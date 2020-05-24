На этой неделе исполнилось девять дней со дня смерти русского писателя и политика Константина Крылова. Его смерть опечалила его друзей и обрадовала украинских националистов. Крылов был не только блестящим полемистом и публицистом, но и выдающимся фантастом. Некоторые из его фантастических рассказов посвящены Украине

Во вторник, 12 мая, в полдень умер русский писатель, политик и публицист Константин Крылов. Среди любителей фантастики он был известен как Михаил Харитонов — талантливый автор. Донецк не стал военным городом. Молодежь не «грузят» патриотизмом — Константин Крылов © Украина.ру

«Сегодня в 12.00 умер Константин Анатольевич Крылов», — сообщила его жена Надежда Шалимова 12 мая.

Смерть Крылова огорчила не только его идейных соратников, но и тех, кто не разделял политические взгляды покойного.

«С Крыловым мы много лет жутко ругались в интернете. Но познакомившись пару лет назад лично, выяснилось, что Константин Анатольевич в реале и его интернет-персонаж, что в ЖЖ, что фейсбуке, это две абсолютно разные вселенные. По жизни — отличный дядька с шикарным чувством юмора, колоссальной начитанностью, огромными знаниями в области не только русской литературы, но и русской фантастики <…> Да, у него были определенные убеждения, которые мне не всегда нравились. Местами очень даже не нравились. Да, последние два года мы на эту тему спорили лично — без малейшей «интернетной» злобы. Да, мы подружились — на литературной почве: он действительно был очень талантливый литератор. И я бы хотел сказать всем, кто сейчас говорит гадости о Крылове — вас бы так вспоминали. Лучше промолчите, поскольку он хоть и не был белокрылым ангелом, но имел свою точку зрения, талант автора, и смелость выступать против мейнстрима», — указал в Facebook писатель Андрей Мартьянов. Писатель Крылов: В отличие от украинцев, дончане уверены в своей этничности © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Впрочем, нашлись и те, кто не преминул напоследок пройтись по покойному и его взглядам. Были такие и в России и, в особенности, на Украине. Там известие о смерти Крылова вызвало среди националистов и близких к ним сил радость. И дело тут не только в том, что Крылов был русским националистом.

Некоторые фантастические произведения Крылова посвящены Украине. Два из них — рассказы «Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забужко» и «Украинское счастье» — занимают особое место в творчестве писателя. Редко какого украинца они оставят равнодушным. И если первый вызовет ярость, то второй — грустную улыбку и чувство утраченного рая.

Почти провидческий рассказ

Пожалуй, самый ненавидимый украинскими патриотами рассказ в творчестве Крылова — это «Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забужко». Это антиутопия, которую действительно тяжело и подчас неприятно читать тем, кто с симпатией относится к Украине. И тем печальнее, что отчасти описанное Крыловым-Харитоновым воплощается в жизнь на современной Украине.

«Если вы живёте в Цивилизации или в Цивилизованной стране, вы может быть не знаете относительно некоторых наших проблем. Нашу страну, к сожалению, исторически долго мучили проклятые москали, которых в Цивилизации называют красными или commy. Москали мучили нас и не пускали в Цивилизацию свободно развиваться. Это грустный факт нашей истории и это нас очень задерживает в развитии. Если бы Цивилизация нас не спасла от москаликов, мы бы оставались дикими и вонючими и у нас не было бы автомобилей и компьютеров и других Цивилизованных вещей. А только дикость и ужасы у нас были», — пишет главный герой рассказа о своей стране — Западной Украине.

Глядя на современные уроки истории в украинских школах, которые детально разбирало издание Украина.ру, можно отметить, что это нарочито гротескное высказывание как нельзя лучше характеризует основные идеи, которые продвигают украинские педагоги. Скандальные уроки. Украина ужаснулась, узнав как и чему учат в школе © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Еще одна цитата из рассказа, вышедшего в сборнике «» в 2005 году, оказалась, к сожалению, отчасти пророческой.

«Мэрька ещё хвастала, что её отец он командовал Сводной Карательной Группой и сам сжёг напалмом пятьсот москалей на Майдане Незалежности в Киеве. Это было когда казнили всех киевских москаликов. Сейчас, конечно, такими вещами гордиться не принято, потому что мы теперь Цивилизованная страна. Но, с другой стороны, это часть нашей истории, которую мы должны уважать. И к тому же как ещё мы смогли бы избавиться от дикости москалей, если в одном Киеве их была так много? Хотя жечь тоже плохо, даже москалей, достаточно просто повесить или там утопить. Но тогда другие москали не испугались бы так сильно, и могли осмелиться вредить», — писал главный герой рассказа.

