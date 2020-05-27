По состоянию на 21:00 27 мая в мире зафиксировано более 5 млн 737,9 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 356 тыс. человек скончались, свыше 2,4 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Индия с немногим более 157,7 тыс. заболевших. На девятом — Турция (158,7 тыс.).

Следом идут Германия (181.5 тыс.), Франция (182,9 тыс.), Италия (231,1 тыс.), Великобритания (267,2 тыс.), Испания (283,3 тыс.), Россия (370,9 тыс.) и Бразилия (394,5 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 735 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 101,2 тыс. человек, смертность 5,84%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,6%, или более 28,5 тыс. человек.

В Италии — 33,07 тыс. умерших (14,31%), в Испании — 28,7 тыс. (10,15%), в Великобритании — 37,4 тыс. (14,02%).

Россия

В России по состоянию на 19 мая зафиксировано 370 945 случаев заболевания, 3974 заразившихся умерло, 142 336 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,08%, что примерно в 14 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и примерно в 6 раз ниже, чем в США или Бразилии.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.

Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.

Отмечается, что переоформлять цифровые пропуска не нужно, они продлеваются автоматически.

Таким образом, в столице по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, за исключением обслуживания на вынос и доставки.

Остаются закрытыми и салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, бани.

Собянин также сообщил, что с 1 июня в столице откроются непродовольственные магазины, а также центры по оказанию услуг, не требующие длительного присутствия клиента: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

«Девять недель "домашнего режима" не прошли даром. Тысячи спасенных жизней — родственников, друзей, соседей и коллег по работе — ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома. Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе», — сказал градоначальник.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 27 мая

Мэрия оперативно отреагировала на просьбу президента России Владимира Путина к мэру Москвы Сергею Собянину поделиться с регионами резервами лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусом, а также направить в другие субъекты медиков.

«Для лечения коронавируса в субъекты будет доставлено медицинское оборудование — более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также сообщила, что Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом, первые рейсы вылетят 27 мая в Северную Осетию — Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир.

Медики проведут в регионах около 2 недель. В регионы отправятся шесть бригад врачей по шесть человек.

По словам Раковой, Москва с самого начала эпидемии оказывает помощь регионам — делится опытом, проводит видеоконференции и вебинары по успешным методикам.

Теперь снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам, на подмогу которым отправятся около 40 высококвалифицированных столичных специалистов.

Кроме того, в регионы из Москвы отправят более 200 тысяч упаковок медикаментов и 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19, рассказала Ракова.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 25 мая зафиксировано 21 905 случаев заболевания, 658 заразившихся умерли (смертность 3,01%), 7995 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего 312 532 теста на COVID-19, что более чем в 30 раз меньше, чем в России.

На Украине начали тестировать население методом ИФА, который позволяет выявить в организме человека антитела к коронавирусу.

«В Украине начали тестирование методом ИФА. В частности, по состоянию на 27 мая провели 1355 тестов», — говорится в сообщении Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

ИФА-тестирование в настоящее время проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.

«Сейчас диагностирование на COVID-19 в Украине проводят как минимум 62 лаборатории, включая частные (15). По состоянию на 27 мая всего исследовано 312 532 образцы методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 1355 тестирований ИФА (иммуно-ферментный анализ)», — отметили в ЦОС.

Тем временем украинские виноградари и виноделы обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Денису Шмыгалю с просьбой снизить налоговую нагрузку и ввести пошлины на импорт для поддержания отрасли и минимизации экономических последствий пандемии COVID-19.

В открытом письме предлагается «ввести специальный режим налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием многолетних насаждений, виноградарством и виноделием».

«В связи с ухудшением экономической ситуации в отрасли и неблагоприятными климатическими условиями в Причерноморском регионе в этом году призывают отменить некоторые налоговые сборы и уменьшить финансовую нагрузку», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с негативными последствиями пандемии национальные производители призывают правительство поддержать их путем предоставления более лояльных условий представления в торговых сетях, увеличения доли украинского вина и введения пошлин как защитного механизма.

Отмечается, что инициативу поддержали более 50 виноградарских хозяйств и крупнейшие винодельческие предприятия.

Проблемы не только у виноделов — украинская экономика в целом переживает нелегкие времена.

Ее можно было бы спасти по европейскому рецепту, но нынешний состав правительства на это не способен, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру.

Европейский союз сейчас рассматривает план ФРГ и Франции о масштабных вливаниях бюджетных средств в экономику, и теоретически Украина может последовать по такому пути, считает эксперт.

«Да, это было бы логично. Но для этого нужно было бы сменить руководство Национального банка и пересмотреть политику взаимоотношений с внешними игроками», — сказал он.

Бортник также отметил, что стране нужна более эффективная монетарная политика и кредитно-финансовая политика с одновременными государственными инвестициями в инфраструктурные проекты.

Это могло бы оперативно поправить ситуацию в украинской экономике, переживающей спад из-за карантина, но пока что правительство не способно на пересмотр этой политики, полагает он.

В мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне заявлений США о возможном отказе от финансирования организации объявила о создании независимого Фонда, который будет оказывать экономическую поддержку усилий ВОЗ по решению наиболее неотложных задач в сфере здравоохранения во всем мире, говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в среду.

Фонд, штаб-квартира которого находится в Женеве, будет оказывать финансовую поддержку работе ВОЗ и партнеров по достижению целей к 2023 году обеспечить защиту 1 миллиарда человек от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения еще для 1 миллиарда человек и добиться повышения уровня здоровья и благополучия еще 1 миллиарда человек.

Фонд является независимым от ВОЗ юридическим лицом и будет содействовать привлечению средств, поступающих в виде пожертвований от граждан, отдельных крупных доноров и корпоративных партнеров. Эта финансовая помощь будет направлена на осуществление программ ВОЗ и партнеров.

«Важным слагаемым успеха будущей деятельности ВОЗ является расширение донорской базы и повышение как количества, так и качества финансовых ресурсов, находящихся в ее распоряжении. Создание Фонда ВОЗ как один из элементов трансформации организации — важный шаг вперед по направлению к этой цели, а также к цели по повышению уровня здоровья людей, поддержанию безопасности в мире и охвату уязвимых групп населения услугами здравоохранения», — приводятся в заявлении слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Коронавирус в Европе: рост безработицы, Черногория без коронавируса, а Чехия — без большинства карантинных ограничений © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Эту меру одобрило национальное агентство по лекарственным средствам, а вакцинацию будут проводить в Афинах, Салониках, Патрах и других греческих городах. Neakriti сообщает, что к подобным шагам прибегли также Германия, Австралия и Нидерланды.

Эффективность прививки БЦЖ доказали ученые в ходе исследования, проходившего в течение трех лет. Оказалось, что прошедшие вакцинацию люди имеют в пять раз меньший риск развития респираторных инфекций. По мнению специалистов, эта мера позволит защитить людей из группы риска по коронавирусу.

«Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная», — заявил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос.

Он уточнил, что перед вакцинацией пациентам будут делать тест на антитела к коронавирусу.

БЦЖ — вакцина против туберкулеза на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.

В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки. В России прививка БЦЖ обязательна.