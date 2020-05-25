Ласло Кемени, кандидат философских наук, профессор политологии

Родился в 1943 году 27 августа, в городе Сабадка (Венгрия). По национальности венгр.

— Высшее инженерное образование получил в Московском технологическом институте лёгкой промышленности. Философское образование и малую докторскую степень получил в Будапештском университете им. Лоранда Этвеша.

Кандидатскую диссертацию защитил в Академии общественных наук в Москве.

— Работал в обувной промышленности, в молодёжном движении и в партийном аппарате на различных руководящих должностях (в 1980-е годы заведующий сектором идеологии ЦК ВСРП).

— Преподаёт философию и политологию в высших учебных заведениях: с 1978 года в Будапештском университете им. Лоранда Этвёша; в конце восьмидесятых годов был профессором и первым проректором Института политических наук в Будапеште; с 1990 года — приглашённым профессором в Академии общественных наук в Москве; а ныне ведёт спецкурс в центре русистики Будапештского университета им. Лоранда Этвёша.

— После смены общественного строя Венгрии организовал общественные движения, с 1991 года был председателем общественной структуры «Согласование интересов общества» и «Гражданского парламента». Также был депутатом самоуправления Всевенгерского общества страхования и членом правления многих научных и общественных организаций.

С 2002 года является экспертом венгерского парламента, с 2002 по 2006 г. был ведущим советником премьер министра, а с 2006 по 2010 г. — уполномоченным венгерского правительства по координации развития отношений страны с восточными партнёрами (Россия, Украина, Китай и др.). С 2010 г. на пенсии.

— Темы научных исследований и публикаций касаются прежде всего социально-экономических проблем научно-технической революции, прогнозирования политических процессов в восточноевропейских странах и на постсоветском пространстве, а также вопросы развития гражданского общества.

Наиболее известные публикации:

Социальная направленность научно-технической революции. АОН. Москва, 1975

Дилеммы перестройки. (политологический анализ) Воронеж, 1990

Без монополии на власть. Новое Время. 1990/26. Москва

Модернизация, глобализация, интеграция. Веспрем, 1994 (на венгерском языке)

Типы согласования общественных интересов и их связь элементами политической структуры. Венгерская академия наук, 1997 (на венгерском языке)

После существовавшего социализма — существующий капитализм. Теория управления, Москва, 2000, №2

Горбачёвский синдром в Югославии. Киевские ведомости, 25.10.2000

Кризис Украины: взгляд извне. Украинская правда. 04.10.2002

Пока в Украине не будет определённости, Европе будет не до вас! Столичные новости 12-18 ноябрь 2002

Помогать украинской элите никто не будет. День. 2 августа 2003

Час с Горбачёвым. Egyenlítő 2005/1 (на венгерском языке)

Энергетические проблемы глобально интегрированного мира. Еurópai Tükör 2006. №3 (на венгерском языке)

Будущее продолжается. (Сборник избранных научных работ и статей) Будапешт. 2007 (на венгерском языке)

«Интегратор» не может быть «императором». Современная Европа Москва 2008. №3.

Европейский Союз и Россия: на связи, но в разных квартирах. Еurópai Tükör 2009. №7-8 (на венгерском языке)

Украинский меловой круг. Киевский Телеграфъ. 13-19 ноябрь 2009

Не ждите помощи извне. 2000. 19. Февраль 2010

Стратегические направления в глобально-интегрированном мире.The KievTimes2012.02

Брюссель не верит слабым. «МК» в Украине. 7-13 марта 2012

Климат континентальный. The KievTimes. Май 2012

Из Советского Союза в Россию 21-го века (A Szovjetunióból a 21. század Oroszországáig.) Russica Pannonicana 2017

Путинский вариант России. (Oroszország putyini változata.) e-könyv PEME 2019