региона Рамзана Кадырова, достигла пика заражения COVID-19. По последним данным, в республике выявлены 1152 случая, умерли 13 человек. Он отметил, что пандемия затронула почти все сферы деятельности региона.

В то же время сам Кадыров, по собственному заявлению, здоров. Ранее СМИ сообщали о госпитализации главы республики в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус.

А вот коллега Кадырова из Удмуртии Александр Бречалов заявил, что у него положительный тест на COVID-19. Он сказал, что не намерен уходить на больничный или госпитализироваться и продолжит исполнять свои обязанности в режиме самоизоляции.

При этом около трети россиян по-прежнему не верят в опасность коронавируса. Согласно результатам опроса Высшей школы экономики, 23,2% считают пандемию выдумкой «заинтересованных лиц», еще 9,6% — что ее опасность преувеличена.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

А вот священнику Среднеуральского женского монастыря схиигумену Сергию (Романову) грозит анафема за отрицание коронавируса. Он предстанет перед епархиальным судом Екатеринбургской епархии за то, что нарушил запрет публично выступать и проповедовать. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лишил клирика этого права из-за радикальных высказываний, в том числе касающихся отрицания коронавируса, а также массового чипирования через вакцину, «которое для многих будет смертельно».

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 22 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 669 стали летальными. В то же время 7995 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество новых инфицированных подтверждено лабораторно в Черновицкой (57), Львовской (70), Ровенской областях (74) и Киеве (54). Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Сумской, Луганской и Херсонской областях.

При этом нулевая статистика заболеваемости коронавирусом в стране, по мнению главного санитарного врача Виктора Ляшко, может наблюдаться уже меньше чем через месяц — примерно 22 июня.

Тем временем Кабмин представил программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии. Она направлена на улучшение доступа к финансам, к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей. В частности, президент Владимир Зеленский продлил налоговые льготы предпринимателям до конца карантина.

Кроме того, Украина открыла границы, но возобновит международное авиасообщение с 15 июня. При этом прилетевшие в страну граждане и иностранцы должны будут пройти 14-дневный карантин.

«Укрзализныця» тем временем возобновила продажу билетов как онлайн на сайте компании, так и в кассах железнодорожных вокзалов по всей стране. Были открыты южное и восточное направления перевозок на поездах Одесса-Харьков, Лисичанск-Киев, Днепр-Одесса, Харьков-Киев, Киев-Одесса, Киев-Кременчуг, Харьков-Новоалексеевка, Киев-Константиновка, Киев-Криво Рог и Киев-Мариуполь.

В Киеве с 30 мая откроются крупные торгово-развлекательные центры и отели. Рестораны в отелях будут работать на вынос и на обслуживание. Основными условиями возобновления деятельности остаются масочный режим, дезинфекция помещений и социальное дистанцирование. Последнее будет важным фактором в работе метро.

Ситуация в мире

В мире из-за пандемии коронавируса каждый шестой молодой человек до 29 лет потерял работу. Специалисты Международной организации труда считают, что пандемия не только разрушает их занятость, но также подрывает профессиональную подготовку, создает серьезные препятствия на пути тех, кто стремится выйти на рынок труда или меняет работу. По словам гендиректора организации Гая Райдера, последствия вируса могут остаться на десятилетия.

В связи с этим Еврокомиссия представила план спасения экономик стран ЕС от последствий пандемии. Сумма программы грантов и займов охватывает 750 миллиардов евро. Из них 313 миллиардов будут предоставлены наиболее пострадавшим от пандемии Италии и Испании. Долгосрочный пакет помощи до 2027 года предусматривает использование еще 1,1 триллиона евро.

«В целом план восстановления предполагает выделение 1,85 триллиона евро, чтобы помочь запустить нашу экономику и обеспечить дальнейшее развитие Европы», — говорится в сообщении ЕК.

Тем временем в Польше власти отменили масочный режим и разрешили концерты под открытым небом при условии соблюдения 2-метровой дистанции между людьми.

Швейцария с 6 июня приступит к снятию большинства оставшихся ограничений, введенных ранее для борьбы с пандемией.

Стоит отметить, что на фоне мирового кризиса экспорт часов из Швейцарии обвалился на 80%. Общая стоимость часов, отправленных швейцарскими производителями на экспорт в апреле 2020 года, составила 328,8 миллиона швейцарских франков ($339,3 млн), что на 81,3% меньше, чем годом ранее. Резкое сокращение поставок в США, Японию, Гонконг, Германию и Южную Корею привело к тому, что крупнейшим рынком сбыта для швейцарских часовых компаний стал материковый Китай.

Тем временем в столице США с пятницы перестанет действовать режим самоизоляции, город запустит первый этап снятия ограничений. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сообщила, что коронавирус все еще циркулирует, но город достиг показателей 14-дневного снижения его распространения в сообществе, а также адекватного тестирования и вместимости больниц. Согласно плану, откроются розничные предприятия, рестораны и парикмахерские, но с ограничениями.