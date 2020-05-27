Больше половины граждан Евросоюза уже столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса, при этом почти четверть потеряли работу или были вынуждены перейти на неполный рабочий день

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об угрозе «немедленного второго пика» пандемии коронавируса. Это может произойти, если страны, где заболеваемость идет на спад, слишком рано ослабят меры по борьбе с распространением вируса, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в понедельник, 25 мая. Эксперт подчеркнул, что мир достиг середины первой волны пандемии, и предостерег от идеи возможной сезонности заболевания. «Считать, что инфекция идет на спад и следующий опасный момент наступит в октябре или ноябре, рискованно», — отметил Райан. Всем странам необходимо продолжать проводить тестирование и отслеживать пути передачи вируса, добавил эксперт.

В тот же день министр внутренних дел Бельгии Питер де Крем заявил, что даже при второй волне эпидемии ввести повторную изоляцию в стране будет невозможно. В этом случае, по его словам, необходимо будет массово тестировать людей и отслеживать контакты инфицированных. Новый локдаун невозможен организационно, считает глава МВД Бельгии. Эта страна находится на шестом месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом (57 455 человек), однако тут один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 на миллион жителей — 806 человек, а всего от последствий коронавируса тут умерло 9334 человека. Для сравнения: в Италии, Великобритании и Испании смертность от COVID-19 составляет, соответственно, 545, 546 и 580 человек на миллион жителей. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Правительство Испании, которая занимает первое место в Европе по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом, объявило официальный десятидневный траур по жертвам пандемии, который начнётся 27 мая. Премьер-министр Педро Санчес сообщил, что это будет самый длинный официальный траур после смерти диктатора Франсиско Франко и установления демократии в 1977 году. Власти медлили с его объявлением, пока жесткие меры локдауна не были ослаблены в особенно сильно затронутых эпидемией Мадриде и Барселоне. Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. Число инфицированных здесь, согласно официальной статистике, превышает 283 тысячи человек, умерли более 27 тысяч.

При этом Испания, где туризм обеспечивает 12% ВВП, пытается в 2020-м вернуть хотя бы часть из привычных 80 миллионов туристов. «Худшее позади, — написала в Twitter министр иностранных дел Испании Аранча Гонзалес Лайя. — В июле мы постепенно откроем Испанию для иностранных туристов, отменим карантин и обеспечим самые высокие стандарты безопасности для здоровья. Ждем вас с нетерпением!» Свой твит министр сопроводила эмодзи с купальником, солнечными очками и чемоданом. Испания вскоре откроется для иностранных туристов: назван срок © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

Однако Испании и другим европейским странам в этом году за туристов придётся побороться — в том числе с маленькой Черногорией, которая провозгласила себя первой в Европе страной, полностью поборовшей коронавирус. «Черногория — свободна от коронавируса. Больше нет случаев COVID-19, объявил только что Институт общественного здоровья Черногории», — говорится в официальном сообщении черногорского правительства, обнародованном 25 мая. Министр здравоохранения страны Кенан Храпович заявил в понедельник, что Черногория стала последней европейской страной, которая зарегистрировала COVID-19, и первой, которой удалось искоренить вирус. Он подчеркнул, что победа над эпидемией является общим успехом работников системы здравоохранения и граждан. В Черногории с начала эпидемии 324 человека заболели коронавирусом, 315 выздоровели, 9 пациентов умерли.

