По состоянию на 21:00 26 мая в мире зафиксировали почти 5 миллиона 639,2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 351,2 тыс. человек скончались, более 2 миллиона 406,9 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 1 миллиона 713 тысяч человек (100 тыс. умерли, 468,6 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (377,7 тыс. заболевших, 23,6 тыс. умерших и 153,8 тыс. выздоровевших) и Россия (362,6 тыс, 3814, и 131,2 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Испании, Великобритании и Италии, а более 100 тыс. — во Франции, Турции, Индии, Иране и Перу. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Чили, Саудовской Аравии, Мексике, Пакистане и Бельгии.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. При этом в Германии, где ранее было зафиксировано около 181 тыс. зараженных, число выздоровевших достигло 162 тыс., хотя с начала пандемии там погибло более 8,4 тысяч человек.

Ситуация на Украине. Работа метро и тревожные пронгозы

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 21 584 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+339 за сегодня), из которых 644 стали летальными (+21). В то же время 7525 (+341) пациентов выздоровели. Наибольшее количество зараженных COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской, Ровенской областях и в Киеве.

В Киеве, Харькове и Днепре местные власти воспользовались предоставленным правительством разрешением на возобновление работы метро. Главными требованиями являются масочный режим и социальная дистанция. В столице зафиксированы случаи, когда горожан без масок не пускали в общественный транспорт.

Регулярных рейсов из украинских городов за границу нет, но из Киева уже отправлено несколько чартеров в европейские страны с украинскими сезонными рабочими. В то же время, власти страны пока не планируют разрешать массовые собрания людей на концертах или футбольных матчах.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, Украина сможет избежать второй волны коронавируса при условии массовой вакцинации населения или утраты вирусом силы. Если ни одно из этих обстоятельств не будет реализовано, то коронавирус продолжит циркулировать в мире, сказал он.

В связи с этим правительство создает трехмесячный запас средств защиты от COVID-19, на что было выделено 3 млрд гривен. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ежемесячно для закупки средств биозащиты для всей Украины необходимо 750-760 миллионов гривен.

Что касается не очень хороших новостей, то согласно результатам исследования группы ICU, падение ВВП Украины усилилось с 4,5% в марте до 12% в апреле, и сокращение экономики по итогам второго квартала текущего года может составить 10%.

Ситуация в России. Смягчение карантина в регионах и парад

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 362 611 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8923 за сегодня), из которых 3814 (+175 за сегодня) оказались летальными, а 131 245 (+12411) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 9,1 млн тестов на наличие инфекции.

С одной стороны, численность умерших за сутки стала новым антирекордом в стране. С другой, численность выздоровевших за сутки превысила численность новых заболевших. При этом коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки не изменился и находится на единице.

В стране продолжает действовать режим самоизоляции, хотя многие регионы постепенно снимают ограничения. Так Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, разрешая работу парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье и ремонтных мастерских. На Сахалине при этом перешли уже к третьему этапу и открывают заведения общепита.

Если говорить о курьезных случаях, то анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, после чего животное было помещено на карантин.

Тем временем президент Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению Парада Победы 24 июня. Марш «Бессмертного полка» состоится 26 июля, так как сейчас на этом мероприятии невозможно соблюсти социальную дистанцию.

Что касается выпускников, вопрос с экзаменами которых также оказался в подвешенном состоянии из-за пандемии, то, как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, основная волна ЕГЭ в России начнется 3 июля. Пробные ЕГЭ без участия школьников пройдут 29 июня.

При этом, какие бы ограничения ни снимались, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, масочный режим в России придётся соблюдать в ближайшие один-два месяца.

Остальной мир. Потери Швеции и ситуация в Швейцарии

Несмотря на отказ от жестких карантинных ограничений, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. По данным Bloomberg, в апреле безработица в стране выросла до 7,9%, что оказалось выше прогнозов. Если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

Гуляй, Одесса-мама! Горожане игнорируют карантин, мэр грозит закрыть Одессу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Карисса Этьен заявила, что в странах Америки, которые стали эпицентром пандемии, неподходящий момент для ослабления режима.

По данным ВОЗ, на 25 мая в Америке были зарегистрированы почти 2,4 миллиона случаев COVID-19, погибли 143 тысячи человек. За последние сутки число заражений на континенте выросло на 57 171, что составляет 57% от общемирового числа.

В Швейцарии тем временем количество новых заражений за сутки достигло 15 человек, составив таким образом 30 761 инфицированных. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5521 заболевших), Женева (5209 человек), Цюрих (3491 человек) и Тичино (3275 человек).

С 27 апреля в этой стране началась первая фаза снятия ограничений, когда были открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и стоматологические кабинеты, магазины цветов и хозтоваров.

Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.