По состоянию на 12:00 понедельника, 25 мая, в мире официально зарегистрировано 5,4 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 345,1 тыс. человек, 2,1 млн заболевших выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

На первом месте по числу случаев заражения по-прежнему находятся Соединённые Штаты: здесь коронавирус диагностировали у 1,6 млн человек. Заболевание забрало жизни 97,7 тыс. людей, 366,7 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где с начала пандемии было зафиксировано 363,2 тыс. случаев заражения COVID-19. Свыше 22,6 тыс. человек скончались, 149,9 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров с 353,4 тыс. случаев заражения занимает Россия. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 3,6 тыс. человек, 118,7 тыс. удалось выздороветь.

Сложной остается ситуация в Великобритании (260,9 тыс.), Испании (235,7 тыс.) и Италии (229,8 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 21 245 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 623 человека, 7234 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 259 человек. Лидерами по количеству инфицированных остаются Черновицкая область (3083), Киев (2652) и Киевская область (1437).

Впервые с начала эпидемии не было зафиксировано новых случаев заболевания в Вооруженных Силах Украины (ВСУ). По состоянию на утро 25 мая, в ВСУ коронавирусом болеют 62 человека.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна при необходимости может увеличить количество проводимых тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки. В настоящее время проводится 9 тыс., при этом, по словам премьера, проблем с тестами на Украине нет.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Смягчили карантин также и власти Одессы: горожане восприняли очередной этап снятия ограничений как возвращение к обычной жизни. Так, в ночных клубах снова начали проводить вечеринки, а на террасах ресторанов наблюдается аншлаг.

«Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть», — прокомментировал ситуацию мэр города Геннадий Труханов.

При этом на 1 июня украинские власти запланировали открытие пляжного сезона.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов привел печальную статистику: больше 70% смертей от коронавируса в стране приходятся на людей старше 60 лет. Он отметил, что в Минздраве рекомендуют людям, входящим в группу риска, максимально находиться в самоизоляции.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России официально зарегистрировано 353 427 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 3633 человек, выздороветь удалось 118 798 пациентам.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 8946 россиян.

Коронавирус и классики литературы. Пушкин про Зеленского, Трампа и Путина © РИА Новости, Владимир Вдовин | Перейти в фотобанк

По мнению президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академика РАН Лео Бокерии Россия сможет победить коронавирусную инфекцию к концу лета 2020 года.

«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил он.

Тем временем в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи идет разработка вакцины от коронавируса — сейчас исследователи заканчивают ее доклиническое тестирование на простейших грызунах. Отмечается, что при положительном исходе доклинического этапа тестирования уже в июне ученые попросят у Минздрава разрешения испытывать вакцину на людях-добровольцах.

Стало известно, что глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. О своей госпитализации он сообщил в соцсетях. В правительстве региона заверили, что глава региона чувствует себя нормально. Вместе с ним также были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов.

Тем временем, по мнению экспертов, два российских региона уже прошли пик заболеваемости коронавирусом — Москва и Московская область. В других же регионах он наступит в течение одной-двух недель.

Ситуация в мире

Берлин предложил забрать больных коронавирусом из Москвы в берлинские клиники.

«Нашему городу-побратиму Москве передал наше предложение. Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде», — заявил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

Отмечается, что в настоящее время из 20 тыс. коек в берлинских больницах свободны примерно 8 тыс. Ранее с подобным предложением выступил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Коронавирус в Европе: 2 миллиона инфицированных, Сорос «хоронит» Евросоюз, открытие христианских храмов © REUTERS, Antonio Parrinello

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаёт свою годовую зарплату на нужды государства и борьбу с COVID-19. Ранее глава государства перечислил три своих зарплаты (100 тыс. долларов) министерству здравоохранения и социальных служб.

Также стало известно, что Соединённые Штаты запретили въезд иностранцам, которые в последнее время посещали Бразилию. Такое решение было принято в связи с пугающим ростом заболеваемости и смертности в южноамериканском государстве. Трамп счёл приезд людей, проживающих или побывавших там, угрозой национальной безопасности США.