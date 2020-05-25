Первую позицию в антирейтинге стран по заболеваемости COVID-19 занимают США: здесь коронавирус диагностировали у 1,6 млн жителей. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 97,7 тыс. человек, 366,7 тыс. выздоровели.
На втором месте оказалась Бразилия, где зафиксировано 363,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 22,6 тыс. человек скончались, 149,9 тыс. выздоровели.
Третье место с 354,4 тыс. заболевших занимает Россия. От заболевания скончались 3,6 тыс. человек, 118,7 тыс. выздоровели.
Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (260,9 тыс.), Испания (235,7 тыс.) и Италия (229,8 тыс.) соответственно.
Ситуация на Украине
На Украине, по данным Минздрава, зафиксировано 21 245 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 623 человека, 7234 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 259 человек, из них 16 детей и 43 медработника. Лидерами по количеству инфицированных остаются Черновицкая область (3083), Киев (2652) и Киевская область (1437).
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать на личном контроле ситуацию с закупкой средств индивидуальной защиты. По словам главы государства, власти постоянно получают сигналы о нехватке СИЗ в украинских больницах.
«Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых вещей там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть только 16%, а одноразовых защитных очков и щитков — вообще 4%, костюмов биозащиты — 51%. И так, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%», — заявил Зеленский.
Кроме того, стало известно, что президент в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху попросил помощи у Израиля в борьбе с коронавирусом. Речь идет о гуманитарной помощи и обмене передовым опытом в борьбе с COVID-19.
Тем временем страна постепенно выходит из карантина: работу возобновили 69% заведений общественного питания и на 30% увеличилось количество активных вакансий по сравнению с апрельскими показателями. Также отмечается, что на 90% вернулась активность пешеходов, а водители ездят на 30% больше, чем в докарантинный период.
Кроме того, для посетителей снова открылась Киево-Печерская Лавра. По словам монахов, практически все из них здоровы, а на территории монастыря действуют строгие правила для недопущения распространения инфекции. При этом посетителей в Лавре пока нет, сообщают украинские СМИ.
Также стало известно, что у украинского заробитчанина, летевшего на одном из авиарейсов, который доставлял в сезонных рабочих в Австрию, выявили коронавирус. Отмечается, что 19 летевших с ним рабочих отправили на карантин, а еще 194 — на клубничные поля.
Ситуация в России
В России, согласно последним данным, официально зарегистрировано 353 427 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 3633 человек, выздороветь удалось 118 798 пациентам. За последние сутки коронавирус диагностировали у 8946 россиян.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации россиян от коронавируса: по его словам, она может начаться осенью и проходить в течение шести-семи месяцев.
«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода», — отметил Гинцбург.
Ранее он заявлял, что выпуск первой российской вакцины может начаться уже в конце лета.
При этом вирусологи продолжают говорить о возможной второй волне заболеваемости в России. Отмечается, что во время второй волны ограничительные меры могут быть мягче: будет действовать избирательная изоляция для людей из группы риска, остальные же продолжат жить обычной жизнью. Также предполагается, что в случае возвращения эпидемии продолжит действовать масочный режим в транспорте и общественных местах.
Во всей России насчитывается более двух тысяч беременных, зараженных COVID-19, сообщили в Минздраве. Как отметила главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян, коронавирус не передается от матери ребенку в утробе — заражение возможно только после родов. Ранее сообщалось, что COVID-19 повышает вероятность преждевременных родов, задержки роста плода и выкидыша.
Несмотря на то, что многие страны мира активно снимают ограничения, введенные из-за пандемии, премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян не спешить с туристическими поездками. По его словам, гарантировать то, что россияне не заразятся коронавирусом за рубежом, не может никто: за несколько дней отдыха можно заплатить большую цену.
Ситуация в мире
В большинстве регионов Италии с 25 мая разрешили возобновить работу спортзалов и бассейнов. При этом посетители должны будут соблюдать определённые правила: держаться друг от друга на расстоянии 2 метров, приходить по предварительной записи и не более, чем на полтора часа.
Мадрид и Барселона также постепенно выходят из карантина: в городах разрешили походы в бары и кафе, открыли парки. Кроме того, местные власти разрешили работу музеев, библиотек и маленьких магазинов.
Также стало известно, что с 1 июля в Испании прекратит действовать правило о 14-дневном карантине для иностранных туристов. В настоящее время границы закрыты и авиасообщение ограничено, однако страна уже готовится принимать отдыхающих.
А вот в Германии к новой вспышке заболеваемости привела частная вечеринка в закрытом ресторане. На мероприятии присутствовали 40 человек — как минимум 10 из них заразились коронавирусом.