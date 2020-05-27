Немецкие политики все чаще говорят о том, что санкции в отношении России не только бессмысленны, но и вредят экономике Германии. Украинский посол борется с этим "опасным заблуждением", в результате которого Украину могут заставить закончить войну, признать Крым российским и вообще выбросить на мороз. Но, похоже, его угрозы уже никого не пугают

Удар в лицо украинцам

Немецкое издание Potsdamer Neueste Nachrichten опубликовало материал под драматичным названием «Удар в лицо украинцам». Речь идет об интервью посла Украины Андрея Мельника. Западные СМИ: Чего ждут на Западе от Трампа, Китая и России © REUTERS, Lucas Jackson

Дело в том, что министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге на днях потребовала отмены санкций против России, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. По ее словам, эти санкции вредят как России, так и Германии, но при этом никоим образом не помогают Крыму.

«Так какой в этом смысл?» — задала она риторический вопрос.

В Бранденбурге эта мысль звучит не первый раз. В начале марта Маттиас Платцек, бывший премьер-министр этой земли, ныне возглавляющий Германо-российский форум, также высказался в пользу нового сближения с Россией.

Нетрудно догадаться, что посол Украины оказался оскорблён в лучших чувствах и считает подобные высказывания «разжиганием пожара». В своем интервью он отработал все страшилки, которыми Украина вот уже шесть лет стращает Европу.

«Высказывание министра — удар в лицо украинцам», — бодро начинает Мельник.

Дальше всё по плану. Министр профессионально пускает слезу по поводу «тысяч жертв российского похода на Донбасс». Особенно жалостливо у него выглядят жители Крыма, «которые вот уже шесть лет денно и нощно страдают от несправедливого режима».

Засим следует подробное перечисление «военных преступлений Путина».

«Речь идет не о каком-то мелком проступке», — голосе говорит посол. — Для Украины это буквально вопрос о выживании. Семь процентов нашей территории оккупированы Россией. Это как Бранденбург, Берлин и Тюрингия, вместе взятые. Лишь санкции помогли предотвратить дальнейшее военное вторжение Путина». Большая проблема Европы. Коронакризис поставил под вопрос будущее Евросоюза © CC0, Pixabay

При этом господин Мельник не забывает подмигнуть европейцам и напомнить об их братстве с украинским народом. Довольно забавно в устах представителя самой бедной страны Европы выглядит многократное повторение любимой украинской мантры — «мы европейцы»: «Нам, европейцам, нужно мыслить стратегически и запастись терпением. Легкомысленно и неправильно утверждать, что санкции против России неэффективны».

Журналист вежливо напомнил послу, что Германия склоняется к идее так называемой «новой восточной политики», что означает переход к дружественным отношениям с Россией. Это приводит Мельника в истерику: «Требование по смене курса «российской политики» Германии не только наивно и утопично, но и грозит разжечь пожар», — возмущается он.

Недавнюю книгу Платцека «Нам нужна новая восточная политика» украинец объявляет «сборником сомнительных мифов, распространяемых российской пропагандой».

Журналист поинтересовался, неужели господин Мельник и в самом деле думает, что Крым вернётся на Украину. На что посол отвечает: «Мы, украинцы, оптимистично смотрим в будущее, имея перед глазами пример воссоединения Германии. Сколько людей летом 1989 года рассчитывали на падение Берлинской стены?» Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

Осталось только заметить от себя, что стоящая на пороге дефолта, униженно выпрашивающая очередной кредит, разоренная и коррумпированная Украина вряд ли может обогатить ЕС. И немецкие журналисты это прекрасно знали. Но шоу, как известно, должно продолжаться.

Бедные пострадают больше всех

Французское издание Slate.fr заговорило о том, как выглядит коронакризис с точки зрения социального неравенства. Оказалось, что ничего нового пандемия с собой не принесла. Если в начале эпидемии говорили, что вирус косит именно состоятельных людей, часто пересекающих границы, то очень скоро ситуация вернулась на круги своя. Как считают авторы статьи Эмили Куниль и Мириам Хлат, научные сотрудницы Национального института демографических исследований, за коронавирус опять придется платить самым социально незащищенным слоям населения.

