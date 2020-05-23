По состоянию на 21:00 23 мая в мире зафиксировано более 5 млн 366,4 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 341 тыс. человек скончались, свыше 2,1 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с немногим более 133,5 тыс. заболевших. На девятом — Турция (155,6 тыс.).

Следом идут Германия (179.7 тыс.), Франция (182,2 тыс.), Италия (229,3 тыс.), Великобритания (257,1 тыс.), Испания (281,9 тыс.), Россия (336,1 тыс.) и Бразилия (340,8 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 654 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 97,9 тыс. человек, смертность 5,93%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,53%, или более 28,2 тыс. человек.

В Италии — 32,7 тыс. умерших (14,28%), в Испании — 28,6 тыс. (10,16%), в Великобритании — 36,6 тыс. (14,27%).

Россия

В России по состоянию на 19 мая зафиксировано 336 873 случая заболевания, 3398 заразившихся умерло, 108 097 человек выздоровело. Смертность составляет 1,02%, что примерно в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 6 раз ниже, чем в США или Бразилии.

Телеканал RT снял фильм о тех, кто выжил после искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта "Эпидемия" представляют фильм "Выжить после ИВЛ", который снимался в Тверской областной больнице», — сказано в публикации.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16.30 23 мая

В этом фильме сняты люди, которые пережили ИВЛ на протяжении длительного времени. Они рассказали, как болели коронавирусом и оказались в реанимации.

Со своей стороны, врачи поведали, как они спасают пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, хватает ли им средств индивидуальной защиты, коек и персонала и с чем связана большая очередь из скорых.

Между тем в Московской патриархии выразили обеспокоенность возможным усилением контроля за личным пространством и за личностью в России с помощью технических средств, которые используются властями во время эпидемии коронавируса.

«Беспокойство вызывает усиление методов объективного контроля за личным пространством и за личностью, ведь истекшие недели борьбы с коронавирусом ознаменовались резким скачком в введении технологий, способствующих такому контролю. И у граждан не может не возникать вопрос о целях этих технологических нововведений», — написал замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Телеграм-канале.

Он задался вопросом, как будут использоваться после пандемии технологии, которые применялись для того, чтобы «дистанционно проверять, что носитель заразы её не разносит».

«А когда закончится эпидемия — на что будет направлена эта технология? Ужель её просто отключат?» — вопрошает представитель патриархии.

В России коронавирусом стали болеть футболисты. Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария на странице в Instagram рассказала о состоянии членов семьи, заболевших коронавирусом.

Она отметила, что у нее и ее близких наблюдаются потеря обоняния и слабость.

«Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью», — написала она.

Мария Погребняк также рассказала, что форвард «Урала» находится в больнице, где проходит курс лечения.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 23 мая зафиксировано 20 580 случаев заболевания, 605 заразившихся умерли (смертность 2.94%), 6929 выздоровели. При этом на Украине проведено всего 277 890 тестов на COVID-19, что более чем в 30 раз меньше, чем в России.

Украинским медикам еще в конце марта пообещали заплатить 300% оклада за работу с пациентами, больными COVID-19. На практике оказалось, что обещания не выполняются.

Например, в Сумах депутат горсовета Дмитрий Лантушенко решил поинтересоваться у горздрава: сколько же сумские медики получат за апрель?

Как стало известно из официально обнародованного ответа депутату, для четырех медработников предусмотрены выплаты на общую сумму 543,23 грн. (с учетом начислений). Это надбавка трем врачам и одной медсестре двух Центров первичной медико-санитарной помощи за работу с инфицированными коронавирусом.

«А где же обещанные деньги от государства и по 10 тыс. грн. каждому от городского головы?» — задается вопросом Лантушенко.

Коронавирус и классики литературы. Пушкин про Зеленского, Трампа и Путина © РИА Новости, Владимир Вдовин | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что может быть и вторая волна заболевания.

«В мире ожидают второй волны коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем», — напомнил Зеленский.

На совещании президенту доложили, что шесть областей Украины не готовы к снятию карантинных ограничений — Черновицкая, Ровенская, Львовская, Закарпатская, Волынская и Киевская области.

В других областях местные власти могут открыть детские сады, запустить общественный транспорт, возобновить работу гостиниц с определенными ограничениями, а также проводить спортивные мероприятия без участия зрителей.

В мире

К сожалению, коронавирус раскрыл и темные стороны человеческой натуры. Например, в Лондоне мужчина не стал оплачивать поездку на такси, вместо этого он плюнул в водителя, предусмотрительно указав, что болен коронавирусом.

По данным Mirror, через несколько дней 61-летний таксист почувствовал недомогание и его госпитализировали.

Болезнь протекала в тяжелой форме, и 18 мая мужчина умер. Его родственники собрали деньги на похороны при помощи благотворительной платформы в интернете.

Несмотря ни на что во многих странах вовсю готовятся к снятию ограничений и отмене карантина. Наибольшую активность проявляют страны, для которых туризм — одна из приоритетных отраслей экономики.

Так, глава правительства Испании Педро Санчес заявил 23 мая, что страна откроется для въезда иностранных туристов в июле.

«Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма», — приводит его слова РИА Новости.

Санчес посоветовал туристам, которые хотели бы посетить Испанию этим летом, уже сейчас покупать билеты.

По его словам, «туристы не будут подвергаться никаким рискам». Также он призвал и самих испанцев планировать отдых внутри страны.

Чиновник добавил, что прерванный из-за вспышки коронавируса сезон испанской футбольной лиги будет возобновлен и того раньше, 8 июня.

В Египте власти высказываются с большей осторожностью. Они готовы возобновить прием иностранных туристов только на определенных условиях.

В Египте возобновлена работа отелей, однако только для жителей страны. Иностранных туристов вернут в страну только в случае снижения числа зараженных и выполнения отелями всех требований безопасности, сообщает РИА Новости 23 мая

Министр туризма Халед Аль-Анани посетил с инспекцией гостиницы на курортах и сказал, что разрешения на работу выдадут только тем, кто на 100% соблюдает все необходимые требования безопасности. Тех отельеров, которые рискнут открыться без разрешения, могут лишить лицензии.

Коронавирус в Европе: 500 миллиардов евро на преодоление последствий пандемии, возобновление авиасообщения, обрушение автомобильных рынков © REUTERS, Antonio Parrinello

На базе внутреннего туризма власти страны хотят отработать антивирусные протоколы.

Как минимум, в ближайшие шесть недель гостиницы будут работать только для местных жителей.

В начале июля эта практика будет проанализирована и, возможно, принято решение о перезапуске иностранного туризма.

По словам министра, сейчас переговоры идут с 20 странами, среди которых Германия, Великобритания, Польша, Украина и Белоруссия.