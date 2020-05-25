Как кандидата в президенты Польши арестовали за попытку прогуляться к президентскому дворцу

В субботу, 23 мая, в Варшаве опять состоялся протест предпринимателей, организованный кандидатом в президенты Польши Павлом Танайно. Акция была малочисленной, её лидера задержали на подходе к президентскому дворцу

Акция протеста 23 мая была анонсирована заранее, сразу после демонстративно жестокого разгона «Забастовки предпринимателей» в предыдущую субботу, 16 мая. Напомню, тогда у Королевского дворца в Варшаве собрались более чем тысяча людей, но полиция применила к ним силу и слезоточивый газ. Всего задержали 380 человек (второй показатель с 1989 года), около 150 оштрафовали, полиция направила в суд 220 заявлений против протестантов. Сенатор и бизнесмен Яцек Бурый, который участвовал в протесте, заявил, что его задержали и силой посадили в машину, несмотря на парламентский иммунитет. По версии полицейских, политик сам сел в полицейский фургон и отказывался выходить из него. Был задержан и организатор протеста, кандидат в президенты Польши Павел Танайно, но через несколько часов его отпустили, не предъявив обвинений.

Новую акцию под тем же названием — «Забастовка предпринимателей» — на этот раз было решено провести на более открытом пространстве, Площади Шествий у здания Дворца культуры и науки в Варшаве. Организаторы подчёркивали, что они призывают участников прийти в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию, чтобы у властей не было формальных поводов для разгона акции. Но полиция явно готовилась к силовому сценарию независимо от действий протестующих.

Во-первых, на протяжении всей минувшей недели правительственные и провластные СМИ Польши нагнетали обстановку, демонстрируя кадры жестокого разгона акции 16 мая и силовых задержаний её участников. Во-вторых, 21 мая министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, один из ближайших соратников лидера правящей парии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, обратился с открытым письмом к сотрудникам полиции. Он назвал действия полицейских 16 мая «необходимыми и адекватными», и фактически дал своим подчинённым индульгенцию на применение силы в будущем, написав: «В ситуации, когда вы предпринимаете решительные действия во имя интересов граждан, за вами стоит всё Польское государство».

Поэтому неудивительно, что днём 23 мая у стен Дворца культуры и науки собралось не более 200 участников акции протеста (при этом среди собравшихся несложно было узнать сотрудников правоохранительных органов в штатском). Пришли также около сотни журналистов и… более двух тысяч сотрудников полиции! Их собирали со всей Польши, причём руководство полиции столкнулось с молчаливым саботажем: к примеру, во Вроцлаве 80 полицейских накануне отправки в столицы ушли на больничный. Скажу честно: столько людей в форме в одном месте в Варшаве я до этого видел только на военных парадах. Правда, военной техники на этот раз не было, зато её с лихвой компенсировали полицейские фургоны — их в окрестностях Площади Шествий было около сотни. Полиция также пригнала пикап с мощными колонками, откуда постоянно звучал призыв разойтись, потому что любые массовые собрания запрещены в связи с продолжающимся в Польше состоянием эпидемической угрозы.

Участники акции были мало похожи на предпринимателей — скорее на профессиональных участников различных протестов. Сначала они прогуливались по полупустой площади у Дворца культуры и науки, со всех сторон окружённой полицией, потом собрались у символического креста, который организаторы выложили на ступенях из свечей и бело-красных (в цветах польского флага) цветов. По словам Павла Танайно, этот крест символизировал то бремя, которое власти возложили на плечи польских предпринимателей и вообще всех граждан. Большая часть выступления кандидата в президенты Польши была посвящена обоснованию законности проводимой акции (поскольку Конституция выше постановлений правительства) и призывам к собравшимся соблюдать дистанцию.

Примерно через час после начала акции, около 15.00, Павел Танайно обратился к собравшимся к призывом «расходиться в направлении президентского дворца», при этом придерживаться правил уличного движения, не выходить на проезжую часть и опять же соблюдать дистанцию. Он с группой сторонников двинулся в указанном направлении, и тут же пришли в движение полицейские. Часть собравшихся, которые замешкались на Площади Шествий, были заблокированы под предлогом проверки документов, при этом сами стражи порядка отказывались представляться, и были без идентифицирующих жетонов. А остальных, движущихся небольшими группами, полицейские начали блокировать на соседних улицах.

