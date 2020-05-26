Весь мир с надеждой и опасением ждёт открытия туристического сезона. Потенциальные туристы гадают: что будет с туризмом из-за коронавируса и разумно ли планировать путешествия в этом году? Параллельно люди массово сдают купленные заранее путёвки, предпочитая переждать опасные времена дома

Пандемия нового коронавируса привела к стагнации во всех сферах бизнеса. И если представители тяжелой и легкой промышленности задумываются о новых методах ведения производства и перезапуске своих объектов, для туризма настали очень тяжелые времена.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исходит из того, что количество туристов в мире в этом году может сократиться на 40-70%.

Сильнее всего от эпидемии пострадали гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты и круизные суда.

При этом туризм является частью нормальной, привычной жизни. И люди будут очень рады снова иметь возможность путешествовать. Но в каком объёме они смогут себе это позволить, зависит от того, насколько сильно ударит экономический кризис, являющийся последствием пандемии коронавируса. Но в целом необходимость наверстать упущенное в плане туризма будет очень высока. Туризм возвращается. Европа осторожно открывает границы © REUTERS, Francois Lenoir

Для многих государств доходы от самого туризма и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики. Ряд стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения все ещё считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.

Из-за пандемии коронавируса у большинства жителей многих стран сорвались планы на отпуск. Теперь граждане замерли в ожидании — когда же откроются курорты.

По прогнозу председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Михаила Дегтярева, российские курорты откроются 1 июля. К этому времени в России возобновятся рейсы воздушного и наземного транспорта, а в курортных городах начнут открываться гостиницы. Санатории с медицинскими лицензиями откроются для постояльцев на месяц раньше — с 1 июня.

Специалисты отмечают, что продажи в отрасли из-за пандемии коронавируса упали практически до нуля. В России под угрозой увольнения оказались около 1,6 млн человек, а количество предприятий туризма значительно сократится, что скажется на экономике. На возвращение к докризисному уровню туристической сфере может понадобиться не менее трех лет. Украина решила открыть границы со всеми соседями, кроме России и Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Поначалу снизится и спрос — люди будут бояться тратить деньги. Нужно исходить из того, что цены вырастут не сильно, но и больших скидок ждать не стоит.

В свою очередь Турция продолжает шаги по нормализации обстановки в стране в условиях эпидемии коронавируса. В этом контексте председатель правления и исполнительный директор Турецких авиалиний Илкер Айчи объявил, что Турция возобновляет внутренние авиарейсы с 4 июня, а с 10 — международные.

Он также объявил о некоторых новшествах, ожидающих пассажиров. Так, по его словам, ручную кладь больше нельзя будет перевозить в салоне самолета. К норме веса багажа будет добавлено дополнительно 8 кг, которые ранее разрешалось перевозить в ручной клади. В салон можно будет брать только небольшую сумочку.

Часть экспертов считает, что люди будут готовы платить больше за полеты в самолетах с малым числом пассажиров. Могут повыситься требования к санитарным нормам в отелях, хостелах, на круизных судах.

Яшар Ниязбаев: Турция борется с коронавирусом одеколоном © Facebook, Яшар Ниязбаев | Facebook, Яшар Ниязбаев | Перейти в фотобанк

Длительное пребывание дома открывает новые возможности для развития внутреннего туризма. Эпидемия ограничила действия людей, многие хотят высвободить накопившуюся энергию.

После возвращения к обычной жизни у людей снова появится желание путешествовать. На рынке экологического, или так называемого сельского, туризма произойдут изменения: он будет становиться более безопасным и здоровым. Ожидается, что после эпидемии спрос на продукты сельского туризма резко возрастет.