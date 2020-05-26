В Одессе стартовал очередной этап ослабления карантина. С 25 мая в обычный режим работы вернулся общественный транспорт: в трамваях, троллейбусах и маршрутках можно ездить без специальных пропусков

Впрочем, весь электротранспорт продолжают дезинфицировать, пассажиры всё ещё должны носить маски, а количество пассажиров не должно превышать числа сидячих мест.

Помимо этого, возобновлена деятельность городских отелей (правда, без функционирования ресторанов) и разрешено использование спортивных площадок, стадионов. По-прежнему под запретом массовые мероприятия. Политический расклад Одессы: мэр Труханов договаривается, «Слуга народа» теряет, ОПЗЖ укрепляется © Facebook, Геннадий Труханов | Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк

Одесса гуляет и готовится к туристическому сезону

Стоит отметить, что мэр Геннадий Труханов объявил о фактическом завершении карантина еще 7 мая, подчеркнув, что власти не в состоянии проконтролировать его выполнение, а горожане смотрят на ситуацию со смехом.

«Если парки можно, то чем парк отличается от пляжа? Это такая же зона отдыха, общественное пространство, куда люди, естественно, хотят пойти прогуляться. У нас парк «Юбилейный» протяженностью семь километров, это парк, но рядом есть еще и песок. Как человеку объяснить, что сюда ходи, а сюда уже не ходи? Здесь коронавирус, а там — не коронавирус? Ну посоветуйте, как нам это людям объяснить? Вы посмотрите, что творится в субботу и воскресенье на пляже!

Я сразу правительству говорил: если мы что-то запретили, мы должны быть в состоянии это проконтролировать. Потому что когда действует официальный запрет на посещения публичных мест, в том числе пляжей, и он не соблюдается, это порождает правовой нигилизм и пренебрежение к власти», — говорил мэр в интервью изданию «Страна.ua».

При этом одесситы не слишком строго соблюдали карантин: проходили массовые гуляния в парках и скверах, люди ходили на пляжи, далеко не все носили маски и соблюдали социальную дистанцию. Неофициально продолжал работать легендарный одесский рынок «Привоз», на что городские власти закрывали глаза. Тезис «Правила существуют для того, чтобы их нарушать» являлся жизненным кредо многих горожан.

Одесситы восприняли «майские» послабления как полную отмену карантина, демонстрируя желание вернуться к привычному «довирусному» ритму жизни. Ночные клубы и городские пляжи оказались переполненными отдыхающими, гуляющими без масок и не держащими дистанцию в 1,5 метра. Закрытый город и дефицит в аптеках. Как живёт Одесса на карантине © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Город готовится к открытию туристического сезона, который обещает быть насыщенным и многолюдным, поскольку путешествия за границу украинцам в этом году не светят. Собственники и арендаторы уже вовсю ведут подготовительные работы, обустраивая инфраструктуру для летнего отдыха в прибрежной зоне и завозя лежаки.

Ночные клубы уже отметились массовыми шумными вечеринками, ставшими достоянием всеукраинских телеканалов: 15-16 мая одесский комплекс PARK Residence на Французском бульваре приглашал «на тусовку» всех желающих. Также открыт другой популярный ночной клуб Ibiza Beach Club Night, хотя официальное начало сезона анонсируют на 29 мая и обещают, что выступит певец Артур Пирожков (Александр Ревва).

На центральной аллее так называемой Аркадия-сити — также множество людей, очереди в бары и кафе. По публике видно, что большинство из гуляющих — местные, но можно заметить и редких туристов. С учетом тенденции к игнорированию рекомендаций Минздрава понятно, что о социальной дистанции и дезинфекции речи не идет.

Насколько серьезны слова Труханова о «закрытии города»

И вот 24 мая мэр Труханов, реагируя на происходящее, пригрозил закрыть город.

«Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть», — прокомментировал он ситуацию.

Градоначальник также поднял вопрос безопасности использования кальянов в развлекательных учреждениях города, обеспокоившись возможной передачей коронавируса. Мэр потребовал изучить этот вопрос и в случае необходимости вынести его на рассмотрение главного санитарного врача области, а также в Киев — на рассмотрение главного санитарного врача Украины.

По мнению детского писателя Сергея Бакуменко, в условиях, когда город готовится к туристическому сезону, вряд ли местные власти будут серьезно давить на коммерсантов. С градусником на коронавирус: неправильно организованный досмотр в портах Одессы грозит Украине эпидемией © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Одесситов карантин напрягал именно с точки зрения социальных последствий, поскольку многие потеряли работу, а помощи от государства не было никакой. Парки, скверы и пляжные зоны, конечно, все посещали, как и ранее. Возможно, клубы-нарушители предписанных правил и образцово-показательно оштрафуют, но вряд ли речь будет идти о серьезном давлении на коммерсантов. В этом сезоне Одесса ожидает огромного наплыва туристов, около 5 млн человек, естественно, весь город готовится к возможности заработать на туризме», — сообщил Бакуменко Украине.ру.

В свою очередь председатель «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров считает, что всерьез о закрытии города Труханов не думает, а его слова обращены к внешней аудитории, а именно к Киеву.

«Закрыть Одессу из-за пары клубов? Думаю, это невозможно, разве что только при наличии серьезных последствий со вспышкой эпидемии вируса. Мэр для Киева демонстрирует реакцию на сигнал и готовность к решительным действиям в случае роста заболеваемости, чтобы не прослыть «безответственным политиком». Ночные клубы «кошмарили» именно из-за того, что сюжет о нарушении карантина вышел на экраны центрального телевидения. Поэтому ему и пришлось их отчитать для проформы», — отметил Азаров.