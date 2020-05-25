Несмотря на пандемию COVID-19, США не сосредотачиваются на обстановке в стране, а пытаются решить свои проблемы по всему миру. Одной из таких проблем являются власти Венесуэлы, которые в мае при помощи американских наемников пытался свергнуть венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо

Рано утром 24 мая посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого танкера с иранским топливом.

«Сегодня, как никогда, узы дружбы и братства между Ираном и Венесуэлой прочны и глубоки. Первый танкер прибыл. Спасибо Вооруженным силам за сопровождение. Да здравствует дружба между Ираном и Венесуэлой», — говорилось в сообщении посольства.

Это первый из пяти танкеров, которые направляются из Ирана в Венесуэлу. Под конвоем ВМС. Первый из пяти иранских танкеров прибыл в Венесуэлу © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Ранее американские СМИ отмечали, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. Среди прочего речь шла о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.

Иран предостерег США от подобных действий.

«Если нашим танкерам как в Карибском море, так и в какой-либо другой точке мира американцами будут созданы какие-то трудности, то и им (США — Ред.), в свою очередь, придется столкнуться с проблемами», — отметил президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

При этом, по словам Роухани, Тегеран первым на обострение ситуации не пойдет.

Кроме того, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что иранские танкеры с топливом возьмут под военное сопровождение в особой экономической зоне Венесуэлы.

Но зачем стране с богатейшими нефтяными запасами импортировать топливо из Ирана? И при чем здесь США, Китай и Россия?

Бензин, нефть, золото, Иран и Китай

В конце марта СМИ сообщили, что в Венесуэле — стране с богатейшими запасами нефти — начался бензиновый кризис. Топлива стало остро не хватать. Одной из причин этого является то, что система нефтеперерабатывающих заводов, теоретически способная перерабатывать ежедневно по 1,3 млн баррелей нефти, функционирует только на 10%. Причиной этого является отсутствие запчастей и реактивов, а также дефицит квалифицированных кадров. США заблокировали в Совбезе ООН проект России, осуждающий вторжение в Венесуэлу © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Некоторое время Венесуэла докупала бензин у США. Но введённые в 2019 году санкций поставили на этом крест. Позже единственным «спасательным кругом» для страны стала российская «Роснефть», но в марте 2020 года компания прекратила работу в Боливирианской Республике.

«ПАО «НК «Роснефть» объявляет о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Сегодня «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей Правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — гласило сообщение пресс-службы компании от 28 марта.

К тому времени в Венесуэле уже были серьезные проблемы с топливом.

«Выехать за пределы Каракаса у меня не получилось из-за карантина, но от знакомых из других штатов поступают тревожные вести. Во многих регионах теперь сложно заправиться даже за долларовую взятку. Бензин там отпускают только военным и полиции, а также грузовикам, перевозящим продовольствие и медикаменты. А если гражданские все-таки пытаются купить себе «в обход», то ценник достигает огромных по местным меркам размеров», — писал 27 марта в статье для «Комсомольской правды» Антон Фокин.

Помощь Венесуэле пришла от государства, тоже имеющего очень непростые отношения с США — Ирана. И речь не только о пяти танкерах с нефтепродуктами, стоимость которых оценивается в $45,5 млн.

В апреле замминистра переработки и нефтехимии Венесуэлы Эрлинг Рохас сообщил о поставке из Ирана катализатора, необходимого для запуска установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающем заводе Кардон.

«Благодаря нашим союзникам, в международный аэропорт Хосефа Камехо прибыл самолет с катализатором, необходимым для запуска установки каталитического крекинга на НПЗ Кардон», — написал Рохас в Twitter 23 апреля.

Кардон, мощность которого составляет 305 тыс. баррелей в день, входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана, заявленная мощность которого составляет почти миллион баррелей в день. Предприятие остановилось в январе из-за износа и поломок оборудования, закупкам которого препятствовали санкции США. «Будут драться за нефтяные проекты в Венесуэле»: Безпалько о том, как Китай может ответить США © РИА Новости, Нина Зотина

Самолет, который привез катализатор для Кардона, принадлежал иранской авиакомпании Mahan Air. Через несколько дней после заявления Рохаса госсекретарь США Майк Помпео призвал страны мира запретить полеты этой авиакомпании в своих воздушных пространствах.

«Я хотел бы освежить информацию о связях режима (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуро с Исламской Республикой Иран. За последние несколько дней большое число самолетов, принадлежащих Mahan Air, доставили неизвестную помощь режиму Мадуро. Эти полеты должны быть прекращены, и страны должны принять меры со своей стороны, чтобы запретить полеты над своей территорией, как уже многие отказали этой находящейся под санкциями авиакомпании в праве совершать посадку», — заявил Помпео.

В мае его ведомство обеспокоилось происходящим в Венесуэле еще больше. Ведь помимо Ирана с Венесуэлой начал сотрудничать и Китай. 19 мая США внесли компанию Shanghai Saint Logistics Limited в санкционные списки.

«Китай — одна из немногих стран, которая до сих пор приветствует Mahan Air, авиакомпанию, которая использовалась для перевозки иранского оружия и террористов. Сегодняшнее включение китайской компании — последствие этого решения. Любой, кто ведет дела с Mahan Air, рискует получить санкции», — пояснил Помпео.

