«Газпром» переводит строительство балтийского газопровода в финальную стадию: судно-трубоукладчик «Академик Черский» стоит в немецком порту и ждёт сигнала продолжить строительство «Северного потока — 2»

«Академик Черский» с февраля совершил настоящее межконтинентальное путешествие. Покинув Находку, порт рядом с Владивостоком, судно с юга обогнуло Африку и отправилось на север в Балтийское море.

Путь идущего под российским флагом корабля тщательно отслеживался спутниками и международными СМИ. Судно было замечено неподалеку от Калининграда, российского анклава на Балтике. Совсем недавно корабль встал на якорь в порту Засниц-Мукран на немецком полуострове Рюген. Здесь находится склад труб для проекта «Северный поток — 2». В этом же порту несколько месяцев стоит на якоре российский трубоукладчик «Фортуна».

Более 2300 из 2460 километров трубопровода из России в Германию уже проложены. Для оставшихся 6% газовому консорциуму нужно искать новые решения. Когда должны возобновиться работы, пока неясно. Канары прямо по курсу: способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик приближается к Европе © Газпром флот

На днях стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии постановило вывести газопровод «Северный поток» из-под действия ограничений, установленных газовой директивой ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Германское ведомство подтвердило отсутствие негативного влияния «Северного потока» на конкурентную ситуацию на внутреннем газовом рынке Европы. Участок «Северного потока» на территории Германии освобожден от обязанности соблюдать правила о разделении поставщика газа и транспортной компании и об обеспечении доступа третьих сторон к мощностям газопровода в течение 20 лет начиная с 12 декабря 2019 года.

Решение регулятора в пользу «Северного потока» подтверждает серьезные намерения немецкой стороны. В начале мая кабинет министров Германии заявил, что надеется на скорое завершение строительства трубопровода «Северный поток-2». Эксперт рассказал, кто может достроить «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Правительство страны по-прежнему положительно относится к этому проекту сотрудничества с Россией. Власти Германии продолжают оказывать политическую помощь коммерческим компаниям и другим организациям, которые принимают участие в реализации проекта.

Однако ранее это же Федеральное сетевое агентство отказало Nord Stream 2 AG в выводе проекта «Северный поток — 2» из-под действия правил газовой директивы Евросоюза. Добывающая газ компания, согласно принятым в ЕС правилам, не может одновременно владеть и газопроводом.

На практике это означает, что если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности — 27,5 миллиарда кубометров в год из 55 миллиардов — российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам. Выполнить требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку — 2», а кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт.

Некоторые эксперты считают, что выходом может стать создание международной компании, которая бы управляла поставками по этому направлению. Присутствие в акционерном капитале крупных международных игроков может сыграть на руку всем заинтересованным компаниям. Депутат Бундестага призвал немедленно снять санкции против России © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Пока в европейских судах кипят юридические страсти, американские законодатели опять вспомнили о санкциях.

«Если "Газпром" задействует «Академика Черского», чтобы достроить «Северный поток — 2», президент США должен будет ввести санкции против «Газпрома». Против менеджеров компании будет введен запрет на въезд в США, а все их активы будут заморожены, и это только начало», — заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

Именно из-за таких угроз швейцарская компания Allseas Group SA приостановила работы и вывела из Балтийского моря свой трубоукладчик Pioneering Spirit и вспомогательные суда.

«Газпром» рискует лишиться многих партнеров по другим проектам из-за вторичных санкций на них, а также финансирования в американской валюте. И это в то время, когда компания впервые в своей истории сработала в первом квартале 2020 года с убытком из-за снижения цен на газ. Добыча сланцевого газа в США в ближайшее время обвалится — «Газпром» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По собственному прогнозу «Газпрома», в этом году продажи газа в Европу упадут на 17% — до 165 миллиардов кубометров, а средняя цена упадёт на треть — до 133 долларов. Таким образом, «Газпром» может потерять до 20 миллиардов долларов экспортной выручки.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, вокруг «Северного потока — 2» развернута настоящая борьба при участии немецкого бизнеса, европейских сторонников возобновляемой энергетики и США, лоббирующих свои интересы по продаже сжиженного газа в Европу. И эта борьба, прогнозирует Рар, будет все более напряженной и ожесточенной.

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