Поразительно, что последняя фраза напоминает оправдания украинцев по поводу событий 2 мая 2014 года в Одессе. Главный посыл таких оправданий националистов и им сочувствующих: если бы не эта трагедия и не гибель людей, в Одессу неминуемо пришел бы «русский мир» и там бы начались боевые действия.

Сам рассказ довольно мрачный и изобилует довольно неприятными подробностями, в том числе и эксплуатации детей. Можно предположить, что «Маленькая жизнь» была вдохновлена творчеством украинской писательницы Оксаны Забужко, которое Крылов детально разбирал в своей работе «Новая Жюстина». Он не только прочитал книгу Забужко «Полевые исследования украинского секса», но и ознакомился с фильмом «Хроники от Фортинбраса» Оксаны Чепелик. Фильм был снят по мотивам творчества Забужко.

«Вся эта виктимизация образа Украины, конечно, взята не с пустого места. Основой современного украинского исторического сознания является образ «страдающей Украины», страны-жертвы, страны-добычи, последовательно достающейся разным геополитическим насильникам», — делал вывод Крылов в «Новой Жюстине».

Возвращаясь к «Маленькой жизни», остается с ужасом признать, что та уродливая форма рыночного капитализма по-украински, которую описывает Крылов-Харитонов, похоже, начинает крепнуть на Украине. Торговля младенцами как зеркало украинских либертарианских «реформ» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так, из-за пандемии COVID-19 украинские СМИ узнали о налаженном бизнесе по торговле детьми. 14 мая агентство «Украинские новости» сообщило о 46 младенцах, рожденных украинскими суррогатными матерями для иностранных заказчиков. Они «застряли» в стране из-за введенного карантина.

До того, что украинцы будут торговать детьми, в своей антиутопии не додумался даже Крылов.

Громовержец-охранитель Янукович и земля богов Украина

Другой рассказ Крылова, посвященный Украине, называется «Украинское счастье». Он был опубликован в 2006 году — через год после «Маленькой жизни Стюарта Кельвина Забужко». Что характерно: в нем Крылов предвидел, что ни Виктор Ющенко, ни Юлия Тимошенко не победят на президентских выборах 2010 года.

Правда, должность Виктора Януковича в рассказе изначально звучит как «гетьман-протектор». Но вот что поразительно: Крылов угадал вектор внешней политики Януковича.

«Только следуя цивилизованному курсу Евросообщества, мы сможем войти в Единую Европу, — заявил господин Янукович в интервью телеканалу "1+1"», — гласит строчка из рассказа, описывающая 20 августа 2011 года.

Те, кто помнит евроинтеграционный накал в речах украинских власть имущих в 2012-2013 годах, а также поведение Януковича, которого лишь в самый последний момент часть его Партии регионов отговорила от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, могут подумать, что в рассказе Крылова приведены реальные слова Януковича. И лишь тот факт, что этот рассказ был написан за четыре года до того, как Янукович стал президентом, доказывает провидческий дар Крылова как писателя-фантаста. Писатель Чекмаев: В Москве выходит сборник фантастики, посвященной Донецку © letidor.ru

События в рассказе строятся вокруг внезапно возникшей на Украине проблемы с пропажей российского газа. Причина пропажи не банальное воровство или самовольный отбор газа.

Начавшееся во времена Ющенко украино-российское газовое противостояние у Крылова выходит на новый уровень. Сам рассказ хулиганский и довольно добрый. Несмотря ни на что, Украина в конце концов обретает свое счастье и замыкается в себе.

Те, кто помнит времена Януковича, а именно 2012 год — последний спокойный год в истории Украины, когда страна еще пыталась дружить со всеми, а главной заботой было проведение чемпионата Европы по футболу, «Украинское счастье» прочтут с некоторой ностальгией. Еще бы! В этом рассказе страсти если и кипят, то лишь на уровне заявлений отдельных политиков. Но даже такие враги, как Ющенко, Тимошенко и Янукович, в конце концов отказываются от борьбы за власть. Издатель Григорий Пернавский: Кризис в книгоиздании исключительно серьёзен © Twitter, "Пятый Рим"

Украинским патриотам же рассказ понравится тем, что в нем ставится точка в спорах Украины с «Газпромом».

«По непроверенным данным, на Красной Площади в Москве имели место необычные природные явления. В Лобное Место ударила молния, после чего над ним поднялся огненный шар диаметром в десять метров. Очевидцы утверждают, что из огненного шара раздался голос, который в непарламентских выражениях предостерёг корпорацию «Газпром» от непродуманных действий, после чего шар взорвался, оставив после себя запах перегара», — описывается один из эпизодов отношения украинцев с российским монополистом.

В общем, этот рассказ можно смело рекомендовать тем, кто хочет вспомнить старые добрые времена и позабыть нынешнее, весьма печальное, положение дел на Украине.