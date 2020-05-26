По состоянию на 12:00 26 мая в мире зафиксировали почти 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 346,3 тысячи человек скончались, почти 2 миллиона 233,2 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 1 миллиона 662,7 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 98 223 (5,9%).

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено почти 374,9 тысячи случаев заражения, порядка 23,5 тысячи (6,2%) из которых стали летальными.

Следом идёт Россия. Здесь зафиксировано более 362,3 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 1% (3,8 тысячи) скончались.

В Великобритании заболели более 262,5 тысячи человек, а умерли почти 37 тысяч (14%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает третье место в мире — 362 342 случая заражения. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 131 129 выздоровевших и 3807 скончавшихся. За последние сутки от COVID-19 умерли 174 россиянина, что стало новым антирекордом в стране.

При этом коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки не изменился и находится на единице. В Москве этот показатель также остался неизменным с понедельника и зафиксировался на отметке 0,91, о чем свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Значительно увеличили число заразившихся сотрудники «Росатома». Более 40 человек, работающих на Смоленской АЭС, а также более 100 сотрудников Белорусской АЭС подхватили коронавирус. По данным гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, всего в больницах сейчас остается 99 сотрудников компании. Количество смертельных случаев в отрасли выросло до 11.

Тем не менее регионы продолжают постепенно снимать введенные из-за пандемии ограничения. Так, Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, разрешая работу парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье и ремонтных мастерских.

В Карелии были сняты ограничения по времени продажи алкоголя, введенные из-за COVID-19. До сих пор алкоголь разрешено было продавать до 19 часов. Также там разрешены занятия спортом на открытом воздухе для групп не более 10 человек.

Сахалинская область тем временем перешла уже к третьему этапу и открывает рестораны, кафе и столовые. Летние веранды при ресторанах и кафе могут разрешить и в Москве. По словам вице-мэра Владимира Ефимова, это связано с тем, что около миллиона человек в столице (порядка 15% экономики города) сейчас не работают или работают с ограничениями из-за коронавируса.

В Самаре же начали использовать беспилотные летательные аппараты для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Квадрокоптеры для этих целей предоставлены Росгвардией, информация в режиме онлайн передается правоохранителям и властям для принятия мер. По данным мэрии, при помощи дронов эффективно осуществляется контроль над общественными пространствами.

В Санкт-Петербурге, по словам губернатора Александра Беглова, еще рано снимать ограничения из-за коронавируса, так как число заболевших за сутки превышает количество выздоровевших.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Анны Поповой, масочный режим в России придётся соблюдать в ближайшие один-два месяца. Она также предупредила, что выезжать за границу сегодня крайне нежелательно.

В связи с этим пассажиропоток российских авиакомпаний, по данным Росавиации, в апреле упал на 92,1% — до 739,5 тысячи человек. На международных рейсах — на 99,4%, до 21 тысяч, на внутренних — на 87%, до 717,6 тысячи.

Но уже с 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, 23 региона готовы к смягчению ограничений. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. При этом он также подчеркнул, что ограничения на поездки за границу пока сохранят из-за высокого риска второй волны пандемии.

Согласно исследованию холдинга «Ромир», около 50% россиян вынуждены были отказаться от планирования отпуска на фоне коронавируса. По сравнению с докарантинными показателям эта доля выросла более чем в два раза. В Москве этот показатель выше почти на 10%, что связано с высокой туристической активностью в регионе.

Доля россиян, которые готовы отложить «отпускные» до следующего отдыха, с начала мая выросла на 4%. В Москве, наоборот, этот показатель снизился на 9%. О возможном ухудшении своего материального положения после карантина заявили 35% россиян. По столице этот показатель составил 43%.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 21 584 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 644 стали летальными. В то же время 7234 пациента выздоровели.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской, Ровенской областях и в Киеве. Ни одного нового заражения не выявлено в Николаевской, Сумской и Херсонской областях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в стране не готовы к смягчению карантина семь областей: Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ровенская и Черновицкая. При этом в Виннице власти сообщают о росте количества новых инфицированных и угрозе перейти «красную черту» в ближайшие несколько дней.

