В семнадцатый раз «Украина.ру» продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Прошедшая неделя была наполнена совершенно замечательными событиями, некоторые из которых были настолько смешны сами по себе, что сатира тут бессильна. Но мы стараемся.

Служба безопасности Украины вынесла подозрение о совершении преступления Ивану Кузнецову, убитому одесским националистом Сергеем Стерненко, в то время как сам Стерненко был признан пострадавшим.

Чистая правда. Справедливости ради надо сказать, что там всё сложнее. Дело в том, что по инциденту со Стерненко заведено два дела — по одному из них он получил в тыкву, по другому — догнал и зарезал обидчика. Так вот телодвижения СБУ касаются первого дела, а ко второму относятся косвенно — позволяют представить Стерненко как защищающуюся сторону, немного превысившему пределы необходимой обороны.

Глубины декоммунизации.

В деле Стененко СБУ, по информации юриста Андрея Портнова, имеет сообщить следующее: «следствием установлено, что Стерненко С.В. — украинский общественный деятель, руководитель общественной организации, бывший руководитель Одесского отделения Правого Сектора, активный участник Революции Достоинства, много раз был участником пикетирования консульства Российской Федерации в Одессе, выступал одним из организаторов срыва выступления российского актера Райкина К.А. в Одессе, принимал участие в акции против застройки городского сада Летний театр в Одессе и совместно с другими общественными активистами принимал участие в разных проукраинских мероприятиях».

Это объясняет, почему мелким хулиганством (а столкновение Кузнецова и Стерненко до убийства — именно хулиганство), занимается СБУ. Просто, в соответствии со Статьёй 58-8 Уголовного кодекса РСФСР «организация в контр-революционных целях террористических актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных рабоче-крестьянских организаций»… Ой, нас не в ту эпоху занесло. Хотя смысл тот же — в 1937 году любое преступление против члена партии или комсомола трактовали как теракт и уголовное дело лёгким движением руки превращалось в политическое.

Преступления сталинизма осуждены, но СБУ явно чувствует себя продолжателем дела НКВД.

Чистая правда.

Журналистские стандарты.

«Радио Свобода» проиллюстрировало публикацию об очередях, возникших в России за выплатами пособий за детей, фотографией, сделанной на Украине — в кадр попали украиноязычные вывески. После того, как фейк был разоблачён редактором телеграм-канала «Украины.ру» Русланом Мармазовым, носители высоких журналистских стандартов недолго думая… обрезали фотографию, чтобы вывески в кадр не попадали.

Чистая правда. История имела продолжение — позже фото заменили на сделанное в России, а ещё подумав подписали, что оно «иллюстративное», в смысле, это не та очередь, которая надо очередь.

Кстати, вся история в целом вряд ли является типичной. В общем случае заявление на получение «карантинного» пособия на ребёнка оформляется на сайте государственных услуг, а само пособие перечисляется безналично на карточку. В сёлах и небольших городах эта система может и не работать, но там и детей не так много.

«Daily Mail» сообщила, что в британские дома престарелых принимали без тестов на коронавирус, что привело к быстрому развитию эпидемии с чрезвычайно высокой смертностью. Делалось это по распоряжению правительства.

Британское правительство в ответ обвинило Россию в том, что она фальсифицирует данные о смертности от коронавируса в Соединённом Королевстве в сторону увеличения и данные о смертности в России в сторону уменьшения.

Правда. Только порядок был, кажется, обратный — сначала обвинили Россию, а потом «Daily Mail» рассказала о геноциде одиноких стариков в Великобритании. Но это не важно — всё равно Россия виновата. Чего уж тут.

Дмитрий Гордон задал Игорю Стрелкову согласованные с СБУ вопросы, на которые Стрелков дал согласованные с ФСБ ответы. Флэшки с записью интервью отправились в Гаагский трибунал и Следственный комитет. По неподтверждённой информации тут согласование дало сбой, и флэшка Гордона направилась в Москву, а флэшка Стрелкова — в Гаагу.

Это не точно. Но о том, что вопросы задавались согласованные с СБУ, а флэшка поехала в Гаагу сообщил Гордон, а он не может врать. Или не может не врать?

Виктор Шендерович: «журналист может брать интервью хоть у Гитлера, — и это большая журналистская удача, если удается договориться о таком интервью, остается только завидовать».

Наш источник в аду сообщил, что ни Гордон, ни Шендерович разрешения на получение интервью у Адольфа Гитлера не просили, а если бы попросили, то не получили бы в силу ненадлежащей расовой чистоты просящих.

Это неправда, но могло бы быть правдой. Вообще-то у нас нет источника в аду, но мы работаем над его получением.

По мнению нашего театрального обозревателя, лучшей любительской постановкой сезона 2019-2020 годов является спектакль по пьесе неизвестного автора «Пан и холоп» в исполнении Джозефа Байдена и Петра Порошенко.

Сюжет пьесы, построенной в виде диалога, прост и незамысловат — пан даёт распоряжения по управлению своим имением вороватому холопу, а тот его пытается надурить, причём пан об этом знает. В общем, психологическая драма — соревнование высоких интеллектов в попытках друг друга обмануть.

Хотя премьера состоялась уже довольно давно, запись была опубликована только сейчас и встретила огромный интерес и одобрение публики. Украинская прокуратура так расчувствовалась, что даже завела уголовное дело.

