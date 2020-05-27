По мере приближения конца карантина западные журналисты все больше пугаются. Все понимают, что Запад сильно проигрывает Востоку, но сдаваться не собирается. Начинается срочное укрепление рядов и мобилизация пропаганды. Запад идет в наступление!

Здравствуй, азиатский век!

Журналист французского Libération Кароль Изу опубликовал интервью со специалистом по отношениям Запада и Азии, писателем и бывшим сингапурским дипломатом Кишором Махбубани, По его словам, вызванный коронавирусом кризис останется в учебниках по истории как официальная дата стартовавшего несколько десятилетий назад процесса: начала «азиатского века». Действительно пандемия коронавируса серьезно спутала все геополитические карты. Восток прошел через эпидемию организованно и с минимальными потерями. Европа и США выглядят на этом фоне, мягко скажем, не победителями. Западные СМИ играют в геополитический покер: США, Китай, Россия – тройка, семерка, туз © AP, Darko Vojinovic

Махбубани говорит довольно очевидные вещи, опираясь на ту специфику восточной государственности, которая до сих пор с европейской точки зрения всегда считалась признаком отсталости и вдруг обнаружила явные преимущества. Как показывает опыт пандемии, успех зависит от авторитета государства и доверия к нему населения. «На протяжении нескольких десятилетий мы видим, как правительства в США и Европе подрывают легитимность и финансирование государственных институтов, — говорит политик. — В Азии все было с точностью до наоборот. Население Восточной Азии верит в необходимость сильного государства. Существует твердая убежденность в том, что невидимая рука рынка должна направляться хорошо видимой рукой эффективного госуправления. В первую очередь нынешний кризис показал важность хорошо финансируемых государственных институтов с эффективным управлением, которые должны быть в силах быстро реагировать на ситуацию».

Напомним, что за последние 40 лет уровень жизни в Азии вырос больше, чем за 4000 лет до этого. Поэтому не так уж странны цифры западных экспертов — 80% китайцев доверяют своему правительству. Это не феномен кризиса. Так было всегда. Это вписано в восточную культуру и совершенно непонятно Западу, где исторически концепция народ-власть всегда опиралась на конфликт. Западные СМИ о ссорах в Белом доме, европейской солидарности и юбилее Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Этот факт трудно опровергнуть вечной западной песней про тоталитарную пропаганду. «150 миллионов китайцев каждый год путешествуют за границу и возвращаются обратно, — говорит Махбубани. — Доверие восточноазиатских народов правительствам опирается на экономическое процветание и радикальное изменение уровня жизни в течение двух-трех поколений. Они не понимают, почему Запад до сих пор пытается их чему-то учить о своей, как он утверждает, лучшей возможной модели либеральной демократии, которая становится гарантом его нравственного превосходства, хотя европейцы и американцы сейчас, судя по всему, страдают от нее».

В самом деле странно говорить о преимуществах западной модели, если текущий кризис обнаружил, что у больниц нет средств, что средний класс недоволен своим экономически положением, а у двух третей американских семей на черный день отложено не более 500 долларов. «Если вы хотите экспортировать свою модель, обращается политик к Западу, — сделайте ее блестящим примером успеха и гармонии, а не обрушивайте санкции и бомбы на страны, которые нормально работают, но думают по-другому». И на это Западу будет трудно возразить.

Главное, чему Запад должен учиться у Востока, на взгляд Махбубани, это прагматизм и гибкость. «Возьмите АСЕАН, — предлагает он удачный пример, — в ассоциации очень мало правил по сравнению с ЕС. Одни решения принимаются единогласно, а другие могут вводиться лишь группой стран, за которой другие могут последовать позднее. В результате не возникают радикальные ситуации, как с Брекситом. В Европе нужно быть или полностью за, или полностью против. Но возможны и промежуточные пути».

Америка не сдается

В пандан французам американское издание The National Interest публикует статью с четким названием: «Создание постпандемического мира». Авторы публикации — видные люди из Белого дома Джеймс Джей Карафано и Курт Волкер. Текст меньше всего похож на рефлексию по поводу будущего — это конкретный инструктаж по поводу того, как удержать власть в руках США, как подавить конкурентов, увеличить число союзников и не дать колеблющейся Европе посмотреть в другую сторону. Западные СМИ обсуждают пандемию: недоверие убивает, а спасти нас может природа © REUTERS, Luis Cortes

Начало статьи сразу задает бодрый тон: «Китай, Россия, Иран и другие противники Америки готовятся к тому, чтобы использовать в своих интересах постпандемическую обстановку, и могут добиться в этом отношении значительных преимуществ». Понятно, что такого допустить нельзя. Поэтому надо действовать слаженно и четко: «США не могут позволить себе закрывать глаза на эту реальность… Вашингтон должен возглавить международные усилия демократических стран-единомышленниц…»

Тезис о том, что «Запад остается для человечества самой прогрессивной, большой, продуктивной, вдохновляющей и постоянной надеждой», в глазах американских деятелей доказательств не требует. Но надо действовать. Дальше предлагается план из семи пунктов, согласно которому надо крепить ряды мировой демократии под руководством США.