В Киеве, Харькове и Днепре местные власти воспользовались предоставленным правительством разрешением на возобновление работы метро. Главными требованиями являются масочный режим и социальная дистанция. В столице зафиксированы случаи, когда горожан без масок не пускали в общественный транспорт.

А в Днепре с возобновлением работы местного метрополитена не спешат. Городская комиссия по ЧС сейчас изучает эпидемическую обстановку, и только после того как чиновники придут к выводу, что городу не угрожает новая вспышка заболеваемости, метро откроют.

Во вторник, 26 мая, в Киевской области и ряде других регионов должно возобновиться пригородное автобусное и железнодорожное сообщение. Для этого в автобусах начали устанавливать пластиковые щиты, отделяющие водителей от пассажиров, а транспортные компании закупили термометры-скринеры, при помощи которых будет измеряться температура у всех сотрудников при выходе на смену.

Также с 25 мая на Украине открылись первые детские садики. Согласно инструкциям Минздрава, в детсадах должны проводиться температурный скрининг, дезинфекция, исключено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров, родители могут приходить в садик только в масках, а сотрудники из группы риска не допускаются к работе.

При этом в Киеве детсады откроются позже — с 1 июня. Также, по данным мэра Виталия Кличко, заработают спортивные комплексы, залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха возле водоемов.

Кроме того, в первый день лета возобновят работу заведения профессионального технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов. До конца недели власти города планируют открыть крупные торгово-развлекательные центры, исключая детские зоны.

Международное сообщение пока еще остается эпизодическим — регулярных рейсов из украинских городов за границу нет, но из Киева уже отправлено несколько чартеров в европейские страны с украинскими сезонными рабочими.

Также в ближайшее время власти Украины не планируют разрешать массовые собрания людей на концертах или футбольных матчах.

«Проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить исключительно ближе к 22 июня — как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ситуация в мире

Крупные агрессивные крысы наводнили города США из-за коронавируса — видео © flickr.com | flickr.com | Перейти в фотобанк

«Сейчас мы не во второй волне. Мы ровно в первой волне по всему миру, если смотреть на данные из Южной Америки, Африки, Азии, из прочих стран. Мы все еще находимся в той фазе, когда болезнь поднимается», — заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Также стало известно, что ВОЗ приостановила испытания противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин в качестве лекарства против коронавируса, так как появились данные о повышенном риске смертности из-за их применения.

Тем временем в Совете Европы эксперты высказались в поддержку создания новой системы мониторинга, которая будет отслеживать попытки экстремистов использовать биологическое оружие в ЕС. По их словам, ситуация с коронавирусом показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал. По их данным, некоторые террористические группировки уже экспериментировали с таким оружием.

При этом некоторые страны Европы пошли на поправку. Так, власти Черногории сообщили, что все инфицированные коронавирусом в стране вылечились. На территории страны на протяжении 20 дней подряд не обнаружено ни одного нового больного COVID-19. За все время пандемии переболели коронавирусом 324 черногорцев, девять умерли.

А в Хорватии заявили о начале туристического сезона. На выходных в стране открылись 133 отеля и 65 кемпингов. На очереди у правительства решения, которые упростят и ускорят приезд туристов.

В Испании же решили с 1 июля отменить обязательный двухнедельный карантин для иностранных туристов. По словам, госсекретаря правительства Аранчи Гонсалес, с июля страна постепенно возобновит международный туризм, отменит карантин и обеспечит безопасные условия для здоровья.

В Польше министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что власти в ближайшее время отменят «масочный режим» на улице. По его словам, несмотря на 148 новых зараженных за сутки, в стране уже достаточно долгое время не регистрировались смертельные случаи от COVID-19. На данный момент маски обязательны в транспорте, на работе и в общественных местах.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сейчас коронавирус в стране «ослаб» и заболеваемость снизилась, однако осенью-зимой возможна новая вспышка заболевания.