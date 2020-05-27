Когда-то такой жест называли каминг-аутом в кругах неопределенной ориентации. Потом каминг-аутом стали называть любое признание гибкой ориентации, которой стали грешить все подряд, не держа слово и делая все «нетрадиционно». Но то, что сделал 26 мая экс-президент Украины под маской арт-выставки, иначе, чем камингищем аутища, назвать нельзя

Ибо, как говорил классик, «весомо, грубо, зримо» украинскому электорату были предъявлены истинные вкусы главного «армовирца» страны. Ведь это с его подачи в мае 2019 года народ большинством голосов выбрал не «Армию. Мову. Виру» — три источника и три составные части украинского национализма — а Владимира Зеленского. Да ладно бы только вкусы! На самом деле, в сугубо патриархальном Музее Ивана Гончара были показаны иконы, на которые молился Петр Алексеевич со чадами. Ведь известно, что молился он всю жизнь на деньги, а денег ему эти картины, судя по именам, таки стоили.

Но вот можно ли считать их авторов мировыми именами с украинскими корнями, как говорилось на открытии — надо еще разобраться. Операция «Вернисаж». Монархист Луценко и другие последствия «картинного» скандала Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно алфавитному списку, первой упомянута картина Айвазовского Ивана Константиновича «Рыбацкая лодка» 1891 года. Живописец этот, как знают истинные ценители-маринисты, рожден был Ованнесом Айвазяном, проживал и усоп в Феодосии задолго до передачи Никитой Хрущевым Крыма Украине. И уже поэтому корни его, увы украинцам, там, где он построил железную дорогу, водопровод и где стоит галерея его имени. Вот вам и «антивира».

Следующим идет гражданин Репин Илья Ефимович с большущим полотном «Казаки на Черном море» размером 360 на 254 см, которого в Украйне кличут Ильей Юхимовичем — на хуторской манер, как бы присваивая его. Но присваивать-то нечего: отец живописца служил в Уланском полку, который квартировал в Чугуеве. Полк был образован в 1749 году из трех казачьих рот Чугуева, Орла и Курска, а еще двух калмыцких. Наследник такой боевой славы Илья Ефимович воспитал целую плеяду выдающихся русских художников: Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Николая Фешина. А если считать Репина украинцем на том основании, что он сработал «Запорожцев, пишущих письмо турецкому султану», так Карл Брюллов за один только «Последний день Помпеи» должен был бы стать пожизненным консулом, сенатором и патрицием Римской империи.

Но не стал, римское право — это вам не украинская историческая наука, в которой всё возможно. Бомба под Украину. Обратная сторона «антитеррористической операции» имени Петра Порошенко © Facebook, Антон Геращенко

Пропустим в списке пару инородцев Джордано Луки и Пьетро Барделлино, которые быть в Украине просто не могли, ввиду отсутствия такого государства во время их активного творчества. А если и имели какие-то украинские корни, то только исключительно через предков, служивших в генуэской крепости Судака. Да и то сомнительно — оба неаполитанцы, второй наследовал манеру первого. Оба весьма талантливы, так что ПАП выгодно вложился.

Но смысл выставлять эту живопись в Музее Ивана Гончара можно искать только в кутерьме вокруг Байденгейта. А это искусство несколько другого рода.

Много на выставке было Клевера. Юлий Юльевич - пейзажист салонно-академического толка, родился в Дерпте в 1850 году, умер в Ленинграде в 1924-м. То есть, преклонных лет старец немецкого происхождения никоим образом не мог иметь украинских корней. Хотя если принять во внимание, что Дерпт под именем Юрьев — в честь своего святого покровителя — основал Ярослав Мудрый, то Институт национальной памяти может и возликовать. Даром что там директорствует не ставленник коллекционера Владимир Вятрович. Но дух и буква там все те же.

Так что поддержать патрона с хэштегом #клевернаш — это им как две буквы СС в названии дивизии «Галичина» не заметить. То есть, легко. Радикалы показали силу. Эксперты о протестах Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А вот считать украинцем следующего художника — автора «Утра стрелецкой казни», «Меншикова в Березове», «Боярыни Морозовой» и других шедевров русского реализма — Сурикова Василия Ивановича, конечно, можно: дочь его вышла замуж за Петра Кончаловского, а тот родом из Славянска! Вот и сложились пазлы у кураторов выставки. И дебет с кредитом сложился у директора музея — сына Ивана Гончара, благодаря имени которого удалось потомку получить помещение фактически на территории Киево-Печерской лавры.

Пётр Алексеевич известен своей прижимистостью. Но даром тоже никто бы эту коллекцию к себе не пустил. Так что и #суриковнаш.

Об Илье Глазунове говорить много не стоит, за него говорят его работы. Две из которых «Русская красавица. Мать» и «Русская красавица» представлены на всеобщее обозрение и говорят о принадлежности художника так же, как о показном патриотизме собирателя. Вот вам и «антимова».

Рихард-Карл Зоммер (автор представленной картины «Телеги, запряженные волами, на фоне горного пейзажа») и вовсе вошел в историю как один из основателей Тифлисского общества изящных искусств, много работал в Закавказье и Средней Азии.

Поляк Вильгельм Котарбинский, получивший звание «Первого римского рисовальщика», конечно, более других был связан с Киевом. Он работал над росписями Владимирского собора, выполнял заказы крупнейших предпринимателей Терещенко и Ханенко, оформляя принадлежащие им здания (нынешний Музей имени Тараса Шевченко и Музей Богдана и Варвары Ханенко), похоронен на Байковом кладбище. Однако вряд ли последнее обстоятельство относится к украинским корням, как бы этого ни хотелось составителям пресс-релиза выставки. Откровения Надежды и новый удар по Порошенко: о чём рассказала Савченко в интервью НТВ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заслуживает внимание мини-коллекция работ на бумаге Александра Николаевича Бенуа: «Лес ранней зимой», «Запад», «Запад на озере», «Рисунок к «Князю Игорю», «Покинутый дом во французских Альпах». И не только с точки зрения изобразительного искусства. Всё-таки Бенуа, один из самых значительных критиков начала XX века, ввел в оборот термин «авангард», соосновал художественное объединение «Мир искусства», председателем которого был вышепомянутый Петр Кончаловский. Эврика!

Если Бенуа был связан с Кончаловским, а тот родился в Славянске, то мы имеем практически выставку украинского реализма — вот и справка!

На этом интересном месте прочих «украинцев» (Льва Лагорио, Вильгельма Вельтена, Исаака Левитана, Михаила Клодта) можно даже не принимать во внимание. А вот в связи с наличием работы Василия Верещагина «Аллегорическая композиция» хотелось бы напомнить семье вельможных ценителей Порошенок: а ведь это тот самый автор, который гениально аллегорически изображал войну. Его полотно «Апофеоз войны», самое важное, пожалуй, в этом смысле.

Вот его-то должен был приобрести Петр Алексеевич за все деньги своего мира, включая кредиты МВФ. Ведь угораздило же его ровно 26 мая, в годовщину начала кровавых атак украинских боевых самолетов на Донецк, открывать эту выставку.

«От великого — до смешного, от любви — до ненависти, от прекрасного — к ужасному» — так должна была она называться. Потому что 25 мая 2014 года он избрался с обещанием мира, а на следующий же день отдал приказ начать полномасштабную войну. Вот вам и «антиармия».

Так что каминг-аут антипрезидента Украины, как говорится, во всей красе реализма русских художников удался.