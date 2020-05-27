Киевский окружной суд признал символику дивизии «Галичина» нацистской. Об этом 27 мая сообщил депутат Верховной Рады, член фракции «Слуги народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале

«Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона! Только что суд вынес решение по делу о признании символики эсэсовской дивизии Галичина — нацистской!» — написал Бужанский.

Решение Окружного административного суда Киева — действительно революционное. Особенно Бужанский отмечает его символизм в год празднования 75-летия Великой Победы.

«Всё, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей. Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения! А за пропаганду нацизма будем сажать. Не вижу другого пути и не хочу видеть!» — написал Бужанский. Никакого фашизма? Как Львовская ОГА поздравила украинцев с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Суд рассматривал дело три года. Иск Натальи Мясниковой был против Института национальной памяти и его бывшего руководителя Владимира Вятровича. Впрочем, сам Вятрович не сильно обеспокоен по поводу решения суда.

«В обнародованном решении суда ни слова о том, является ли символика дивизии «Галичина» символикой национал-социалистического тоталитарного режима. Суд решил, что УИНП (Институт нацпамяти. — Ред.) не будет отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП, как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответы гражданину для меня остается загадкой», — написал Вятрович в своём Facebook.

Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Антон Дробович, назначенный президентом Зеленским. Если он это сделает, это будет своеобразным маркером политики новой власти.

Об этом написала бывший министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook: «Мои поздравления всем причастным к иску и удачи во второй инстанции, если «новое лицо» Зеленского из этого Института по фамилии Дробович, подпишет апелляционную жалобу, в которой будет утверждать, что 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) и ее символика не имела отношения к преступлениям нацистского режима».

Дробович также прокомментировал постановление суда, сказав, что решение об апелляции будет принимать после изучения материалов дела.

Общественный деятель Армен Гаспарян тоже не смог пройти мимо такой новости. Он написал: «Совершенно запредельная зрада! Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти признать символику дивизии войск СС «Галичина» нацистской. А ведь еще только вчера власти Львовской области Украины поздравили громадян с 77-летием «Галичины».

По-прежнему в Украине герои у каждого свои. И политика разделения страны, разобщения ее граждан продолжается и сегодня. А исторические споры ведутся уже в судах.