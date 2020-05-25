По состоянию на 16:00 понедельника, 25 мая, в мире зафиксировано свыше 5,4 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Инфекция отняла жизни 345,3 тыс. человек, выздоровели более 2,1 млн заболевших. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Первую позицию в антирейтинге стран по заболеваемости COVID-19 занимают США: здесь коронавирус диагностировали у 1,6 млн жителей. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 97,7 тыс. человек, 366,7 тыс. выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Бразилия, где зафиксировано 363,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 22,6 тыс. человек скончались, 149,9 тыс. выздоровели.

Третье место с 354,4 тыс. заболевших занимает Россия. От заболевания скончались 3,6 тыс. человек, 118,7 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (260,9 тыс.), Испания (235,7 тыс.) и Италия (229,8 тыс.) соответственно.

Ситуация на Украине

На Украине, по данным Минздрава, зафиксировано 21 245 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 623 человека, 7234 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 259 человек, из них 16 детей и 43 медработника. Лидерами по количеству инфицированных остаются Черновицкая область (3083), Киев (2652) и Киевская область (1437).

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать на личном контроле ситуацию с закупкой средств индивидуальной защиты. По словам главы государства, власти постоянно получают сигналы о нехватке СИЗ в украинских больницах.

«Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых вещей там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть только 16%, а одноразовых защитных очков и щитков — вообще 4%, костюмов биозащиты — 51%. И так, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%», — заявил Зеленский.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 25 мая Биньямином Нетаньяху попросил помощи у Израиля в борьбе с коронавирусом. Речь идет о гуманитарной помощи и обмене передовым опытом в борьбе с COVID-19.

Тем временем страна постепенно выходит из карантина: работу возобновили 69% заведений общественного питания и на 30% увеличилось количество активных вакансий по сравнению с апрельскими показателями. Также отмечается, что на 90% вернулась активность пешеходов, а водители ездят на 30% больше, чем в докарантинный период.

Кроме того, для посетителей снова открылась Киево-Печерская Лавра. По словам монахов, практически все из них здоровы, а на территории монастыря действуют строгие правила для недопущения распространения инфекции. При этом посетителей в Лавре пока нет, сообщают украинские СМИ.

Также стало известно, что у украинского заробитчанина, летевшего на одном из авиарейсов, который доставлял в сезонных рабочих в Австрию, выявили коронавирус. Отмечается, что 19 летевших с ним рабочих отправили на карантин, а еще 194 — на клубничные поля.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, официально зарегистрировано 353 427 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 3633 человек, выздороветь удалось 118 798 пациентам. За последние сутки коронавирус диагностировали у 8946 россиян.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации россиян от коронавируса: по его словам, она может начаться осенью и проходить в течение шести-семи месяцев.

«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода», — отметил Гинцбург.

Ранее он заявлял, что выпуск первой российской вакцины может начаться уже в конце лета.

При этом вирусологи продолжают говорить о возможной второй волне заболеваемости в России. Отмечается, что во время второй волны ограничительные меры могут быть мягче: будет действовать избирательная изоляция для людей из группы риска, остальные же продолжат жить обычной жизнью. Также предполагается, что в случае возвращения эпидемии продолжит действовать масочный режим в транспорте и общественных местах.

Во всей России насчитывается более двух тысяч беременных, зараженных COVID-19, сообщили в Минздраве. Как отметила главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян, коронавирус не передается от матери ребенку в утробе — заражение возможно только после родов. Ранее сообщалось, что COVID-19 повышает вероятность преждевременных родов, задержки роста плода и выкидыша.

Большая проблема Европы. Коронакризис поставил под вопрос будущее Евросоюза © CC0, Pixabay Михаил Мишустин попросил россиян не спешить с туристическими поездками. По его словам, гарантировать то, что россияне не заразятся коронавирусом за рубежом, не может никто: за несколько дней отдыха можно заплатить большую цену.

Ситуация в мире

В большинстве регионов Италии с 25 мая разрешили возобновить работу спортзалов и бассейнов. При этом посетители должны будут соблюдать определённые правила: держаться друг от друга на расстоянии 2 метров, приходить по предварительной записи и не более, чем на полтора часа.

Мадрид и Барселона также постепенно выходят из карантина: в городах разрешили походы в бары и кафе, открыли парки. Кроме того, местные власти разрешили работу музеев, библиотек и маленьких магазинов.

Также стало известно, что с 1 июля в Испании прекратит действовать правило о 14-дневном карантине для иностранных туристов. В настоящее время границы закрыты и авиасообщение ограничено, однако страна уже готовится принимать отдыхающих.

А вот в Германии к новой вспышке заболеваемости привела частная вечеринка в закрытом ресторане. На мероприятии присутствовали 40 человек — как минимум 10 из них заразились коронавирусом.