Это неправда. Во-первых, у «Украины.ру» нет театрального обозревателя. Во-вторых, мы вообще не знаем, была ли это постановка любительской или её всё же следует считать профессиональной.

Прослушав плёнки «Байдена-Порошенко», эксперты пришли к выводу, что Пётр Порошенко знает только одно английское время — презент симпл (настоящее простое).

Мы экспертам доверяем, но отмечаем, что это, скорее всего, неправда, если Порошенко не злоупотребляет презент континиус, например, это не значит, что он о нём не знает. Он ведь и правду никогда не говорит, но это же не означает, что она ему неизвестна…

Наш театральный обозреватель обратил внимание на инновационный подход к постановке спектакля «Кот в сапогах» на встрече с активом Меджлиса* 18 мая.

«Довольно своеобразный подход к постановке, что-то в духе Эжена Ионеско, когда ни Кота в сапогах, ни Людоеда нет вообще, а маркиз Карабас врёт Королю и придворным о своих несметных владениях, при том, что Король и придворные отлично знают, что эти владения не его. При столь глубокой переработке стоило бы ожидать разоблачения вруна или, хотя бы, какого-то нового и неожиданного поворота сюжета, но мы его не увидели. Пьеса выглядит незаконченной», — отметил наш обозреватель.

Это неправда по уже указанной причине — у нас нет театрального обозревателя. А вообще всё было именно так — Зеленский рассказывал меджлисовцам о строительстве домов для татар и мечети, о котором они сами договорились с Эрдоганом ещё до того, как Зеленский стал президентом.

Перед проведением пресс-конференции президента пресс-служба президента запросила у Дмитрия Гордона ответы на следующие вопросы:

— в каком качестве Гордон будет задавать вопрос — журналиста, агента парагвайской разведки, контактёра с космосом или продавца пирамидок Ю Шинсе?

— правда ли, что упомянутые пирамидки лечат коронавирус на самых ранних стадиях, даже когда его в организме и близко нет?

— с кем именно он согласовывал вопрос, который собирается задать президенту на пресс-конференции и, главное, зачем?

— куда он собирается отправить флэшку с записью пресс-конференции и не нужна ли ему в этом помощь?

Это неправда, хотя должно было быть правдой. Если бы такие вопросы были Гордону заданы, он сам бы об этом рассказал. Потому что как журналист он обязан нести людям информацию.

Главной интригой пресс-конференции Владимира Зеленского 20 мая стал вопрос — зачем он вообще её проводил? Если перед началом конференции ответ на этот вопрос был (подвести итоги года президентства и рассказать о планах на будущее), то после пресс-конференции ясность рассеялась.

Это правда. Во всяком случае мы для себя ответ на этот вопрос не нашли.

По мнению большинства экспертов, лучшим моментом пресс-конференции Зеленского был тот, когда он попросился у журналистов отлучиться в мужскую комнату.

Может это и не правда. Может он вовсе не в туалет ходил. Или ходил именно туда, но вовсе не затем…

Во время пресс-конференции Зеленский сам, без всякого принуждения со стороны журналистов поднял вопрос о своём втором сроке на посту президента.

Изначально мы полагали, что сам по себе поставленный так вопрос — это ответ тем людям из административной вертикали и выборных органов, которые подумали, что, если Зеленский на равных дискутирует с целым мэром Черкасс, значит, его дела плохи и его можно немножко игнорировать. Намерение президента идти на второй срок должно было таких людей успокоить — нет, Розенбом ещё крепкий старик, у него есть порох в пороховницах, и он ещё покажет всем кузькину мать.

Зеленский нас опроверг. У него действительно всё плохо; ему действительно нечего сказать мэру Черкасс, кроме как разбрасываться оскорблениями; он настолько не верит в монобольшинство и правительство, что по итогам первого года считает, что оставшихся лет ему на проведение реформ не хватит.

Ясный чёткий сигнал: давайте уже, игнорируйте…

Чистая правда. Хотя Зеленский, похоже, этого не понимает.

Кристиан Эш из «Der Spiegel» считает успехом Зеленского тот факт, что Кремль не обставил его «при попытке закончить войну на Донбассе. Мир на востоке Украины был одним из немногих конкретных предвыборных обещаний Зеленского». Ура! Ликует журналист, Россия хочет конца войны, но Зеленский тверд и не поддается на провокации. Поэтому Украина до сих пор воюет сама с собой, а умница Зеленский «действовал осторожно и дозированно. Из его достижений — обмен пленными и реанимация саммитов в нормандском формате. Вероятно, это именно то, чего можно было достичь без больших уступок».

Правда. Так пишет наш автор Ольга Андреева.

Появилась информация, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко будет выдвинут на пост мэра Киева от партии «Слуга народа». Его программа проста: «карантин всем, даром, и пусть никто не выйдет из дома, а то будет АТО».

Это правда. Программу его мы смоделировали на основе его собственных признаний, что он выступал за ужесточение карантина, чтобы запугать людей.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подделали анализы на коронавирус у депутата от «Слуги народа» Кирилла Нестеренко, чтобы наказать его за то, что он не нравится Филатову.

Это правда. Во всяком случае так говорит сам Нестеренко, а он врать не будет. Или будет?

* Экстремистская организация запрещённая в России.