В тот же день премьер-министр этой страны Душко Маркович заявил, что Черногория в начале июня откроет границы для стран, которые соответствуют критериям национального Института общественного здоровья. Премьер отметил, что Черногория преуспела в борьбе с эпидемией без комендантского часа и чрезвычайного положения и даже в разгар эпидемии не закрыла свои границы для своих граждан. «Мы откроем границы для стран, которые имеют схожий с нами эпидемиологический статус. Мы не будем просить каких-либо специальных тестов. Все получат четкие указания относительно того, что их ждет в стране и какие правила они должны соблюдать. Я считаю, что этого достаточно для предотвращения импорта вируса в Черногорию», — сказал Маркович. Согласно официальному сообщению правительства Черногории, на данный момент критериям для въезда в страну соответствуют соседние Словения, Хорватия, Албания и Греция, также Австрия, Венгрия, Польша, Чехия и Германия. Германия продлила срок въезда для сезонных рабочих из-за рубежа © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Но если Черногория готовится принимать зарубежных гостей с начала июня, то власти Греции уже с 25 мая разрешили туристам вновь посещать все греческие острова в Эгейском и Ионическом морях, прибывая туда как на самолетах, так и на паромах. Кроме того, с понедельника по всей стране возобновили работу предприятия общественного питания — ранее они предлагали клиентам блюда только навынос. С начала пандемии в Греции было зарегистрировано 2892 случая заражения коронавирусом, от COVID-19 тут умерло 173 человека.

Однако граждане Германии смогут посетить пляжи Греции и Черногории не раньше середины июня. По сообщениям немецких СМИ, правительство ФРГ на заседании в среду, 27 мая, обсудит борьбу с пандемией и, как ожидается, дальнейшее смягчение действующих ограничений. Уже с 15 июня немцам могут дать «зеленый свет» на поездки в страны ЕС, Британию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Хотя формального запрета на выезд из ФРГ нет и сейчас, но с 17 марта глава МИД ФРГ Хайко Маас рекомендовал соотечественникам вообще отказаться от поездок за границу. Тогда же была организована масштабная кампания по возврату немецких туристов на родину.

А 26 мая федеральное правительство и власти федеральных земель Германии на онлайн-совещании достигли принципиальной договоренности о продлении ограничений на социальные контакты граждан до 29 июня. Среди них — правило о том, что встречаться в публичном пространстве могут не более десяти человек или члены двух семей. При этом Тюрингия, а также несколько других федеральных земель оставили за собой право принимать решения, выходящие за пределы этой договоренности. Ныне Германия занимает пятое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом — более 181 тысячи случаев, умерло от COVID-19 в этой стране 8478 человек.

26 мая границу с Германией открыла Чехия, при этом чешская пограничная полиция будет осуществлять выборочный контроль, в частности может требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус. Если таковой нет, прибывшие обязаны отбыть 14 дней карантина. А с 27 мая будут открыты границы между Чехией, Словакией и Венгрией, причём если путешественники пробудут в другой стране не более 48 часов, то им не придётся сдавать тест на коронавирус и находиться на домашнем карантине.

Чехия вообще является европейским лидером по снятию ограничений, введённых в процессе борьбы с пандемией коронавируса. Так, начиная с минувшего понедельника тут больше не обязательно носить маску на улице, хотя сохраняется масочный режим в помещениях, общественных местах и транспорте. Маски больше не обязательны и в офисах, если работники находятся более чем в двух метрах друг от друга, а также в школах. Чешские рестораны и бары также возобновили работу, но пока могут быть открытыми до 11 вечера. Также с 25 мая в Чехии разрешены массовые мероприятия с участием до 300 человек. Венгрия и Чехия возобновят работу закрытых из-за COVID-19 термальных бассейнов © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Более жесткие ограничения сохранят только в одном регионе страны — в округе Карвина, где эпидемическая ситуация хуже, чем в других регионах. В частности, там выявлена вспышка коронавируса среди горняков. По состоянию на воскресенье заболевание подтвердили у 212 человек — шахтеров и членов их семей. Всего в Чехии с начала эпидемии зафиксировано чуть более 9 тысяч заражения коронавирусом, умерло от его последствий 317 человек.

