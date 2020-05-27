Операция «Вернисаж». Монархист Луценко и другие последствия «картинного» скандала Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко решил «потроллить» Госбюро расследований и открыл выставку картин, из-за которых на него заведено одно из дел. В итоге Порошенко в очередной раз сыграл на болезненной для страны теме

Во вторник, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко открыл выставку картин в музее Ивана Гончара в центре Киева.

«Сегодня в музее Ивана Гончара открывается выставка художественных работ из коллекции Петра и Марины Порошенко. После завершения карантина десятки тысяч поклонников искусства смогут ознакомиться с лучшими образцами мирового искусства из нашей коллекции, которую мы бережно собирали. Это было задолго до войны, мы хотели вернуть Украине и украинскому народу то, что принадлежит им по праву», — написал в Facebook Порошенко.

Он поблагодарил за открытие выставки свою жену Марину, а также Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора и ряд украинских чиновников и юристов. Спецназ пытается взять штурмом помещение, где хранятся картины Порошенко © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Благодарен Марине за идею и замечательному музею Гончара, который принял коллекцию. Также благодарен тем, кто ускорил открытие этой выставки: фактическому руководителю ГБР, адвокату Януковича господину Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова господину Смирнову, всей мощной команде Генеральной прокуратуры Украины во главе с Генеральным прокурором госпожой Венедиктовой. Особые слова благодарности Военной прокуратуре, потому что только они решились внести откровенно лживую информацию в единый реестр расследований, департаменту ГБР по расследованию преступлений среди военнослужащих, это подписавшему», — ёрничал Порошенко.

Так он отреагировал на вызов 26 мая в Госбюро расследований в качестве свидетеля в рамках уголовного производства, связанного с ввозом Порошенко на Украину 43 картин всемирно известных художников. В ГБР подозревают, что картины скрыли от таможенного контроля.

Позже Порошенко в музее Гончара попытались вручить повестку на допрос, но он оттуда быстро ретировался. В музее застали лишь его жену, которой и вручили повестку.

При этом сам факт прибытия силовиков в музей Гончара углубил раскол в украинском обществе.

Выпуская на свободу подсознательное

Сторонники Порошенко предсказуемо раскритиковали визит сотрудников Госбюро расследований в музей Гончара.

«События около картин П.Порошенко — это римейк 1917 года и прямой путь в ЛНР/ДНР», — написал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом он сопроводил свою запись картиной русского художника Ивана Владимирова «Взятие Зимнего дворца», которая была подписана «ГБР в музее Гончара. 26 мая 2020 года».

На картине Владимирова революционные солдаты штыками и саблями полосуют висящие в дворце портреты российских императоров.

Луценко, который в молодости сам ходил под красными знаменами и был одним из лидеров Социалистической партии Украины, сопроводил свою запись изображением бесчинств тех, кто поддерживал социалистов. Более того, красные солдаты и матросы уничтожают изображения российских императоров, а именно Российскую империю и Луценко, и его единомышленники не раз критиковали в последние годы.

В общем, из этой записи бывшего генпрокурора можно сделать вывод, что Луценко либо втайне является белогвардейцем, либо по меньшей мере лукавил, осуждая Российскую империю.

Другие сторонники Порошенко тоже не подкачали.

«Хоть на секундочку, кто-то может себе представить, как ФСБ и ОМОН штурмуют Эрмитаж без решения суда? Отож! Вот вам и картинка для РФских СМИ, подтверждающая, что мы недогосударство! Наглядная! Это вам не распятый мальчик в трусиках, стрим по всему миру идет из музея Гончара в Киеве», — заявила одесская сторонница пятого президента Ирина Медушевская.

Примечательно, что упоминается Эрмитаж в стране, где запрещен доступ на сайт этого российского музея. «Гетьман ушел огородами». Следователи ГБР попытались поймать Порошенко на выставке, но не смогли © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В общем, как бы ни старались политические украинцы изгнать любое упоминание России из публичного пространства, их подсознательное сильнее: так, для них расположенный в Зимнем дворце Эрмитаж — по-прежнему главный музей, а для иллюстрации происходящего не найти картины лучше, чем написанная русским художником.

Кстати о последних: именно картины русских художников и коллекционировал Порошенко.

