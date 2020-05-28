Украинский суд в среду, 27 мая, признал нацистской символику дивизии СС «Галичина». Но ряд регионов страны продолжает чествовать эту дивизию

В среду, 27 мая, народный депутат Максим Бужанский сообщил своим подписчикам радостную весть. Теперь официально. Суд запретил символику дивизии «Галичина» на Украине © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«Друзья, Победа! Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона. Только что суд вынес решение по делу о признании символики эсэсовской дивизии «Галичина» — нацистской!… Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения», — написал Бужанский в Telegram-канале.

По его словам, действия Украинского института национальной памяти и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен-СС «Галичина» признали незаконными.

Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович же заявил: на самом деле суд всего-навсего признал неправомерность дел УИНП.

«В обнародованном решении суда нет ничего о том, является ли символика дивизии «Галичина» символикой национал-социалистического тоталитарного режима. Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращение гражданина касательно принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП, как центральный орган исполнительной власти, мог не предоставить ответ гражданину, для меня остается загадкой», — указал Вятрович.

В ситуации с дивизией СС «Галичина» на Украине разбиралось издание Украина.ру.

И всё-таки — нацисты

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский приводит выдержки из решения суда.

«Суд постановил «признать противоправными действия УИНП и его главы по предоставлению выводов о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено». Суд также обязал УИНП и его руководящих лиц воздержаться от действий по распространению выводов о том, что символика дивизии войск СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено». Кроме этого, суд взыскал с УИНП судебные издержки в размере 960 грн (около 2,5 тыс. руб. — Ред.)», — написал Долинский в Facebook.

Он поблагодарил адвоката Людмилу Браславскую, которая «смело и бескомпромиссно отстаивала общественно значимую позицию в суде». Также Долинский напомнил, что в основе иска лежит ответ УИНП на запрос журналиста Дениса Рафальского.

В общем, суд косвенно, но всё же указал, что символика дивизии СС «Галичина» не является не нацистской. Иными словами, символика дивизии СС «Галичина» — нацистская. Украинский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

Впрочем, ничего удивительного. Еще на Нюрнбергском процессе члены войск СС, совершавшие преступления, а также знавшие об использовании войск СС в преступных целях и оставшиеся при этом в членах организации, — исключая тех лиц, которые были призваны в войска СС государственными органами, причём таким способом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали рассматриваемых трибуналом преступлений, а также тех лиц, которые перестали быть членами СС до 1 сентября 1939 года, — были признаны преступниками. СС же была признана преступной организацией.

А в 2005 году комиссия ООН по правам человека осудила прославление бывших военнослужащих войск СС и, в частности, открытие памятников и мемориалов, а также проведение публичных демонстраций бывших военнослужащих войск СС.

С учётом того, что дивизия СС «Галичина» комплектовалась на добровольной основе, а многие из её членов еще до создания дивизии были задействованы в погромах еврейского населения, в том числе в печально известном Львовском погроме 1941 года, а позже — уже в составе войск СС — занимались борьбой с партизанами, это формирование уж точно можно назвать преступным. И, конечно же, нацистским. Всё-таки создавали СС нацисты.

Но пока мир осуждает эсэсовцев, на Украине их чествуют.

Суд — не указ, но последствия будут

Во Львове, несмотря на то, что СС осуждается всем миром, продолжают чествовать своих «героев».

«На сайте Львовской областной государственной администрации отмечают 77-ю годовщину создания "Первой украинской дивизии «Галичина» УНА». На самом деле речь идет о нацистской 14-й гренадерской дивизии СС «Галиция» под командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, которую львовские чиновники упорно не хотят называть её собственным именем, а постоянно придумывают ей какие-то новые названия», — написал в Facebook Долинский 26 мая.

Он же процитировал и прокомментировал запись с сайта Львовской ОГА об эсэсовцах из «Галичины».

«Они стояли до последнего, так как знали, что на этих землях живут их родители и дети», — говорится о тех, кто после того, как на их глазах уничтожили сотни тысяч их еврейских соседей, присягнул на верность Адольфу Гитлеру, одел немецкую форму, взял в руки немецкое оружие и отправился убивать во имя Третьего рейха», — отметил Долинский.

Эта статья появилась на сайте ЛОДА в конце апреля. Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

До этого дивизия чествовалась не только во Львовской области, но и в других регионах Западной Украины.

Примечательно, что нынешнее решение Окружного административного суда Киева может иметь последствия персонально для Вятровича.

«Представляется также существенным, что украинский суд, признав противоправным заключение Владимира Вятровича относительно символики дивизии СС «Галичина», тем самым подтвердил правомерность уголовного дела, в марте 2019 г. возбужденного против украинского чиновника Следственным комитетом России. Дело это было возбуждено по ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (реабилитация нацизма) и одной из причин его возбуждения как раз и послужило письмо УИНП от 16.05.2017 за № 01/1015, правовую оценку которому теперь дал Окружной административный суд г. Киева», — написал в своей статье, посвященной решению суда, российский историк Александр Дюков.

Таким образом, Вятровичу не стоит утешать себя осторожными и обтекаемыми формулировками суда.