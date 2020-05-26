Жёсткое противостояние США и Китая стало неотъемлемой частью эпохи коронавируса. В конечном итоге оно может трансформировать не только международные организации, но и отношения между отдельными странами, в том числе традиционными союзниками

Откуда ноги растут

Во вторник, 26 мая, на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» профессор МГИМО Сергей Лузянин подчеркнул, что сама по себе эпидемия не спровоцировала кризис в двусторонних отношениях, а проявила болевые точки, которые существовали на протяжении нескольких лет. Среди видимых причин нынешних споров он назвал желание президента США Дональда Трампа использовать китайский фактор в своей предвыборной кампании. «Трамп в сложном положении». Безпалько рассказал, почему Белый дом обвинил Китай в пандемии © РИА Новости, Нина Зотина

«С другой стороны, вообще по сути, пандемия обострила те старые противоречия, которые обозначились в рамках торговых столкновений Китая и США. Но тогда это были технологические противоречия, связанные с торговой сделкой, с поиском компромисса. Сегодня фактически США вывели эти противоречия с Китаем на более такой высокий и опасный уровень, дополнив их ценностно-цивилизационными идеями и идеологическими идеями, что КПК (компартия Китая. — Ред.) во всём виновата», — добавил Лузянин.

По словам эксперта, сегодняшняя ситуация, когда Трамп пытается представить Китай как некую страну, где всё плохо —и политика, и экономика, и ценности, — напоминает те времена, когда 40-й президент США Рональд Рейган называл СССР империей зла.

В свою очередь заместитель директора Института международных отношений Народного университета Китая Цзинь Цаньжун, также участвовавший в онлайн-конференции, уточнил: об изменениях в американо-китайских отношениях стало понятно в конце 2017 года. Тогда США представили доклад национальной стратегии безопасности, в котором на первое место поставили не просто сдерживание, а соперничество с крупнейшими державами. И своими главными противниками назвали Китай и Россию.

«Если раньше было 50 на 50 соперничество и сотрудничество в американо-китайских отношениях, то после этого доклада соперничество стало занимать большую долю. В течение двух лет США оказывали по разным линиям давление на Китай: и торговые отношения, и техническая сфера. Они, не краснея, говорят огромное количество лжи, выплёскивая на Китай, и привлекают к этому разные вопросы, будь то Гонконг или Синьцзян-Уйгурский автономный район, или ситуация в Южно-Китайском море, даже в переговоры с Россией по вооружениям пытаются притянуть Китай», — подчеркнул эксперт.

Ссорятся двое, а страдают все

Безусловно, противостояние двух ведущих экономик, ядерных держав, постоянных членов Совета безопасности ООН да и просто влиятельных государств оказывает влияние на весь мир. В ситуации, когда все страны столкнулись с общим вызовом, а средство против него — вакцина — ещё не найдено, следовало бы объединить усилия в рамках международных организаций, чтобы поскорее преодолеть его. Однако Трамп именно сейчас начал активно продвигать свой предвыборный лозунг 2016 года о бесполезности этих структур.

Главной мишенью американского президента стала Всемирная организация здравоохранения, которая, якобы подыгрывая Китаю, не предприняла необходимых мер для сдерживания коронавируса, вследствие чего он охватил Штаты.

По словам Лузянина, во время эпидемии давление США усилилось по двум направлениям: критика институтов, в частности, Совета безопасности ООН и ВОЗ, и попытки размыть международное право. Причём не все страны, которые поддерживают с США экономические связи или близки к ним идеологически, выступают на стороне Вашингтона в оценках международных организаций и в конфликте с Пекином. США раскритиковали ЕС за отсутствие давления на Китай из-за коронавируса © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Вашингтон пытается представить некий единый антикитайский фронт. На самом деле никакого единого антикитайского фронта нет и не будет. Во-первых, потому что вообще блоковая система ушла в прошлое. А во-вторых, никакие страны, даже близкие к США, не хотят быть втянутыми в это столкновение, в эти противоречия. Они дистанцируются от попыток США втянуть их в этот антикитайский фронт», — заявил Лузянин.

Эксперт уверен, что институты глобального управления, хоть и ослабевают под ударами американцев, но в конечном итоге выстоят. Потому что никакой альтернативы им нет, а без этих структур невозможны ни выход из пандемии, ни дальнейшее развитие международных отношений.

Мир после пандемии

Эпидемия COVID-19 уже давно вышла за пределы медицинского понятия и продемонстрировала несовершенство нынешней системы международных отношений. Но не только: были ситуации, когда страны, имеющие политические противоречия, приходили друг другу на помощь в борьбе с коронавирусом, как, например, Россия и США. Среди экспертов пока нет единого видения, каким будет мир после эпидемии: то ли начнётся холодная война 2.0, когда государства будут поделены на американский и китайский лагеря; то ли, наоборот, количество центров силы станет гораздо больше. Дробницкий: Холодная война между КНР и США приведет к созданию "мира регионов" © РИА Новости, Нина Зотина

«Контуры посткоронавирусного мира сегодня пока не ясны. Очевидно, что общая структура мира сохранится, но появятся новые черты. Во-первых, усилится тенденция к формированию квазибиполярного мира, то есть не тому биполярному, в каком смысле мы его знаем из эпохи холодной войны, — внеблокового, это будет не классическое противостояние США с Китаем, усилится роль информационных технологий, онлайн-технологий общения. Часть международных процессов уйдёт в онлайн-мир. Самое главное, чтобы этот мир сохранил стабильность», — заявил Сергей Лузянин.

В свою очередь Цзинь Цаньжун выразил надежду, что в посткоронавирусную эпоху сотрудничество между Россией и Китаем продолжит углубляться. Страны, по мнению эксперта, вместе могут заниматься разработками вакцин и совместными исследованиями, а также использовать ООН, G20, БРИКС, ШОС для развития международного сотрудничества.

«Россия и Китай совместными усилиями могут предотвращать эгоистическую политику США», — считает Цзинь Цаньжун.