«Извиняюсь спросить: а почему в картинной коллекции Порошенко сплошь картины русских художников? Глазунов, Айвазовский, Соколов… Глазунова картина вот вообще — "Русская красавица". Это как это — русская? Это в каком это смысле — красавица? Вздохнул было с облегчением, увидев среди авторов европейское имя и фамилию Вильгельма Вельтена, но и он, шельмец, родился в 1847 году в Петербурге и закончил Петербургскую Академию художеств. А где же картины украинских живописцев? Да хотя бы того же Ройтбурда? Нехорошо, Пётр Алексеевич, получается. Прямо зрада какая-то», — прокомментировал содержание коллекции пятого президента главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

В то же время нужно обратить внимание на то, в каком музее Порошенко выставляет свои картины, а также на то, почему именно по этому делу так отреагировало ГБР.

Направление на углубление раскола

Музей Ивана Гончара — знаковое для украинских национал-патриотов место. Иван Гончар — украинский советский художник, еще в 1959 году создал в Киеве музей, где экспонировалась его коллекция этнографических материалов. В итоге этот музей стал точной притяжения для украинских националистов, и руководство КПУ потребовало передать экспонаты в государственные музеи. Однако музей продолжил свою деятельность. Порошенко вместо допроса по делу о картинах открыл выставку этих произведений живописи © пресс-служба президента Украины

Очевидно, Порошенко не зря решил именно в этом музее экспонировать «проблемные» картины русских классиков. Собственно, ту реакцию части общества, на которую он рассчитывал, Порошенко и получил.

«Проводить обыски в музее Ивана Гончара для украинцев, которые знают, что это за место, — это все равно что ворваться в Собор Парижской Богоматери для французов. Кто читал роман Виктора Гюго, меня поймет. Кто не знает, не поймет. Но поверьте на слово: Иван Гончар не просто собирал и сохранял древности. Он в советское время создал среду, где называться украинцем было модно и почетно. Даже если рядом с вами за дверьми этот процесс общения сопровождал сексот КГБ. Поэтому ГБР село в глубокую лужу, плюнув в душу нескольким поколениями украинцев. Независимо от того, какую политическую цель преследовал тот, кто отдавал приказ», — отметила украинская журналистка Михайлина Скорик-Шкаровская.

В общем, Порошенко помог отождествить нынешние силовые органы Украины с советскими силовыми органами.

При этом даже те, кто относятся к пятому президенту Украины без симпатий, признают, что действия ГБР вызывают вопросы.

«Посмотрите, пожалуйста, список производств в которых фигурирует Порошенко и которые находятся в производстве Государственного бюро расследований. Тяжкие и особо тяжкие преступления уже давно должны были быть раскрыты, или дела должны были быть закрыты с извинениями, если преступлений там нет. Внимательно просмотрите список дел и подумайте: зачем перед нами разыгрывают кино про картины-корзины-картонки <…> Где подозрения по реальным тяжким составам? Вы понимаете, что «операция-вернисаж» — сговор партнеров и розыгрыш, камуфлирующий отсутствие реальной работы Венедиктовой и Соколова по раскрытию преступлений? Это очередная серия дешёвого сериала про весну (до которой осталось 5 дней). Не обольщайтесь. Ничего не будет», — отметила экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Она привела перечень дел по Порошенко, из которого видно, что картины — это действительно не самое страшное, за что можно спросить с пятого президента.

Впрочем, даже в картинном деле Порошенко всё же умудрился облажаться. Помимо картин в рамках он выставил и счета об их покупке. И эти счета уже проанализировали журналисты, выяснив, что платил Порошенко за картины фунтами стерлингов компании с Виргинских островов.

«Петр Порошенко купил картины у самого себя. «Для чего?» — спросите вы. Для того, чтобы вывести из страны без налогов более 5 млн. В другой стране он бы уже сидел», — прокомментировал эти документы медиаэксперт Анатолий Шарий.

В общем, пусть и за картины, но Порошенко можно привлечь к ответственности. Однако в том, что пятый президент Украины когда-нибудь окажется за решеткой, у многих есть сомнения. Ведь если он заговорит, в тех же США может возникнуть масштабный политический кризис. А это самим Штатам совсем не нужно.