Во-первых, по мнению авторов, надо «организовать серию саммитов демократических стран-единомышленниц». Зачем? Чтобы еще крепче сплотить «единомышленниц» вокруг собственных критериев. «В годы, предшествовавшие вспышке коронавируса, более целесообразным считалось не отстаивание ценностей и принципов, а заключение сделок с противниками — будь то «лихорадочные» закупки российского газа, покупка дешевых китайских промышленных товаров или сокращение иранской ядерной программы, — сетуют авторы. — Многосторонние организации, такие как ОЭСР, ВТО, Совет Европы, Совет ООН по правам человека и другие, не смогли обеспечить соблюдение своих собственных требований и соответствие своим критериям». Западные СМИ считают, что Украину спасет Саакашвили, а нас — здоровый образ жизни © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Во-вторых, необходимо «заключить трансатлантическое соглашение об инвестициях, развитии и обеспечении стабильности (TIGRE). «В основе этого должно лежать использование потенциала инвестиций и свободного и справедливого обмена товарами и услугами в рамках единой гигантской экономической зоны, связывающей страны Соглашения между США, Мексикой и Канадой, ЕС и ЕАСТ. К такой зоне могли бы присоединиться и союзники — такие как Япония, Южная Корея и Австралия». Короче, надо расширяться во все стороны.

«По сути это позволило бы свести на нет попытки Китая пробиться на европейские рынки с помощью своей программы «Один пояс — один путь» или доминировать в сетях 5G. У государств, «возрождающихся» после пандемии коронавируса, может возникнуть желание создать государственные барьеры, но нам было бы гораздо лучше ослабить барьеры между союзниками-единомышленниками и еще больше усилить барьеры в отношении авторитарных противников, которые не разделяют наши ценности и интересы».

В-третьих, надо «переориентировать НАТО в качестве организации, обеспечивающей комплексную безопасность для сдерживания авторитаризма». «Это означает, что каждый союзник должен подтвердить свою приверженность НАТО как координатору в противостоянии всем видам угроз безопасности. Возглавить эти усилия должны США», — право, иногда этот тест похож на инструктаж перед боем.

Заканчивают авторы весьма мотивирующей идеей: «Никакого чудодейственного рецепта создания посткоронавирусного мира не существует. Многие инициативы ни к чему не приведут. Но сейчас свободным странам пора принимать смелые решения и пытаться преодолеть существовавшие в прошлом барьеры. Если мы этого не сделаем, то это наверняка сделают другие — те, кто не разделяет наши ценности и преследует другие интересы». Не разделяет их интересы половина мира. С ней-то и будут бороться США.

В ожидании Ренессанса Европы

Немецкий журнал Der Spiegel задумывается об эпохальном соревновании систем, которое мы сейчас наблюдаем. «Речь идет о ранге наций, о глобальном престиже и власти — и о свободе», — подчеркивает автор статьи, профессор Технического университета Дортмунда Хенрик Мюллер. Понятно, что это соревнование систем здравоохранения и экономик. Кто лучше справится с кризисом? "Исход неизвестен, — говорит автор, — но некоторые признаки свидетельствуют о том, что в итоге может быть несколько неожиданных победителей».

По данным университета Джона Хопкинса, лучше всех с пандемией справляются Китай и Россия. Но, тут же оговаривается автор, это, конечно, результат пропаганды и умышленного искажения статистики. Что мир грядущий нам готовит? Прогнозы экспертов о жизни после пандемии © REUTERS, Thomas Peter

«Популистским лидерам на Западе приходится сложнее, — продолжает Мюллер. — Независимые институты дают ясное представление о реальной ситуации. Соответственно, здесь выше и цифры. Например, в США, стране с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения, смертность составляет около 6%. Это значительно меньше, чем во многих западноевропейских странах; во Франции, Великобритании, Италии и Испании этот показатель составляет от 12 до 16%».

Одним из победителем в этой борьбе может стать Германия. Ее управление эпидемией и экономикой уже признаны образцовыми. Но будет ли рада этому Европа? Увы, констатирует автор, «соседним странам тяжело переносить такую Германию».

Однако проблема не в Германии, а в исходном тезисе автора. Если он предполагает конкуренцию, то как раз Россия и Китай предлагают сотрудничество. Нетрудно догадаться, что первая идеология всегда проиграет второй. Это, однако, не смущает автора: "Глобальная "корона-игра" за власть, престиж и влияние не окончится еще долго. Счеты будут сведены в конце". Это значит, что игра будет продолжаться по западным правилам. Несмотря ни на что. Даже на то, что Европа выглядит сейчас не лучшим образом: «Пока Запад находится в оборонительной позиции. Большое число зараженных и тяжелые экономические сдвиги, ярость Трампа и постоянный спор европейцев — все это вредит его имиджу. Европа и Америка создают не лучшее впечатление».

Но шансы на успех есть, считает автор: «…возможно, что в таких странах, как Китай и Россия, противоречие между правдой и пропагандой когда-нибудь станет настолько гнетущим, что сломит весь режим. Возможно также, что осенью президентом США будет избран центрист Джо Байден, Европа сделает несколько больших шагов вперед, и Запад переживет ренессанс».

Хочется разочаровать автора. Трудно сказать, что там будет с Трампом, но вот Россия существует уже как минимум тысячелетие, а Китай — одно из древнейших государств мира, существует несколько тысячелетий и порох там изобрели задолго до того, когда с помощью изобретения господ Смита и Вессона в США начали решать проблемы политики и межличностных отношений. Так что ждать Ренессанса Европы придется долго.