Сначала кордон из пары сотен полицейских в несколько рядов перегородил улицу Маршалковскую. Танайно призвал «прогуливаться» к президентскому дворцу по параллельной улице Новый Свет, но на её углу был заблокирован у входа в кафе, там же начались первые силовые задержания (правда, без использования слезоточивого газа). В окружении десятков журналистов Павел Танайно смог пройти ещё несколько сотен метров по направлению к резиденции президента Польши, но у памятника Миколаю Копернику все вынуждены были остановиться. Именно на этом участке «прогулки» лидер протестантов стал жертвой провокации: когда Павел Танайно неожиданно побежал, у него из-за спины выскочил небольшого роста полицейский, который резко встал перед кандидатом в президенты. Танайно натолкнулся на него — и теперь эти кадры транслируются всеми провластными СМИ как доказательство «нападения на сотрудника правоохранительных органов».

Стояние у памятника Копернику продолжалось почти полчаса. Танайно ходил внутри оцепления, давал комментарии журналистам и вёл прямую трансляцию с места событий на своей странице в Facebook. Кандидат в президенты Польши несколько раз повторил, что он просто прогуливается с целью осмотреть «свой будущий новый дом» (намекая на президентский дворец), и никакой массовой акции в данный момент нет — она завершилась на Площади Шествий, а теперь все просто гуляют по Варшаве, что не запрещено. Танайно даже позвонил на экстренный номер 112, и сообщил, что ему, гражданину Польши, неизвестные люди запрещают прогуливаться по столице его государства.

Стал ли этот звонок сигналом к последующим действиям полиции, или всё происходило по заранее утверждённому плану, сказать сложно. Однако внутрь оцепления вбежали несколько десятков полицейских, которые группами стали окружать журналистов и проверять у них документы, а несколько человек демонстративно вежливо пригласили Павла Танайно в полицейский фургон. Всего на акции 23 мая было задержано семь её участников, включая организатора (правда, журналистов не задерживали), также семь людей на месте были оштрафованы. Полиция составила 80 протоколов о нарушении правил проведения массовых акций и 180 — о нарушении санитарных норм, они отправлены в суд.

Утром 24 мая шесть из семи задержанных были отпущены домой, а вот Павла Танайно полиция обвинила в нападении на своих сотрудников — кроме описанного выше столкновения, речь идёт ещё об одной случае «дёргания». Согласно уголовному кодексу Польши, за такое правонарушение предусмотрено наказание вплоть до трёх лет лишения свободы. Павел Танайно виновным себя не признаёт, обжаловал своё задержание в суде — но получил отказ. Полиция сообщает, что у неё есть 48 часов с момента задержания (то есть до второй половины для понедельника) для подготовки материалов в суд, который и примет решение о дальнейшей судьбе Павла Танайно. Ныне кандидат в президенты Польши находится в изоляторе временного содержания полиции Варшавы.

Адвокат Роман Гертых, бывший вице-премьер и министр образования в правительстве Ярослава Качиньского, написал в своём Twitter, что «поведение полиции в отношении забастовки предпринимателей является явными преступными действиями». Ещё один адвокат, бывший депутат Сейма Яцек Вильк опубликовал в Facebook пространное обоснование незаконности постановлений правительства Польши о запрете массовых собраний — поскольку Конституция этой страны позволяет только ограничить их проведение, да и то лишь в условиях чрезвычайного положения, которое в Польше не введено. Примечательно, что Яцек Вильк на выборах 2015 года сам был кандидатом в президенты, а ныне сотрудничает с националистической «Конфедерацией», которая выступила против проведения «Забастовки предпринимателей».

Примечательно, что в то самое время, когда полиция в Варшаве разгоняла акцию из нескольких сотен участников, не меньшее количество людей собралось на рынке в городе Гавролин. Туда с визитом прибыл действующий президент Польши Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок (причём на его официальном сайте информации об этой поездке нет). Никаких попыток ограничить число людей или обеспечить «социальную дистанцию» между ними охрана президента не предприняла, что привело к неожиданному инциденту. К Анджею Дуде подошла пожилая женщина и спросила, почему её с дочерью 16 мая в Варшаве полиция атаковала слезоточивым газом, хотя они просто приехали в столицу на экскурсию и в протесте предпринимателей участия не принимали. Президент ответил резко: «Закон запрещает уличные драки!», что вызвало у женщины саркастическую улыбку. С другой стороны, ей ведь ещё повезло по сравнению с Павлом Танайно. Похоже, прогулки по центру Варшавы с каждым днём становятся всё менее безопасными — по крайней мере, до окончания продолжающейся в стране «коронавирусной» президентской кампании.