В английском шахтёрском городе Дарэм ныне 1625 больных COVID-19, однако в начале апреля их число превышало 6 тысяч. А на днях выяснилось, что в конце марта, когда в Великобритании действовали жесточайшие карантинные ограничения, в Дарэм приезжал ключевой советник премьера Бориса Джонсона — Доминик Каммингс. Ассоциация шахтёров Дарэма обвинила Каммингса в том, что он «подверг людей опасности», но на защиту своего подчинённого стал премьер Джонсон. В среду Борис Джонсон должен будет отвечать на вопросы в парламенте, и его позиция в ситуации с Каммингсом, вероятно, будет одной из главных тем.

Сам Каммингс на пресс-конференции 25 мая сообщил, что решил отвезти своего четырехлетнего сына к родственникам в Дарэме, поскольку у него и у его жены были симптомы коронавируса, и семья опасалась, что, если им придется отправиться в больницу, за ребенком будет некому ухаживать. «Я думаю, что мои действия в этих обстоятельствах были оправданными, я разрешил эту ситуацию с наименьшим риском для всех, кто был к ней причастен», — сказал советник Джонсона и подчеркнул, что в отставку не собирается.

За последние недели сразу несколько британских чиновников и правительственных экспертов, уличённых в нарушении карантина, вынуждены были подать в отставку. Самым известным из них стал советник британского правительства, эпидемиолог Нил Фергюссон, которого в изоляции посещала любовница. Доминик Каммингс — одна из самых противоречивых фигур в британской политике. Именно его считают автором стратегии, которая помогла сторонникам выхода Великобритании из Европейского союза выиграть референдум в 2016 году.

Количество умерших от последствий коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 47 тысяч, и страна является одной из наиболее пострадавших от болезни в мире. Управление национальной статистики сообщило, что по состоянию на 15 мая в Англии и Уэльсе умерли 42 177 человек с подозрением на COVID-19, а общая цифра по стране составляет 47 343 умерших, с учётом предыдущих данных из Шотландии, Северной Ирландии, а также недавних случаев смерти в больницах Англии. Британский Департамент здравоохранения и социальной помощи сообщил о 37 048 смертях от коронавируса, но и этот показатель является первым в Европе. По числу инфицированных Великобритания занимает второе место среди европейских стран — более 265 тысяч человек.

При этом одной из причин массового заражения жителей Великобритании коронавирусом мог стать матч Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Атлетико» (Мадрид), состоявшийся 11 марта. На трибунах присутствовали более 52 тысяч болельщиков, из них около 3 тысяч прилетели из Испании. В итоге в больницах Ливерпуля через 25-35 дней после игры умер 41 пациент, заразившийся коронавирусом на футбольном матче, следует из исследования аналитической компании Edge Health для британской Национальной службы здравоохранения. Клубы одной из самых популярных в мире английской Премьер-лиги рассчитывают начать доигрывать прерванный сезон в июне, но матчи будут проходить при пустых трибунах. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

26 мая состоялось очередное собрание клубов чемпионата Италии по футболу, которые одобрили идею возобновления турнира с 13 июня. Как ожидается, окончательное решение будет принято 29 мая, когда состоится заседание с участием министра спорта Италии Винченцо Спадафоры, президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины и главы серии А (высшего дивизиона чемпионата Италии) Паоло Дель Пино. При этом в большинстве регионов Италии уже с 25 мая восстановили работу спортзалы и бассейны.

Однако итальянский министр по вопросам региональных дел Франческо Боксия заявил, что правительство может не снять ограничения на передвижение между регионами, если граждане продолжат массово ходить по улицам и толпиться в кафе и ресторанах. Это заявление прозвучало после того, как в минувший уик-энд улицы и площади по всей Италии заполнились людьми, которые далеко не всегда соблюдали дистанцию.

