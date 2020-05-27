В США за сутки коронавирус выявили у еще восьми тысяч человек, ухудшив статистку до 1,72 млн инфицированных. За сутки в Штатах скончались 338 зараженных, общее количество смертей от коронавируса превышает 100 тысяч.
В Бразилии заразившихся 394,5 тысячи, число летальных исходов — 24,6 тысячи. Суточный прирост там почти в два раза превышает показатели США — 16,7 тысячи.
Россия занимает третью строчку антирейтинга: в нашей стране с начала эпидемии выявили 370,6 тысячи случаев COVID — 19.
Ситуация на Украине
На Украине за сутки ряды инфицированных пополнил 321 человек. Всего в стране число выявленных случаев приблизилось к 22 тысячам. Почти восемь тысяч человек выздоровели. За сутки пандемия унесла жизни еще 14 человек, общее число смертей составляет 658 случаев.
Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который вопреки воле главы государства с 1 мая ослабил карантин в своем городе, продолжает развиваться. Непокорный градоначальник подал на лидера страны в суд.
«Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде», — рассказал адвокат Бондаренко Денис Цыпин.
Метро столицы Украины через два дня работы отчиталось о перевозке свыше 770 тысяч пассажиров. С 30 мая в Киеве откроются крупные торгово-развлекательные центры, правда зоны развлечений там по-прежнему работать не будут, пообещал мэр Виталий Кличко.
Пообещал Кличко открыть и гостиницы, обязав руководство отелей организовать температурный скрининг постояльцев и сотрудников и масочный режим. В вестибюле смогут одновременно находиться посетители из расчета не более 10 квадратных метров на человека.
Тем временем за сутки в Киеве заболели 29 человек, а выздоровели — 44. По словам Кличко, впервые в столице количество выздоровевших превысило число инфицированных.
Кабинет министров Украины на очередном заседании продлил на месяц, до 1 июля, запрет на экспорт товаров противоэпидемиологического назначения.
Ситуация в России
В Москве общее количество выявленных случаев коронавируса к 27 мая составило 171,4 тысячи. При этом 67,4 тысячи пациентов выздоровели, более 2,1 тысячи скончались.
По словам замдиректора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Николая Филатова, эпидемиологическая ситуация в России улучшится в первой половине июня.
«Ситуация в общем-то неплохая, и в начале июня она будет более активно улучшаться. Думаю, что две недели летних мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом его даже найти будет трудно», — сказал Филатов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ученый добавил, что ношение перчаток никак не спасает от заражения, так как через кожу и слизистую глаз инфекция не передается.
Оживает в России и сфера аренды недвижимости. По данным ЦИАН, за первые три недели мая интерес к аренде офисов был на 21% выше, чем в аналогичные дни в апреле.
Правительство Санкт-Петербурга выделило из резервного фонд 600 млн рублей на выплаты медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, оказывая помощь больным. В случае смерти врача его семья получит миллион рублей в качестве единовременной выплаты.
Саммиты глав БРИКС и ШОС, которые планировались в Санкт-Петербурге в июле, будут перенесены, сообщает пресс-служба Кремля. Новые даты будут названы, исходя из эпидемиологической обстановки в государствах.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, предложил открыть в столице часть предприятий, оказывающих бытовые услуги, в том числе прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.
Ситуация в мире
В Испании в среду, 27 мая, начался десятидневный траур, память 27 тысяч погибших почтили минутой молчания.
«Испания оплакивает тысячи наших соотечественников, которых мы потеряли в этой пандемии. Многие продолжают бороться, чтобы справиться. Всем им, их семьям мы выражаем нашу боль и нашу нежность», — говорится в сообщении королевского дома в Twitter.
По словам министра экологического перехода Элизабет Борн, французы будут обязаны носить маски в общественном транспорте до изобретения вакцины от коронавируса.
Америка стала эпицентром пандемии коронавируса нового типа, заявила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Кларисс Этьен. По её словам, в странах Латинской Америки реальное количество заразившихся может быть даже выше официальной статистики.
Перуанский омбудсмен Вальтер Гутьеррес Камачо призвал правительства Перу, Колумбии и Мексики усилить меры защиты коренных народов бассейна реки Амазонки от коронавируса, живущих в отдаленных приграничных районах.
Китайские врачи обнаружили, что люди, страдающие диабетом и ожирением, не только чаще заражаются коронавирусом нового типа, но и примерно в пять раз чаще попадают в реанимационное отделение с тяжелыми формами COVID-19.