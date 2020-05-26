Большинство населения Украины пребывает в условиях хронической малообеспеченности, фактически ведя постоянную борьбу за выживание. Ситуация с коронавирусом, в результате которой многие полностью или частично лишились заработка, только усугубляет проблему

ЮНИСЕФ спрогнозировала, что более 6 миллионов человек на Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19.

Согласно консервативному сценарию Детского фонда ООН, который базируется на макропрогнозе Кабмина Украины, уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более ощутимым: с 33% до 51%. То есть расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что трудное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми. МВФ пообещал кредит, уровень бедности вырастет до 45%. Главное в экономике Украины 16-22 мая © Украина.ру

«ЮНИСЕФ обеспокоен, что ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет», — говорится в официальном пресс-релизе организации. В связи с критическим ростом детской бедности и незащищенности семей ЮНИСЕФ призывает президента, парламент, правительство и местные власти принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19.

«Несмотря на существующие ограничения государственного и местных бюджетов, преодоление детской бедности должно стать главным приоритетом, иначе в долгосрочной перспективе неизбежны проблемы развития для всей страны. Речь идет, в том числе, об увеличении количества детей в интернатных учреждениях, эмиграции, проблемах со здоровьем и экономическим положением семей, а также в целом препятствии к развитию ребенка», — говорится в обращении.

Зеленский и бедность

На пресс-конференции, посвященной году пребывания Владимира Зеленского на президентском посту, журналистка одного из телеканалов, сославшись на прогноз ЮНИСЕФ, попросила главу государства рассказать, что планирует делать власть, чтобы избежать резкого роста числа бедняков. Вместо прямого ответа президент начал объяснять, что в ЮНИСЕФ якобы неправильно считают уровень жизни на Украине. Украина после коронавируса: бедность, роботизация и «удалёнка» © Украина.ру

«Переведите ее, пожалуйста, в деньги, потому что у них мировая статистика, они сравнивают заработную плату на Украине с другими странами. У нас же, к сожалению, пока что и прожиточный минимум, и средняя заработная плата в целом меньше. Поэтому мне кажется, что это не совсем адекватная в нормальном смысле слова информация по поводу Украины. Я не помню все цифры, но имеется в виду, мне кажется, что это все люди, которые будут получать где-то 5000-6000 грн. И этих людей они считают бедными. Да, это очень малая зарплата в сравнении с европейскими или американскими стандартами, я понимаю, что у них $250 — мизерные зарплаты. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не есть бедность», — заявил Зеленский.

При этом Зеленский признал, что конец эпохи бедности на Украине не наступил, хотя за год его президентства средняя зарплата в стране выросла, хоть и несущественно. По подсчетам главы государства нужен примерно $1 млрд, или 25-30 млрд грн, чтобы «еще немножко помочь бедным людям».

Но ярче всего «стратегию» борьбы с бедностью в стране характеризует еще одна цитата президента: «Мы бедная страна, поэтому должны сначала платить долги международным кредиторам, а потом уже помогать своим гражданам во время кризиса».

«Всего» 45% бедняков

Министерство социальной политики Украины отреагировало на прогноз Детского фонда ООН, заявив, что сообщения СМИ о данных ЮНИСЕФ касательно "резкого роста уровня бедности с 27,2% до 43,6%" являются некорректными и нуждаются в уточнении. Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

Минсоцполитики уверяет, что существенного повышения уровня бедности в 2020 году не будет — он, по данным Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ, увеличится по сравнению с прошлым годом только на 6,5%.

"По итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значения 2019 года", — говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Отмечается, что по итогам 2019 года уровень бедности на Украине был зафиксирован на уровне 38,5%, что на 4,7 проц. пункта ниже значения 2018 года.

В министерстве полагают, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года. Однако события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны.

