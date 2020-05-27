К четырем часам дня 27 мая количество случаев коронавирусной инфекции в мире перевалило за 5,7 млн, из них 352,7 тысячи оказались летальными. Почти 2,5 млн пациентов смогли побороть болезнь. Таковы данные ресурса coronavirus-monitor.info

В США за сутки коронавирус выявили у еще восьми тысяч человек, ухудшив статистку до 1,72 млн инфицированных. За сутки в Штатах скончались 338 зараженных, общее количество смертей от коронавируса превышает 100 тысяч.

В Бразилии заразившихся 394,5 тысячи, число летальных исходов — 24,6 тысячи. Суточный прирост там почти в два раза превышает показатели США — 16,7 тысячи.

Россия занимает третью строчку антирейтинга: в нашей стране с начала эпидемии выявили 370,6 тысячи случаев COVID — 19.

Ситуация на Украине

На Украине за сутки ряды инфицированных пополнил 321 человек. Всего в стране число выявленных случаев приблизилось к 22 тысячам. Почти восемь тысяч человек выздоровели. За сутки пандемия унесла жизни еще 14 человек, общее число смертей составляет 658 случаев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который вопреки воле главы государства с 1 мая ослабил карантин в своем городе, продолжает развиваться. Непокорный градоначальник подал на лидера страны в суд.

«Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде», — рассказал адвокат Бондаренко Денис Цыпин.

Метро столицы Украины через два дня работы отчиталось о перевозке свыше 770 тысяч пассажиров. С 30 мая в Киеве откроются крупные торгово-развлекательные центры, правда зоны развлечений там по-прежнему работать не будут, пообещал мэр Виталий Кличко.

Коронавирус. Заслуженный врач Украины рассказала, как отпраздновать Троицу и остаться в живых © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Тем временем за сутки в Киеве заболели 29 человек, а выздоровели — 44. По словам Кличко, впервые в столице количество выздоровевших превысило число инфицированных.

Кабинет министров Украины на очередном заседании продлил на месяц, до 1 июля, запрет на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения.

Ситуация в России

В Москве общее количество выявленных случаев коронавируса к 27 мая составило 171,4 тысячи. При этом 67,4 тысячи пациентов выздоровели, более 2,1 тысячи скончались.

По словам замдиректора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Николая Филатова, эпидемиологическая ситуация в России улучшится в первой половине июня.

«Ситуация в общем-то неплохая, и в начале июня она будет более активно улучшаться. Думаю, что две недели летних мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом его даже найти будет трудно», — сказал Филатов в эфире радио «Комсомольская правда».

Ученый добавил, что ношение перчаток никак не спасает от заражения, так как через кожу и слизистую глаз инфекция не передается.

Коронавирус в Европе: рост безработицы, Черногория без коронавируса, а Чехия — без большинства карантинных ограничений © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Правительство Санкт-Петербурга выделило из резервного фонд 600 млн рублей на выплаты медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, оказывая помощь больным. В случае смерти врача его семья получит миллион рублей в качестве единовременной выплаты.

Саммиты глав БРИКС и ШОС, которые планировались в Санкт-Петербурге в июле, будут перенесены, сообщает пресс-служба Кремля. Новые даты будут названы, исходя из эпидемиологической обстановки в государствах.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, предложил открыть в столице часть предприятий, оказывающих бытовые услуги, в том числе прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

Ситуация в мире

В Испании в среду, 27 мая, начался десятидневный траур, память 27 тысяч погибших почтили минутой молчания.

«Испания оплакивает тысячи наших соотечественников, которых мы потеряли в этой пандемии. Многие продолжают бороться, чтобы справиться. Всем им, их семьям мы выражаем нашу боль и нашу нежность», — говорится в сообщении королевского дома в Twitter.

По словам министра экологического перехода Элизабет Борн, французы будут обязаны носить маски в общественном транспорте до изобретения вакцины от коронавируса.

Ласло Кемени о цивилизационном сломе и об опасных играх «учеников чародея» © youtube.com Кларисс Этьен. По её словам, в странах Латинской Америки реальное количество заразившихся может быть даже выше официальной статистики.

Перуанский омбудсмен Вальтер Гутьеррес Камачо призвал правительства Перу, Колумбии и Мексики усилить меры защиты коренных народов бассейна реки Амазонки от коронавируса, живущих в отдаленных приграничных районах.

Китайские врачи обнаружили, что люди, страдающие диабетом и ожирением, не только чаще заражаются коронавирусом нового типа, но и примерно в пять раз чаще попадают в реанимационное отделение с тяжелыми формами COVID-19.