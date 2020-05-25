Страны Евросоюза постепенно выходят из карантина и сталкиваются с проблемами, для решения которых нужна солидарность. А её нет

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили создать фонд для выхода ЕС из кризиса после пандемии коронавируса, сообщили еще 18 мая мировые СМИ. Коронавирус в Европе: 2 миллиона инфицированных, Сорос «хоронит» Евросоюз, открытие христианских храмов © REUTERS, Antonio Parrinello

Объем фонда должен составить €500 млрд. Предполагается, что исполнительный орган Евросоюза — Европейская комиссия — получит эти деньги на финансовых рынках. Потом же эти средства будут распределены в качестве субсидий для регионов и секторов, сильнее прочих пострадавших от пандемии. При этом распределение средств будет вестись через европейский бюджет.

Эту идею уже поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

И всё бы хорошо, но этот план пришелся по вкусу не всем членам ЕС, которые опасаются не только роста долга Евросоюза, но и усиления роли Франции и Германии.

А Курц против

Европе деньги нужны: в странах Евросоюза растёт безработица, а многие отрасли экономики серьёзно пострадали из-за карантинных мер.

«Более 30 млн человек сегодня находятся в условиях частичной занятости. Если не принять экстренных мер, частичная занятость может превратиться в полноценную безработицу. США продемонстрировали нам, как ситуация в сфере безработицы буквально взорвалась в течение месяца, Европа не может этого допустить», — заявил 20 мая еврокомиссар по вопросам занятости и социальным правам Николас Шмит.

В таких условиях вопрос о поиске новых денег напрашивается сам собой. Бунт на европейском корабле. План Меркель и Макрона страны ЕС восприняли в штыки © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Примечательно, что идею с привлечением средств на финансовых рынках ранее высказывал финансист Джордж Сорос. Он говорил о ней ещё в апреле этого года. Сорос предлагает такой финансовый инструмент, как консоли — «вечные долговые облигации», по которым эмитент выплачивает только ежегодные проценты, но не сам долг.

«Облигация в €1 трлн будет стоить €5 млрд в год при процентной ставке 0,5%. Консоли не нужно будет продавать все сразу; они могут быть выпущены траншами, и их будут использовать долгосрочные инвесторы, такие как компании по страхованию жизни», — пояснил Сорос в интервью нидерландскому изданию De Telegraaf 22 мая.

При этом у плана Франции и Германии в ЕС появились противники. И они выступают не только против увеличения бюджета ЕС путем займа на внешних рынках, но и против того, чтобы привлеченные деньги выдавались государствам ЕС в качестве субсидий.

Этих противников уже прозвали «экономной четвёркой». Ее члены — Австрия, Швеция, Нидерланды и Дания. В субботу, 23 мая, они опубликовали свой план восстановления европейской экономики.

Этот план тоже предполагает создание спецфонда для укрепления экономики. Однако срок действия фонда предложили ограничить двумя годами. Чрезвычайная помощь наиболее пострадавшим странам должна выделяться в форме разовых кредитов, а не субсидий. При этом сферы деятельности, на которые могут тратиться эти деньги, строго ограничены. Это научные исследования и инновации, повышение устойчивости здравоохранения и обеспечение перехода к «зелёной» экономике. Европа не в состоянии управиться с урожаем без дешевой рабочей силы из Украины © AP, Marcio Jose Sanchez

Критикуя план Франции и Германии, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал его «созданием долгового союза через черный ход», а также заявил, что франко-немецкий план предполагает, что менее дисциплинированные в финансовом плане страны ЕС будут извлекать выгоду за счет более сильных в экономическом плане партнеров.

Но зачем самим Германии и Франции «тащить» на себе слабые европейские государства?

Двуединая «монархия»

Интерес Сороса в европейских долговых обязательствах понятен — финансист сделал свое состояние на подобных инструментах. Но в чём польза для Германии и Франции от втягивания ЕС в долги?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, достаточно посмотреть на происходившее в Европе во время карантина. Фактически, всё громче стали звучать голоса о крахе проекта единой Европы. Страны закрывались друг от друга, подчас даже воровали друг у друга гуманитарную помощь (так, например, поступила Чехия, украв часть китайской гуманитарной помощи для Италии). Даже выход из карантина вызвал скандалы, когда оказалось, что с разными государствами ЕС будут открывать границу в разное время. А экономический кризис и тот факт, что разные члены ЕС от него будут страдать по-разному, подлили масла в огонь. Коронавирус в Европе: подготовка ко второй волне эпидемии, четверть миллиона зараженных в Великобритании, бум автомобильных кинотеатров © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Еще в апреле ряд политиков заговорил о возможном распаде Евросоюза.

«Европе сегодня необходимы две вещи: совместная помощь для преодоления кризиса и общая программа восстановления после него. Если мы сейчас бросим Италию и Испанию на произвол судьбы, то они никогда не простят этого Европе и главным образом Германии. А ведь именно так мы сейчас и поступаем», — говорилось в написанной двумя экс-министрами иностранных дел Германии — Йошкой Фишером и Зигмаром Габриэлем — статье для издания Tagesspiegel.

Последствия пандемии могут быть печальными для объединенной Европы.

«Коронавирус потенциально может стать ускорителем двух противоположных процессов: либо настолько углубит и без того существующие в Европе трещины, что Союз может распасться, либо Евросоюзу и его странам — членам удастся объединиться в борьбе с вирусом и его последствиями. Какой путь выберет Европа, сильно зависит от нас, немцев. Много времени у нас нет!» — уверяли оба экс-министра.

В итоге Германия и Франция предложили свой план, фактически предусматривающий субсидии. При этом, как отмечают некоторые европейские СМИ, этот план может быть чреватым усилением роли этих двух государств в ЕС.

«Получается, что большинство стран Евросоюза будут зависеть от двух самых мощных держав. Это даст возможность Парижу и Берлину выступить за более интегрированную взаимозависимую Европу и укрепить собственную позицию по отношению к другим столицам. Этим может объясняться широкая улыбка на лице французского руководителя», — отмечалось в материале Euronews, посвященном плану Франции и Германии.

Что касается Меркель, то ей этот план позволяет частично решить одну старую немецкую проблему: отрицательное отношение общества ФРГ к тому, что Германия «тянет на себе» более слабых в экономическом плане собратьев по ЕС. Заемщиком — тем, кто привлечет деньги в бюджет ЕС, — будут не европейские государства, а Еврокомиссия. При этом деньги берутся под будущие доходы правительства ЕС.

Теоретически, Германия не берет на себя новые долговые обязательства, чтобы спасти единую Европу.

В то же время наблюдатели указывают: эта мера — временная. И Европе для спасения собственной экономики нужно либо становиться более централизованной, с единой налогооблагаемой базой и системой распределения помощи, либо пересматривать само существование ЕС.