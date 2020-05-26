В понедельник, 25 мая, в Киеве Госбюро расследований задержало двух полицейских, которые пытали и насиловали женщину прямо в отделении полиции в Киевской области. Дело уже приобрело политическую окраску, однако даже это не сместит со своего поста главу МВД Арсена Авакова, уверены эксперты

Пытали и насиловали. Подчиненные главы МВД Украины Авакова оказались жестокими преступниками © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, как сообщили в ГБР, полицейские применили силу к мужчине, который в это время находился в отделении полиции. Ему угрожали изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате мужчина получил переломы ребер и носа.

Жуткое преступление

По информации украинских СМИ, потерпевшая — 26-летняя жительница Кагарлыка. Вечером 23 мая к ней пришли полицейские, которые потребовали, чтобы она прошла с ними в городской отдел.

«Девушка из социально незащищенной и неблагополучной семьи, уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи», — рассказал источник издания «Страна.ua».

Девушку доставили в кабинет и приступили к допросу, закрыв дверь кабинета на ключ. В ходе допроса полицейские по очереди насиловали девушку. Как рассказала она сама, все это происходило несколько часов. При этом полицейские пили водку и пытались насильно влить водку в горло девушке.

В промежутках между изнасилованиями девушку избивали, пытали при помощи противогаза и угрожали ей смертью, обещая, что ее отвезут в лес и закопают.

Сообщество «Киев. Оперативный» сообщило, что издевавшиеся над девушкой полицейские — это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.

При этом Кузив — человек, которому еще четыре года назад пела дифирамбы пресс-служба полиции Мариуполя за то, что тот «геройски отправился воевать на восток Украины».

Сейчас Кузив и Сулима задержаны. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил их. В отношении задержанных открыто производство по статье 152 Уголовного кодекса Украины — «Изнасилование». Изнасиловали прямо в полиции. В Украине звучит долгое эхо АТО © РИА Новости, Иван Воробьев | Перейти в фотобанк

Вместо реформы МВД — «муляжи американской полиции»

Произошедшее в Кагарлыке напоминало многим другой жуткий случай: во Врадиевке в 2013 году милиционеры совершили групповое изнасилование местной жительницы и попытались ее убить. Тогда по Украине прокатилась волна протестов.

Сам случай во Врадиевке усилил негативное отношение рядовых украинцев к милиции, что имело свой эффект во время Майдана 2013-2014 годов: к милиционерам в обществе стали относиться, исходя из презумпции виновности.

После смены власти в 2014 году пришедший на пост главы МВД Арсен Аваков обозначил реформу полиции как приоритетную: новые молодые лица, новая форма и новые машины… Однако нового качества работы, как видим, не получилось.

По сути реформы МВД на Украине так и не было, уверен политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Под видом реформ стране подали муляжи американской полиции.

«В процессе этой псевдореформы произошёл отрицательный отбор: профессионалы при тех или иных обстоятельствах ряды МВД покинули, и вместо них пришло множество случайных людей. Тут проблема системная. Пока МВД или СБУ больше напоминают охранников большого базара, нежели правоохранителей», — заявил политолог.

При этом нынешнее положение дел, поясняет эксперт, устраивает власть: Аваков возглавляет МВД шесть лет, «хотя обычно, если руководитель не показал результат за 1-2 года, от него надо избавляться, никакой результат он уже не покажет».

«Но Авакова тронуть боятся по политическим причинам, потому что он «не первый, но и не второй», — сообщил Золотарёв. Андрей Золотарёв: Под видом реформы Украине подали муляжи американской полиции © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Выстраивая карьеру, Аваков уничтожил правоохранительную систему»

Аваков руководил мощным силовым блоком долгие годы, не имея ни малейших качеств и призваний для этого, уверен эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта. По его мнению, глава МВД изначально не ставил задачи видоизменить и качественно улучшить правоохранительную систему.

«Появление в полиции новых лиц (потому что старых беспощадно разгоняли) не было ничем предопределено. Поэтому кадры полиции на сегодняшний день в подавляющей своей массе — абсолютно случайные люди, у которых нет каких-то идейных убеждений. Они приходят туда так, продержаться и подкормиться.

Украина переполнена случаями, когда сами полицейские причастны к наркотрафику и вымогательствам. С другой стороны, в моментах противостояния с представителями оргпреступности и радикалов полиция с профессиональной точки зрения абсолютно беспомощна, труслива и организационно неспособна ни на какие результативные действия», — заявил Шабовта.

Он добавил, что большое количество людей на Украине «именно с профессиональной точки зрения» ненавидят Авакова, «потому что этот человек, цинично выстраивая свою карьеру, почти уничтожил правоохранительную систему в том виде, в котором она должна быть». Эксперт Шабовта: В Украине к «ветеранам АТО» уже начинают относиться как к бандитам © Facebook, Сергей Шабовта

«МВД превратилось в кузницу отморозков»

После победы Евромайдана в 2014 году власти Украины «немного перепотрошили» МВД, говорит украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый. Затем переподчинили ему Национальную гвардию, паспортную службу, «создав такого себе «монстра», и переименовав милицию в полицию, попутно уничтожив нормальные оперативно-следственные кадры».

В результате МВД, по словам Гожего, на данный момент превратилось в «такую рыхлую структуру, завязанную лично на Авакова».

«МВД превратилось в кузницу кадров каких-то отморозков. И почему-то тянет их на какие-то преступления, в том числе и на сексуальной почве», — заявил адвокат.

«Аваков неприкосновенен, это надо понимать»

К министру внутренних дел Авакову за 6 лет накопилось множество претензий. Но снять его Зеленский не может, говорит Андрей Золотарёв. Причина в том, что у Авакова «300-тысячное ведомство, включая Нацгвардию, Пограничную службу и саму Нацполицию, а это достаточно большой контингент людей».

«Кроме того, у него уличный парамилитарный ресурс в виде «Нацкорпуса».

Понятное дело, что Аваков может устроить ему [Зеленскому] масштабные неприятности с файерами, поджогом шин и пиротехникой. Он сегодня является не первым, но и не вторым лицом в государстве. Он неприкосновенен, и это надо понимать», — рассказал политолог.

Андрей Гожый также согласен, что Аваков в отставку не уйдёт: «он абсолютно, как говорится, ложил фуражку на мнение общественности». Изнасилование в полицейском участке. Геращенко объяснил, почему Аваков должен сохранить свой пост © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

«Зеленский не может уволить человека, у которого он работает. Поскольку Аваков — главный в стране, а о Зеленском… даже говорить не приходится. Он до сих пор говорит о том, что Аваков — самый эффективный руководитель в стране. Это притом что уровень преступности зашкаливает, особенно преступности, скажем так, плохой: связанной с рэкетом, с убийствами, изнасилованиями», — сказал правозащитник.

Говоря о Зеленском, Гожый отметил, что все эти преступления, расстрелы и изнасилования — на совести президента, «потому что он, получается, крышует Авакова».

«Я не знаю, почему так происходит, то ли Зеленский испугался, то ли он находится в каком-то анабиозе и просто не ощущает реальности», — сообщил адвокат.