Некорректная трактовка

По мнению научного сотрудника отдела экономической социологии Института социологии НАН Виталины Буткалюк, говоря о проблеме бедности на Украине, а также результатах исследования ЮНИСЕФ по этому вопросу, необходимо разделять «техническую сторону» и саму проблему по сути. «На самом деле в тексте отчета ЮНИСЕФ «Борьба с COVID-19 на Украине: предварительные оценки влияния на бедность» имела место некорректная трактовка результатов исследования. Прожиточный минимум на Украине: уровень жизни стабильный, но низкий © Украина.ру/Стрингер

Сначала авторы говорят о прогнозируемом ощутимом росте бедности на Украине в 2020 году (с 27,2% до 43,6%, по более пессимистическому сценарию — до 50,8%). Но потом оказывается, что названные 27,2% — это не нынешний уровень бедности (как логично было бы предположить), а прогнозируемый уровень для 2020 года в ситуации, если бы не было COVID-19.

Т.е., как оказывается, ЮНИСЕФ прогнозирует рост бедности на Украине с 37,8% до 43,6% в 2020 году, а не с 27,2% до 43,6%», — пояснила Виталина Буткалюк в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

Страшные цифры

Как отмечает социолог, многое зависит от подходов к определению и измерению бедности. Озвученные Минсоцполитики 38,5% — это показатель бедности по абсолютному критерию, рассчитываемый исходя из трат населения относительно прожиточного минимума. Черту бедности на Украине принято проводить по доходу на уровне прожиточного минимума — стоимости потребительской корзины, самого необходимого для украинца в текущих ценах.

«Это самый простой и самый «грубый» способ определения бедности. И с учетом слишком заниженного размера официального прожиточного минимума (на сегодня — 2027 гривен, около $80) его способность показать реальную картину, на мой взгляд, весьма ограничена.

Однако Министерство соцполитики с нескрываемой радостью рапортует о том, что «всего» 38,5% жителей Украины в 2019 году жили менее чем на 2 тысячи гривен в месяц. А в 2020 году таковых будет «всего» 45%! Хотя на самом деле это страшные цифры», — подчеркивает Виталина Буткалюк. Бюджет проданной земли, либертарианства и бедности. О чем пишут соцсети 15 ноября © Facebook, Верховна Рада України

По официальным данным, 38,5% жителей страны живет на менее чем на $2,7 в день, что фактически совсем немногим больше критерия крайней бедности, составляющего $1,9 в день. И это притом что «линия бедности» для стран со средним уровнем ВВП равняется $3,2 в день, для стран с ВВП выше среднего — $5,5 в день.

«Если же использовать более «чувствительные» подходы к определению бедности, то окажется, что ее уровень на Украине намного выше. Более того, есть все основания утверждать, что бедность на Украине носит массовый характер. Большинство населения страны пребывает в условиях хронической малообеспеченности, фактически ведя постоянную борьбу за выживание. И, конечно, ситуация с коронавирусом, в результате которой многие полностью или частично лишились заработка, только усугубляет эту проблему», — отмечает Виталина Буткалюк.

По данным социсследования, в среднем украинская семья тратит 81% своего совокупного месячного дохода только на оплату питания и коммунальных услуг. При этом, например, на юге и востоке страны этот показатель еще выше и составляет 87%. Это очень много. Фактически, по словам социолога, мы наблюдаем картину массовой всеохватывающей бедности, насквозь пронизывающей украинское общество.

«При этом Украина — страна разящих контрастов, где простой труженик еле сводит концы с концами на зарплату в 5-6 тысяч гривен (по недавним словам президента, это вполне хорошая зарплата), в то время как зарплаты чиновников растут из года в год и в некоторых случаях превышают среднюю зарплату в стране в сотни раз! Кроме того, как известно, Украина является лидером в мире по количеству миллиардеров в расчете на $100 млрд ВВП. Очевидно, что такая вопиющая несправедливость сильно раздражает людей, ведет к росту недоверия к власти и системе в целом. Украина — страна массовой бедности, вопиющего неравенства и растущего отчуждения. Все это провоцирует конфликтность и разобщенность общества и может выступить причинами еще многих проблем и социальных потрясений в стране», — заключила Виталина Буткалюк.