«Люди, занятые на низкооплачиваемых работах в сфере основных услуг, в контексте пандемии часто вынуждены продолжать свою деятельность, несмотря на риски. Департамент Сен-Сен-Дени в регионе Иль-де-Франс особенно репрезентативен в отношении смертности от тех рисков, которым подвергаются взрослые люди трудоспособного возраста. Население Сен-Сен-Дени является молодым, и все же количество смертей позволяет поместить его на первые позиции среди французских департаментов с точки зрения повышенной смертности во время эпидемии (+126%)», — пишут авторы. Западные СМИ играют в геополитический покер: США, Китай, Россия – тройка, семерка, туз © AP, Darko Vojinovic

Этот феномен объясняется тем, что среди жителей региона преобладают низкоквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие и служащие. Среди них особенно уязвимы те, чья деятельность предполагает тесный контакт с публикой. Помимо работников в области здравоохранения и скорой помощи, на первой линии опасности оказались самые низкооплачиваемые работники — уборщики, домашние помощники и работники пищевой промышленности.

Если учителя с началом карантина остались дома, а, например, парикмахеры просто потеряли работу, они тем самым во многом избежали опасности. Но есть и большое число тех, кто остался на рабочем месте и продолжал трудиться.

«Степень подверженности Covid-19 зависит от задач и рабочей среды, а также от типа мер защиты, применяемых компаниями, и графика их выполнения. В конце марта по крайней мере 33% частных работников, продолживших трудиться, все еще не были обеспечены перчатками со стороны своего работодателя, а более 39% не имели масок», — пишут авторы.

По всему выходит, что опять пострадают самые слабые — то есть те бедняки, у которых нет сбережений. Они не могут отказаться от работы, а эта работа чаще всего связана с сервисом. Как результат — бедняки заплатят тяжелую дань болезни.

Грядет «тощий Пит»

Издание Scientific American выступило со статьей, которая внушит надежду всем, кто безнадежно поправился за время карантина. А таких немало! Правда, надежда эта зыбка, как утренняя роса, но хорошо, что она есть. Западные СМИ о ссорах в Белом доме, европейской солидарности и юбилее Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Йозефа Пеннингера, генетика из Университета Британской Колумбии, вполне возможно, что секрет хорошей фигуры кроется вовсе не в диетах и фитнесе, а в генах.

«Но ученые никогда по-настоящему не изучали то, почему некоторые люди в принципе не полнеют, — говорит Пеннингер, — поэтому мы решили полностью поменять тактику и исследовать генетику стройности».

Пеннингер и его коллеги начали с изучения генетических баз данных и стали искать генетические маркеры, которые являются общими для всех «тощих Питов».

Ученые обратили внимание на ALK-ген, который кодирует белок анапластическую лимфокиназу. Это ген, мутация которого провоцирует развитие рака у людей. Однако, что он делает в организме в нормальном виде, до сих пор было непонятно. Группа Пеннингера предположила, что за стройность отвечает именно он, и решила вывести плодовых мух и мышек с мутацией этого гена. Если предположение правильно, мухи и мыши станут стройнее. Именно так все и вышло.

Причём мутация гена никак не действует на аппетит мышей и мух. Они питаются в свое удовольствие.

«Мы выяснили, — говорит ученый, — что ALK-ген действует в нашем мозге и позволяет нашему телу сжигать больше калорий при том же объеме съеденной пищи».

Ученые полагают, что этот механизм в далекой древности перешел к людям от насекомых. Он-то и поможет открыть перед нами принципиально новую эпоху стройности.

«В настоящее время уже существуют препараты, которые подавляют мутацию ALK-гена, вызывающую рак, — пишет издание. — Это значит, что ALK-ген является, как сказали бы ученые, целью, поддающейся воздействию лекарственных средств».

Это значит, что однажды люди смогут изобрести таблетку, которая позволит нам спокойно и без мучений оставаться стройными.