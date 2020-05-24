По состоянию на 19:00 24 мая в мире зафиксировали почти 5 миллиона 439,3 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 344,5 тыс. человек скончались, более 2 миллиона 275,9 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Испании, Великобритании и Италии, а более 100 тыс. — во Франции, Турции, Иране, Индии и Перу. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Саудовской Аравии, Мексике, Чили, Бельгии и Пакистане.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Кроме того, в Германии, где ранее было зафиксировано около 180 тыс. зараженных, число выздоровевших превысило 160 тыс., хотя с начала пандемии там погибло более восьми тысяч человек.

Ситуация на Украине. Кто чаще умирает и коронавирус в Донбассе

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 20 986 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+406 за сегодня), из которых 617 стали летальными (+12). В то же время 7018 (+179) пациентов выздоровели.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки количество инфицированных выросло на 19 человек. Всего в республике коронавирус выявили у 385 человек. В Луганской Народной Республике информация пока не обновлялась. Сейчас там зафиксировано 377 зараженных, 1 из которых погиб, а 111 — поправились.

Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Киевской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях (более 40 в каждой), выздоровления — в Тернопольской и Черкасской (20 и более). Во Львовской области количество активных случаев превысило тысячу, а в Полтавской за сутки выздоровела почти половина пациентов.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, более 70% всех смертей от коронавирусной инфекции на Украине приходится на долю людей старше 60 лет.

Что касается ситуации в регионах, то село Ворочево в Закарпатской области Украины закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, там заболели 28 человек. На въезде в населенный пункт установят карантинный блокпост.

По данным Госпогранслужбы, на Украину за спецрейсами из семи стран за минувшие сутки вернулись почти 1,3 тысячи человек. Во время скримминга ни у одного из пассажиров не обнаружили повышенную температуру. Всем прибывшим спецрейсами установили мобильное приложение, обязав находиться на самоизоляции.

Ситуация в России. Ураза-байрам и карантин в регионах

В России по состоянию на 19:00 зафиксировано 344 774 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8627 за сегодня, 24 мая), из которых 3547 (+149 за сегодня) оказались летальными, а 113 387 (+5290) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 8,6 млн тестов на наличие инфекции.

Уходящие выходные стали в Подмосковье стали первыми днями после отмены цифровых пропусков. Как рассказал губернатор столичного региона Андрей Воробьев, кафе и рестораны могут открыться со следующего этапа снятия ограничений.

Праздничная молитва, посвященная окончанию месяца Рамадан, состоялась в грозненской мечети «Сердце Чечни». По словам главы республики Рамзана Кадырова, молитва прошла с соблюдением всех мер предосторожности от COVID-19.

Как сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, объемы тестирования на коронавирус на полуострове достигли показателей, которые позволяют региону приступить к первому этапу снятия ограничений.

По мнению эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, Москва и Подмосковье остаются единственными регионами страны, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, а в остальных частях России он наступит в течение ближайших одной-двух недель.

Как заявил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, карантинные ограничения можно будет снимать с большей уверенностью, когда у 60-70% населения обнаружат иммунитет к COVID-19.

Остальной мир. Настрой Китая и ситуация с храмом Гроба Господня

Как заявил глава МИД КНР Ван И, власти Китая поддержали идею международного расследования причин возникновения коронавирусной инфекции, но этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным.

По его мнению, Всемирная организация здравоохранения давала своевременные и профессиональные рекомендации с самого начала вспышки инфекции и проделала хорошую работу.

Дипломат также выразил надежду, что США смогут как можно скорее победить эпидемию коронавируса и восстановить нормальную жизнь.

В Сербии второй раз за два месяца за сутки не было зафиксировано умерших от COVID-19, хотя с 23 марта там ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. В минувшую пятницу впервые сутки прошли без жертв, а в субботу скончался один человек.

Тем временем вопреки сообщениям храм Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима оказался закрыт в воскресенье для верующих.

Но в любом случае первое время число посетителей Храма будет ограничено 50 по соображениям безопасности и во избежание новой вспышки инфекции. Вход в базилику будет доступен только здоровым людям с нормальной температурой тела, без симптомов заболевания, при обязательном наличии маски.

Также верующие будут обязаны соблюдать двухметровую дистанцию и воздерживаться от физического контакта и прикосновений к святыням.