Пандемия нового коронавируса привела к стагнации во всех сферах бизнеса. И если представители тяжелой и легкой промышленности задумываются о новых методах ведения производства и перезапуске своих объектов, для туризма настали очень тяжелые времена.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исходит из того, что количество туристов в мире в этом году может сократиться на 40-70%.
Сильнее всего от эпидемии пострадали гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты и круизные суда.
При этом туризм является частью нормальной, привычной жизни. И люди будут очень рады снова иметь возможность путешествовать. Но в каком объёме они смогут себе это позволить, зависит от того, насколько сильно ударит экономический кризис, являющийся последствием пандемии коронавируса. Но в целом необходимость наверстать упущенное в плане туризма будет очень высока.
Для многих государств доходы от самого туризма и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики. Ряд стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом.
Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения все ещё считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.
Из-за пандемии коронавируса у большинства жителей многих стран сорвались планы на отпуск. Теперь граждане замерли в ожидании — когда же откроются курорты.
По прогнозу председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Михаила Дегтярева, российские курорты откроются 1 июля. К этому времени в России возобновятся рейсы воздушного и наземного транспорта, а в курортных городах начнут открываться гостиницы. Санатории с медицинскими лицензиями откроются для постояльцев на месяц раньше — с 1 июня.
Специалисты отмечают, что продажи в отрасли из-за пандемии коронавируса упали практически до нуля. В России под угрозой увольнения оказались около 1,6 млн человек, а количество предприятий туризма значительно сократится, что скажется на экономике. На возвращение к докризисному уровню туристической сфере может понадобиться не менее трех лет.
Поначалу снизится и спрос — люди будут бояться тратить деньги. Нужно исходить из того, что цены вырастут не сильно, но и больших скидок ждать не стоит.
В свою очередь Турция продолжает шаги по нормализации обстановки в стране в условиях эпидемии коронавируса. В этом контексте председатель правления и исполнительный директор Турецких авиалиний Илкер Айчи объявил, что Турция возобновляет внутренние авиарейсы с 4 июня, а с 10 — международные.
Он также объявил о некоторых новшествах, ожидающих пассажиров. Так, по его словам, ручную кладь больше нельзя будет перевозить в салоне самолета. К норме веса багажа будет добавлено дополнительно 8 кг, которые ранее разрешалось перевозить в ручной клади. В салон можно будет брать только небольшую сумочку.
Часть экспертов считает, что люди будут готовы платить больше за полеты в самолетах с малым числом пассажиров. Могут повыситься требования к санитарным нормам в отелях, хостелах, на круизных судах.
В условиях эпидемии люди осознают важность укрепления здоровья и начинают менять свой образ жизни. Возрастает потребительский спрос на занятия спортом и оздоровление организма, физические упражнения будут играть важную роль в жизни людей. Поэтому после эпидемии появятся новые тенденции развития индустрии спортивного туризма.
Длительное пребывание дома открывает новые возможности для развития внутреннего туризма. Эпидемия ограничила действия людей, многие хотят высвободить накопившуюся энергию.
После возвращения к обычной жизни у людей снова появится желание путешествовать. На рынке экологического, или так называемого сельского, туризма произойдут изменения: он будет становиться более безопасным и здоровым. Ожидается, что после эпидемии спрос на продукты сельского туризма резко возрастет.