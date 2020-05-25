На первом месте по числу случаев заражения по-прежнему находятся Соединённые Штаты: здесь коронавирус диагностировали у 1,6 млн человек. Заболевание забрало жизни 97,7 тыс. людей, 366,7 тыс. выздоровели.
Вторую позицию занимает Бразилия, где с начала пандемии было зафиксировано 363,2 тыс. случаев заражения COVID-19. Свыше 22,6 тыс. человек скончались, 149,9 тыс. выздоровели.
Тройку лидеров с 353,4 тыс. случаев заражения занимает Россия. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 3,6 тыс. человек, 118,7 тыс. удалось выздороветь.
Сложной остается ситуация в Великобритании (260,9 тыс.), Испании (235,7 тыс.) и Италии (229,8 тыс.)
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 21 245 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 623 человека, 7234 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 259 человек. Лидерами по количеству инфицированных остаются Черновицкая область (3083), Киев (2652) и Киевская область (1437).
Впервые с начала эпидемии не было зафиксировано новых случаев заболевания в Вооруженных Силах Украины (ВСУ). По состоянию на утро 25 мая, в ВСУ коронавирусом болеют 62 человека.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна при необходимости может увеличить количество проводимых тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки. В настоящее время проводится 9 тыс., при этом, по словам премьера, проблем с тестами на Украине нет.
Тем временем в некоторых городах страны ослабляются карантинные меры. Так, в Киеве и Харькове с 25 мая возобновил работу метрополитен — подземка работает без пропусков и без ограничений на вход и выход. Несмотря на значительные послабления карантинных мер, правила безопасности пассажирам всё же придётся соблюдать: в метро все должны быть в масках и соблюдать дистанцию. Также метрополитен остановил продажу жетонов.
Смягчили карантин также и власти Одессы: горожане восприняли очередной этап снятия ограничений как возвращение к обычной жизни. Так, в ночных клубах снова начали проводить вечеринки, а на террасах ресторанов наблюдается аншлаг.
«Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть», — прокомментировал ситуацию мэр города Геннадий Труханов.
При этом на 1 июня украинские власти запланировали открытие пляжного сезона.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов привел печальную статистику: больше 70% смертей от коронавируса в стране приходятся на людей старше 60 лет. Он отметил, что в Минздраве рекомендуют людям, входящим в группу риска, максимально находиться в самоизоляции.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России официально зарегистрировано 353 427 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 3633 человек, выздороветь удалось 118 798 пациентам.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 8946 россиян.
В Москве четвертый день подряд снижается количество смертей от COVID-19 — за последние сутки от заболевания в столице умер 41 человек. Всего жертвами коронавируса в Москве стали 2 тыс. человек.
По мнению президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академика РАН Лео Бокерии Россия сможет победить коронавирусную инфекцию к концу лета 2020 года.
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил он.
Тем временем в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи идет разработка вакцины от коронавируса — сейчас исследователи заканчивают ее доклиническое тестирование на простейших грызунах. Отмечается, что при положительном исходе доклинического этапа тестирования уже в июне ученые попросят у Минздрава разрешения испытывать вакцину на людях-добровольцах.
Стало известно, что глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. О своей госпитализации он сообщил в соцсетях. В правительстве региона заверили, что глава региона чувствует себя нормально. Вместе с ним также были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов.
Тем временем, по мнению экспертов, два российских региона уже прошли пик заболеваемости коронавирусом — Москва и Московская область. В других же регионах он наступит в течение одной-двух недель.
Ситуация в мире
Берлин предложил забрать больных коронавирусом из Москвы в берлинские клиники.
«Нашему городу-побратиму Москве передал наше предложение. Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде», — заявил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.
Отмечается, что в настоящее время из 20 тыс. коек в берлинских больницах свободны примерно 8 тыс. Ранее с подобным предложением выступил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
Кроме того Германия, где ситуация с заболеваемостью постепенно налаживается, увеличила срок въезда для сезонных работников из-за рубежа до 15 июня. В настоящее время в страну уже прибыло 33 тыс. сезонных работников, занятых на сельскохозяйственных предприятиях, всего ожидается принять до 80 тыс.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаёт свою годовую зарплату на нужды государства и борьбу с COVID-19. Ранее глава государства перечислил три своих зарплаты (100 тыс. долларов) министерству здравоохранения и социальных служб.
Также стало известно, что Соединённые Штаты запретили въезд иностранцам, которые в последнее время посещали Бразилию. Такое решение было принято в связи с пугающим ростом заболеваемости и смертности в южноамериканском государстве. Трамп счёл приезд людей, проживающих или побывавших там, угрозой национальной безопасности США.