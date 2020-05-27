Удар в лицо украинцам
Немецкое издание Potsdamer Neueste Nachrichten опубликовало материал под драматичным названием «Удар в лицо украинцам». Речь идет об интервью посла Украины Андрея Мельника.
Дело в том, что министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге на днях потребовала отмены санкций против России, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. По ее словам, эти санкции вредят как России, так и Германии, но при этом никоим образом не помогают Крыму.
«Так какой в этом смысл?» — задала она риторический вопрос.
В Бранденбурге эта мысль звучит не первый раз. В начале марта Маттиас Платцек, бывший премьер-министр этой земли, ныне возглавляющий Германо-российский форум, также высказался в пользу нового сближения с Россией.
Нетрудно догадаться, что посол Украины оказался оскорблён в лучших чувствах и считает подобные высказывания «разжиганием пожара». В своем интервью он отработал все страшилки, которыми Украина вот уже шесть лет стращает Европу.
«Высказывание министра — удар в лицо украинцам», — бодро начинает Мельник.
Дальше всё по плану. Министр профессионально пускает слезу по поводу «тысяч жертв российского похода на Донбасс». Особенно жалостливо у него выглядят жители Крыма, «которые вот уже шесть лет денно и нощно страдают от несправедливого режима».
Засим следует подробное перечисление «военных преступлений Путина».
«Речь идет не о каком-то мелком проступке», — голосе говорит посол. — Для Украины это буквально вопрос о выживании. Семь процентов нашей территории оккупированы Россией. Это как Бранденбург, Берлин и Тюрингия, вместе взятые. Лишь санкции помогли предотвратить дальнейшее военное вторжение Путина».
При этом господин Мельник не забывает подмигнуть европейцам и напомнить об их братстве с украинским народом. Довольно забавно в устах представителя самой бедной страны Европы выглядит многократное повторение любимой украинской мантры — «мы европейцы»: «Нам, европейцам, нужно мыслить стратегически и запастись терпением. Легкомысленно и неправильно утверждать, что санкции против России неэффективны».
Журналист вежливо напомнил послу, что Германия склоняется к идее так называемой «новой восточной политики», что означает переход к дружественным отношениям с Россией. Это приводит Мельника в истерику: «Требование по смене курса «российской политики» Германии не только наивно и утопично, но и грозит разжечь пожар», — возмущается он.
Недавнюю книгу Платцека «Нам нужна новая восточная политика» украинец объявляет «сборником сомнительных мифов, распространяемых российской пропагандой».
Журналист поинтересовался, неужели господин Мельник и в самом деле думает, что Крым вернётся на Украину. На что посол отвечает: «Мы, украинцы, оптимистично смотрим в будущее, имея перед глазами пример воссоединения Германии. Сколько людей летом 1989 года рассчитывали на падение Берлинской стены?»
Осталось только заметить от себя, что стоящая на пороге дефолта, униженно выпрашивающая очередной кредит, разоренная и коррумпированная Украина вряд ли может обогатить ЕС. И немецкие журналисты это прекрасно знали. Но шоу, как известно, должно продолжаться.
Бедные пострадают больше всех
Французское издание Slate.fr заговорило о том, как выглядит коронакризис с точки зрения социального неравенства. Оказалось, что ничего нового пандемия с собой не принесла. Если в начале эпидемии говорили, что вирус косит именно состоятельных людей, часто пересекающих границы, то очень скоро ситуация вернулась на круги своя. Как считают авторы статьи Эмили Куниль и Мириам Хлат, научные сотрудницы Национального института демографических исследований, за коронавирус опять придется платить самым социально незащищенным слоям населения.
«Люди, занятые на низкооплачиваемых работах в сфере основных услуг, в контексте пандемии часто вынуждены продолжать свою деятельность, несмотря на риски. Департамент Сен-Сен-Дени в регионе Иль-де-Франс особенно репрезентативен в отношении смертности от тех рисков, которым подвергаются взрослые люди трудоспособного возраста. Население Сен-Сен-Дени является молодым, и все же количество смертей позволяет поместить его на первые позиции среди французских департаментов с точки зрения повышенной смертности во время эпидемии (+126%)», — пишут авторы.
Этот феномен объясняется тем, что среди жителей региона преобладают низкоквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие и служащие. Среди них особенно уязвимы те, чья деятельность предполагает тесный контакт с публикой. Помимо работников в области здравоохранения и скорой помощи, на первой линии опасности оказались самые низкооплачиваемые работники — уборщики, домашние помощники и работники пищевой промышленности.
Если учителя с началом карантина остались дома, а, например, парикмахеры просто потеряли работу, они тем самым во многом избежали опасности. Но есть и большое число тех, кто остался на рабочем месте и продолжал трудиться.
«Степень подверженности Covid-19 зависит от задач и рабочей среды, а также от типа мер защиты, применяемых компаниями, и графика их выполнения. В конце марта по крайней мере 33% частных работников, продолживших трудиться, все еще не были обеспечены перчатками со стороны своего работодателя, а более 39% не имели масок», — пишут авторы.
По всему выходит, что опять пострадают самые слабые — то есть те бедняки, у которых нет сбережений. Они не могут отказаться от работы, а эта работа чаще всего связана с сервисом. Как результат — бедняки заплатят тяжелую дань болезни.
Грядет «тощий Пит»
Издание Scientific American выступило со статьей, которая внушит надежду всем, кто безнадежно поправился за время карантина. А таких немало! Правда, надежда эта зыбка, как утренняя роса, но хорошо, что она есть.
По словам Йозефа Пеннингера, генетика из Университета Британской Колумбии, вполне возможно, что секрет хорошей фигуры кроется вовсе не в диетах и фитнесе, а в генах.
«Но ученые никогда по-настоящему не изучали то, почему некоторые люди в принципе не полнеют, — говорит Пеннингер, — поэтому мы решили полностью поменять тактику и исследовать генетику стройности».
Пеннингер и его коллеги начали с изучения генетических баз данных и стали искать генетические маркеры, которые являются общими для всех «тощих Питов».
Ученые обратили внимание на ALK-ген, который кодирует белок анапластическую лимфокиназу. Это ген, мутация которого провоцирует развитие рака у людей. Однако, что он делает в организме в нормальном виде, до сих пор было непонятно. Группа Пеннингера предположила, что за стройность отвечает именно он, и решила вывести плодовых мух и мышек с мутацией этого гена. Если предположение правильно, мухи и мыши станут стройнее. Именно так все и вышло.
Причём мутация гена никак не действует на аппетит мышей и мух. Они питаются в свое удовольствие.
«Мы выяснили, — говорит ученый, — что ALK-ген действует в нашем мозге и позволяет нашему телу сжигать больше калорий при том же объеме съеденной пищи».
Ученые полагают, что этот механизм в далекой древности перешел к людям от насекомых. Он-то и поможет открыть перед нами принципиально новую эпоху стройности.
«В настоящее время уже существуют препараты, которые подавляют мутацию ALK-гена, вызывающую рак, — пишет издание. — Это значит, что ALK-ген является, как сказали бы ученые, целью, поддающейся воздействию лекарственных средств».
Это значит, что однажды люди смогут изобрести таблетку, которая позволит нам спокойно и без мучений оставаться стройными.