В последнее время в Казахстане активизировалось антирусское лобби: в стране собирают подписи под петицией, призванной ограничить использование русского языка. Одновременно с этим в Казахстане продолжаются преследования ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР

В четверг 21 мая депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил печальную новость.

«Сегодня русского человека Женю Щербака суд города Костаная (Кустаная, Николаевска…) приговорил к 4 с половиной годам лишения свободы. Напомню: парень поехал ополченцем в Донбасс, где чудом выжил. Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан. Хотя он умолял предоставить ему убежище. И уж конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного. Пришлось полностью оплатить адвоката. Был бы «государственный защитник», было бы хуже. Могли дать и 9 лет. Так что даже такому приговору семья рада», — написал Шаргунов в Facebook. Эксперт рассказал о выгодах Казахстана от членства в Евразийском союзе © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Щербак служил под командованием Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола»

В 2014 году парламент Казахстана внес поправки в Уголовный кодекс. Они ввели ответственность за участие в зарубежных вооруженных конфликтах даже в том случае, если речь не идет о наемничестве — войне за вознаграждение. Тогда некоторые расценили этот закон как направленный против ополченцев ДНР и ЛНР.

Эти поправки и дали основания объявить Щербака наряду с другими ополченцами из Казахстана в розыск. В 2018 году его задержали в Ленинградской области, но после общественного резонанса отпустили. Щербак переехал в Челябинскую область. Там его и задержали в 2019 году.

«Дана оценка доводу об опасении Щербака Е. С. за свою жизнь и здоровье, который отклонён, поскольку угрозой для жизни и здоровья заявитель считает уголовное преследование в отношении него на территории Республики Казахстан, иные доказательства, объективно свидетельствующие о наличии такой угрозы, не предоставлены. Довод заявителя об оставлении без внимания того факта, что он обращался с заявлением о признании его беженцем на территории Российской Федерации, несостоятелен, так как в предоставлении статуса беженца и временного убежища Щербаку Е. С. отказано», — говорилось в справке, подписанной прокурором Челябинской области Виталием Лопиным, передает EADaily. Штаты обучат казахстанцев распознавать фейковые новости © CC0, Pixabay

В ИВС у Щербака диагностировали туберкулез. В итоге ополченца выдали Казахстану в апреле 2020 года.

Впрочем, одними преследованиями ополченцев дело в Казахстане не ограничивается.

В последнее время в Казахстане усилились нападки на русский язык. Его пытаются лишить статуса языка межнационального общения.

Ни языка, ни письменности

В воскресенье 24 мая в День святых Кирилла и Мефодия отмечается День славянской письменности и культуры. За последние годы этот праздник стал из радостного грустным: все больше государств, ранее использовавших славянскую письменность, отказываются от нее. А славянская, в том числе и русская, культура, все чаще преследуется.

В последнее время тревожные вести звучат из Казахстана, где в адрес президента страны Касыма-Жомарта Токаева поступила петиция с требованием лишить русский язык в стране статуса языка межнационального общения. Как утверждают авторы петиции, на момент принятия закона о языках доля русских в стране составляла 37,8%, а казахов — 39,7%. Спустя 28 лет доля казахов в стране составляет около 70%, что, по мнению авторов петиции, требует пересмотра законодательства. «Официально все хорошо». Казахстанский эксперт об отношениях республики с Украиной © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

При этом, как отметил в комментарии российскому изданию «Царьград» казахстанский правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков, сегодня в Казахстане владеют русским языком 98% населения, в то время, как казахским — около 30%. Он также пояснил, почему под петицией есть подписи и русских Казахстана.