China is one of the few countries that still welcomes Mahan Air, an airline used to ferry Iran’s arms and terrorists. Today’s designation of a China-based company exacts consequences for that decision. Anyone doing business with Mahan Air runs the risk of sanctions. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 19, 2020

​За 11 дней до этого — 8 мая — агентство Argus Media сообщило о том, что не только Иран, но и Китай предоставили оборудование и специалистов для ремонта НПЗ Венесуэлы. Последняя якобы расплатилась за это золотом. Его и перевозила иранская авиакомпания.

«Сотрудник Центрального банка Венесуэлы подтвердил данные, что свыше девяти тонн золота ценой более 500 млн были направлены в Иран с начала ависообщения 22 апреля», — сообщило агентство.

Примечательно, что с обвинениями в адрес властей Венесуэлы в том, что они отдают золото, выступал и оппозиционер Гуайдо. Но официально ни Иран, ни Китай не признали факта получения золота от Венесуэлы.

Тем не менее, Запад не настроен верить ни Каракасу, ни Тегерану, ни Пекину. Опасения западных СМИ подогреваются информацией о том, что 14 мая Центробанк Венесуэлы направил иск в лондонский коммерческий суд с требованием передать ООН венесуэльские золотые слитки, которые Банк Англии хранит у себя. Стоимость этих слитков оценивается в $1 млрд. Официально золото нужно Венесуэле для борьбы с пандемией COVID-19.

Впрочем, одними санкциями и выражением озабоченности Запад не ограничивается.

Старый проверенный способ

США, со времен доктрины Монро рассматривающие Южную Америку как сферу своих интересов, не стали сидеть сложа руки и попытались организовать в Венесуэле государственный переворот. Но то, что должно было походить на оккупацию американскими войсками Доминиканской республики в 1965 году, превратилось в повторение провальной операции в заливе Свиней в апреле 1961 года.

3 мая власти Венесуэлы сообщили о пленении наемников, которые должны были убить Николаса Мадуро и осуществить госпереворот. В США всё отрицали.

Власти Венесуэлы распространили видео с пойманными, среди которых были и граждане США. Некоторые из последних ранее засветились ни много, ни мало в охране президента США Дональда Трампа.

В тот же день глава охранной компании SilverCorp Джоржан Гудро взял на себя ответственность за операцию в Венесуэле. По его словам, в октябре 2019 года он подписал контракт с лидером венесуэльской оппозиции Гуайдо, который обещал заплатить компании $213 млн за «общее обслуживание».

Хотя Гуайдо, по словам Гудро, так и не заплатил, он продоложил подготовку операции, для чего привлёк около 60 проживавших в Колумбии венесэульцев, среди которых были и сбежавшие из страны спецназовцы. Гудро подтвердил, что захваченные в Венесуэле американцы — Люк Денман и Айрон Берри - работают с ним, и призвал правительство США приложить все усилия к их возвращению домой.

🇻🇪Confirmada identidad de dos mercenarios de 🇺🇸 capturados hoy en Venezuela: Luke Denman y Airon Barry ambos veteranos de Irak y Afganistán

👉Pdte. @NicolasMaduro confirmó q son entrenadores de la empresa de mercenarios que incursiona en Venezuela, junto a fuerzas de la oposición pic.twitter.com/JhclJGXtgb — Leonel Retamal Muñoz (@LeonelTeleSUR) May 5, 2020

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Позже американские СМИ обнаружили Денмана на видео с участием Трампа. Берри охранял американского президента.

При этом венесуэльские силовики продолжили задержание связанных с попыткой переворота людей. На сегодняшний день всего задержали 66 участников так называемой «Операции «Гедеон». Один из схваченных — Антонио Секея — заявил, что участники операции знали о работе Гудро в службе безопасности Трампа.

США, несмотря на то, что отрицают свое участие в попытке госпереворота в Венесуэле, 21 мая заблокировали принятие Советом Безопасности ООН предложенного Россией заявления, которое осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет.

«Это проект, предложенный Россией для принятия после заседания СБ ООН сегодня. Никаких обвинений, только поддержка основных общих вещей. Он был убит постпредом США при ООН в течение девяти минут после начала процедуры молчания. Есть ли ещё вопросы о том, насколько «конструктивна» позиция США по Венесуэле?» — написал в своем Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

This is the draft proposed by Russia to be adopted after UNSC VTC today. No accusations, only support of basic common things. It was killed by the ⁦@USUN⁩ within 9 min from the start of silence procedure. Any questions on how “constructive” US position on #Venezuela is? pic.twitter.com/NYaueSjvXn — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) May 20, 2020

​Примечательно, что некоторые западные СМИ даже обвинили РФ в том, что это именно российские спецназовцы помогли властям Венесуэлы справиться с американо-колумбийскими наемниками.

В то же время, некоторые эксперты по Латинской Америке отмечают, что «Операция «Гедеон» может быть обманным маневром США. Слишком уж небрежно готовилась эта попытка госпереворота. А это значит, что Венесуэле, которая наращивает сотрудничество с такими противниками США, как Китай и Иран, рано расслабляться.