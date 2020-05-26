Прослушка телефонных разговоров – дело по определению тихое и скрытное. Занимаются этим делом профессионалы, которые умеют держать язык за зубами. Но результатом этого тихого занятия может быть громкий политический скандал – в случае, если часть материалов заказчики и организаторы предоставляют на суд публики, преследуя свои цели

Свежий пример — так называемые плёнки Деркача. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело в связи с публикацией материалов прослушки разговора экс-президента Петра Порошенко и бавшего вице-президента США Джо Байдена.

При этом в новейшей истории Украины скандальные прослушки всплывали не раз и не два. Уместно вспомнить о наиболее резонансных делах, связанных с прослушкой.

«Плёнки Мельниченко»

Кузьмин: Зеленский выводит Кучму из дела Гонгадзе © Иван Пономарев Мельниченко (или «Кучмагейт», он же «кассетный скандал»). Майор госохраны записывал разговоры президента Леонида Кучмы с его доверенными лицами. Аудиозаписи разговоров обнародовал в ноябре 2000 года лидер Соцпартии Украины Александр Мороз, получивший их от Мельниченко.

Публикация содержимого «плёнок» была связана с «делом Гонгадзе» и вызвала в стране долговременный и масштабный политический кризис. Из записей, помимо прочего, следовало, что убийство оппозиционного журналиста будто бы заказал сам президент, точнее, человек, голос которого похож на голос Леонида Кучмы (выражение «голоса, похожие» на чьи-то голоса, с тех пор прописалось в украинских СМИ).

Сам Мельниченко получил политическое убежище в США, а отголоски «кассетного скандала» ощущаются в украинской политике до сих пор.

Стоит вспомнить, что скандалы с прослушкой бывали и до того, но носили более локальный характер и не приводили к столь серьёзным последствиям. Но это, как говорится, дела давно минувших дней.

Думается, историки Украины в будущем едва ли смогут обойтись без тщательного исследования подобных инцидентов и реконструкции их влияния на политические процессы. Сам же инструмент прослушки с последующей публикацией части результатов оказался удобным и активно используется по сей день.

«Плёнки Онищенко»

Другим громким скандалом стали откровения бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко о коррупции в окружении пятого президента Украины Петра Порошенко. Примечательно, что Онищенко сам долго входил в это окружение и выполнял разного рода деликатные, а иногда и откровенно грязные политические поручения.

18 апреля 2018 года в эфире украинского телеканала NewsOne прозвучала первая аудиозапись из скандальных пленок Онищенко, на которых, как утверждается, записан президент Петр Порошенко.

Приключения беглого олигарха. Чем грозит экс-президенту Украины Порошенко арест в Германии Онищенко © Facebook, Александр Онищенко Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса в обмен на долю в газовом бизнесе экс-министра.

Президент (а точнее, его голос) отреагировал на это благосклонно, назвал Злочевского «хорошим парнем» и пообещал подумать, что можно сделать. Из разговора слышно, что Злочевский перечислил на компании, подконтрольные Порошенко, десять миллионов долларов — и готов «свернуть этот долг», если президент примет его предложение.

Примечательно, что в начале 2017 года дела против экс-министра времен Януковича были в Украине действительно закрыты.

Еще в начале 2017 года Онищенко заявлял, что владеет аудиозаписями, которые свидетельствуют о причастности Петра Порошенко к политической коррупции, в частности, как президент дает указание о «покупке» голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений.

По словам Онищенко, он записывал разговоры на диктофон, вмонтированный в наручные часы.

Сейчас бывший народный депутат находится в тюрьме в Германии и критикует президента Зеленского. Беглый депутат Онищенко: Порошенко и Зеленский спелись и помогают Байдену выиграть выборы в США © Facebook, Александр Онищенко

«Профан в экономике»

Записывают не только телефонные разговоры, но и беседы на закрытых совещаниях. Да что теперь может быть закрыто? В январе текущего года неизвестные обнародовали запись совещания у занимавшего тогда пост премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

На записи он признаёт, что профан в экономике, и, скажем так, не вполне в уважительном тоне обсуждает президента Владимира Зеленского. В частности, премьер заявил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».

Но, как следует из записи, «примитивное понимание» экономических процессов не только у президента.

«Я полный профан в экономике — я юрист по образованию. Но шо я понимаю? Есть две экономические теории — монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику. Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась», — отметил Гончарук.

И далее признал, что власть не понимает происходящие в экономике процессы: «…Мы не понимаем. У нас нет планов…».

В результате обнародования записи совещания разгорелся очередной политический скандал. Гончарук уже не премьер, но до сих пор не выяснено, кто был автором записей. Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua

Байден и Порошенко

Но вернёмся к актуальному на данный момент скандалу с записями разговоров людей, голоса которых похожи (воспользуемся старым клише) на голоса Байдена и Порошенко. Как сообщает 25 мая «Украинская правда», этим вопросом занялось ГБР.

Из материалов Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) следует, что дело открыто «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам».

Ранее записи телефонных разговоров якобы Байдена и Порошенко обнародовал внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. По словам депутата, содержание этих бесед свидетельствуют о международной коррупции и госизмене Порошенко.

Один из записанных разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 миллиард.

Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой Кабмина экс-премьера Владимира Гройсмана.

Олег Царев объяснил, почему Деркач опубликовал записи переговоров Байдена и Порошенко © РИА Новости, Нина Зотина Эндрю Бейтс заявил, что записи «серьёзно отредактированы».

Напомним, ранее Генпрокуратура Украины возбудила против бывшего президента уголовное дело по статьям о госизмене и злоупотреблении властью. Сам Порошенко заявляет, что всё это — спецоперация, якобы направленная против стратегических отношений Украины с США.

Похоже, что мы ещё много интересного узнаем как от любителей, так и от профессионалов, пишущих не предназначенные для чужих ушей беседы. Как показывает практика, делается это вовсе не из соображений поиска правды и справедливости: все прошлые и, вероятно, грядущие «кассетные скандалы» являются и будут являться лишь элементами в политической борьбе.