«В Казахстане на государственном уровне идёт целенаправленная работа по уничтожению российского влияния, влияния русской культуры и в том числе русского языка. Поскольку в медиапространстве началось возмущение подобной политикой, с 2020 года Казахстан на самом высоком уровне принял для себя решение формировать русофобские настроения руками самих же русских. Но на самом деле не стоит рефлексировать по поводу двух-трёх человек (завтра их, возможно, будет двести-триста), которые говорят о лишении статуса русского языка, — из четырёх миллионов русских Казахстана всегда можно найти таких: у кого-то проблемы с законом, кому-то хочется остаться на хорошей должности. Именно таких людей принуждают подписывать подобные петиции», — отметил Тайчибеков.

Примечательно, что сам Токаев еще в феврале 2020 года заявлял о том, что именно казахский язык должен стать в стране языком межнационального общения. Однако при этом он заявил, что не умаляет значение русского языка.

«Ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения. Я отнюдь не умаляю историческое значение русского языка, открывшего нам путь к знаниям в мировой науке и культуре. Жители Казахстана должны знать его на высоком уровне. Нам это только на пользу», — отмечал Токаев в интервью порталу Informburo.kz.

Но одно дело, когда жители Казахстана могут подавать документы на русском языке, а совсем другое, когда их лишат этого права.

Впрочем, возможно именно в этом и состоит задумка авторов петиции.

Безграмотность как прикрытие коррупционера

Говоря о возможных причинах появления петиции Тайчибеков в комментарии «Царьграду» упомянул и о коррупции. В случае исключения русского языка из документооборота поток жалоб на действия чиновников на местах будет сокращен. Олег Бондаренко сказал, почему Белоруссия и Казахстан никуда не уйдут от России © РИА Новости, Нина Зотина

«И если сейчас исключат русский язык из оборота, то этот поток сразу уменьшится в пятьдесят раз. Потому что на русском языке пишут грамотные, умные люди, казахским же языком владеют в основном сельские жители, которые в силу своего менталитета не привыкли куда-то жаловаться, которых устраивают традиции, являющиеся, по сути, коррупционными. И властям это удобно», — отметил он.

Если следовать этой логике, то стоит признать, что другая языковая реформа, готовящаяся в Казахстане, будет по нраву тем, кому не нравятся жалобы в центральные органы власти. Речь о переходе на латиницу.

«С 2025 года все официальные документы, периодические издания, книги, и мы должны начать печать на латинском алфавите… Правительство Казахстана должно создать таблицу латинского алфавита. Переход на латиницу исполнен глубокой логики. Это современная технологичная среда коммуникации, и особенности научного и образовательного процесса двадцать первого века», — в апреле 2017 года указывал в своей статье на правительственном портале первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

За словом последовало и дело. В октябре 2017 года подписал соответствующий указ.

«Правительству Республики Казахстан образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — гласил он. Внук Назарбаева Айсултан определился с метрополией. И, возможно, с будущим президентством © Facebook, Aisultan Rakhat

В соседнем с Казахстаном Узбекистане подобный переход начался еще в 1993 году. Он продолжается и сегодня. При этом неоднократно менялись сочетания букв и диграфы для передачи тех или иных звуков. При этом, как отмечали некоторые эксперты, этот переход негативно сказался на грамотности молодого населения Узбекистана, которое в школе изучало латиницу (правила использования которой менялись), но в быту ему приходилось и приходится сталкиваться с кириллицей.

Несмотря на такой пример, Казахстан не отказался от перехода на латиницу. Новый президент Токаев в октябре 2019 года заявил о том, что переход будет продолжаться, хотя алфавит нужно и усовершенствовать.

«Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Впереди большая работа», — написал Токаев в Twitter.

Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 21, 2019

​Можно долго спорить, является ли латиница лучшей письменностью для Казахстана, чем привычная большинству населения кириллица. Тем, кто ратует за восстановление исторической справедливости стоит напомнить, что Казахстан не переходит на орхонское письмо или арабский алфавит. Кстати, в последнем случае казахи Казахстана смогут понимать письменность казахов Китайской Народной Республики, в которой эта письменность для казахского языка используется с 80-ых годов ХХ века. С учетом проникновения Китая в экономику региона — это явно нелишнее умение.