Кроме того, в Италии анонсирован набор 60 тысяч волонтеров, которые будут напоминать людям о необходимости соблюдать дистанцию в общественных местах. Набор желающих координирует Департамент социальной защиты Италии, но за организацию и мониторинг работы волонтёров будут отвечать муниципалитеты страны. Волонтёры будут работать полностью бесплатно максимум 3 дня (но не более 16 часов) в неделю, но им обещают страхование от несчастных случаев. Италия занимает третье место в Европе по числу инфицированных коронавирусом — 230 555 человек, умерло от COVID-19 тут почти 33 тысячи людей.

Четвёртую позицию среди европейских стран по количеству заражённых коронавирусом занимает Франция — почти 183 тысяч случаев, общее количество умерших от COVID-19 в стране достигло 28 530 человек. Сейчас во французских больницах остаются 16 264 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» — это на 534 человека меньше, чем накануне. За сутки в больницы поступило 318 новых пациентов с COVID-19. Нагрузка на реанимации также неуклонно снижается, в палатах интенсивной терапии французских больниц сейчас находятся 1555 пациентов — неделю назад их было 1894.

В понедельник, 25 мая, в специальном заявлении министерство труда Франции сообщило, что с 1 июня государство намерено компенсировать предприятиям оплату временно безработных сотрудников на 85%, а не полностью, как это было до сих пор. Так власти намерены стимулировать бизнес к возобновлению полноценной экономической деятельности. Предприятиям, которые сохранят режим временной (частичной) безработицы для сотрудников, придется самим выплачивать им остающиеся 15% жалованья.

В тот же день министр экономики страны Брюно Ле Мэр заявил, что Франция потратила на меры по спасению экономики в связи с пандемией коронавируса 450 миллиардов евро, а если учитывать весь пакет мер, принятых с начала марта, «государство выделило 540 миллиардов евро, или 20% национального богатства». Министр отметил, что этот долг нужно будет как-то возвращать, но не «прямо сейчас». «Это будет сделано единственным способом — благодаря экономическому росту. Не путем налогов», — заявил Ле Мер. Он также добавил, что в процессе восстановления после кризиса важно модернизировать все сферы экономики, чтобы экономика Франции «стала одной из самых передовых в мире».

При этом больше половины граждан Евросоюза уже столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного по заказу Европарламента среди 21 тысяч граждан в 21-й из 27 стран ЕС. 30% респондентов заявили, что их заработок сократился во время пандемии, а 23% опрошенных сообщили, что потеряли работу или были вынуждены перейти на неполный рабочий день.

Яркой иллюстрацией правдивости этого опроса является Польша, где количество официально зарегистрированных безработных приближается к миллиону. Как сообщило Главное статистическое управление (ГСУ) страны, за апрель число безработных увеличилось на более чем 56 тысяч человек и составляло на начало мая 965,8 тыс. (это почти на 100 тысяч больше, чем в конце 2019 года). Такой рост безработицы в Польше зафиксирован впервые с 2013-го, а местные бизнес-аналитики подчёркивают, что реальных безработных в стране значительно больше. Ведь, по данным ГСУ, только в апреле платить взносы в фонд социального страхования прекратили более 165 тысяч польских работников — просто вследствие особенностей местного трудового законодательства многие из них смогут подать заявку на статус безработного только в июне-июле. «Плохой союзник России». Белорусский эксперт о том, что Польша думает о республике © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Польский бизнес пытается компенсировать потери, вызванные коронакризисом, не только увольняя работников. Так, в тысячах местных магазинов-дискаунтеров Biedronka (аналог АТБ на Украине и российской «Пятёрочки») продавали под видом польских продуктов тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов и капусту из Франции. В связи с этим Управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей Польши начало производство против компании Jeronimo Martins Polska, которой принадлежит сеть магазинов Biedronka. «Потребители всё чаще руководствуются экономическим патриотизмом в своем выборе и охотнее покупают отечественные товары, а ложная информация в магазинах Biedronka может повлиять на их решения насчет покупки», — считает глава управления Томаш Хростный. При этом польские производители продовольствия сами пытаются проникнуть на российский рынок под видом белорусских.