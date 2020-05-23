По состоянию на 12:00 субботы, 23 мая, в мире зафиксировано свыше 5,2 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 338,2 тыс. человек, выздороветь удалось более 2 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Первую позицию по количеству случаев заболевания COVID-19 занимают Соединенные Штаты: здесь коронавирус диагностировали у 1,6 млн человек. Заболевание забрало жизни 96 тыс. человек, выздоровели 350,1 тыс.

На второе место за последние сутки переместилась Бразилия, где официально зарегистрировано 330,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 21 тыс. человек умерли, 135,4 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 335,8 тыс. заражений, 3,3 тыс. смертей и 107,9 тыс. выздоровлений.

Ситуация остается сложной в Великобритании (255,5 тыс. случаев заражения), Испании (234,8 тыс.) и Италии (228,6 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально подтверждено 20 580 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 605 человек, 6929 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 432 человек.

Лидерами по числу зарегистрированных случаев заражения COVID-19 стали Черновицкая область (2964), Киев (2569) и Киевская область (1375).

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 22 мая Юрий Аристов заразился коронавирусом. Во фракции сообщают, что политик чувствует себя хорошо, у него нет тяжелых симптомов. В настоящее время эпидемслужба выясняет круг близких контактов заболевшего.

Несмотря на различные послабления карантинных мер, в Минздраве заявили, что Киев пока не готов к возобновлению работы метро. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, открытие метрополитена возможно только после того, как в столице снизится уровень заражаемости коронавирусом.

«Если мы говорим про сегодня — переход ко второму этапу ослабления карантина пока невозможен. Но не исключаю, что ситуация может измениться уже в ближайшие дни», — отметил он.

При этом торгово-развлекательные центры уже могут возобновить работу. По словам Степанова, в них пока будут закрыты футкорты и развлекательные заведения. Отмечается, что в Киеве торговые центры пока полноценно не работают.

Также с 25 мая возобновят работу детские сады. На брифинге, который состоялся 23 мая, министр здравоохранения, озвучил ряд требований к работе учреждений: детям будут измерять температуру на входе — тех, у кого она превышает 37,2, в садик не пустят. Кроме того, детсады откажутся от мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, твердого мыла и многоразовых полотенец. Мероприятия будут проводиться без зрителей и только в присутствии одной группы.

При этом киевлянам, чьи дети посещают детсады, накануне поступило уведомление с просьбой по возможности отказаться от возвращения ребенка в детский сад до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Анонсированные ранее послабления карантина отменяются в Киевской области. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Так, сохранится запрет на регулярные и не регулярные пассажирские перевозки, останутся закрытыми детсады, школы, спортзалы и развлекательные заведения. Сохраняется масочный режим.

Ситуация в России

Согласно последним данным в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3388 человек, 10 936 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 9434 россиян.

Производство вакцины от коронавируса планируется начать к лету, сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство. К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию», — заявил он.

По словам Гинцбурга, в настоящий момент заканчиваются доклинические исследования вакцины.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Елены Малинниковой, она будет слабее первой. По ее словам, после эпидемии большая часть россиян получит иммунитет к коронавирусу. Инфекционист также отметила, что важным этапом подготовки ко второй волне является определение антител к коронавирусу, чтобы выяснить уровень иммунной прослойки населения.

Но пока расслабляться рано несмотря на то, что некоторые регионы уже ослабляют карантинные меры. Так, в Московской области отменен режим электронных пропуском, но не снят масочный режим. В региональном правительстве сообщают, что за отсутствие масок в общественном транспорте придется заплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.

В Чечне рассказали о состоянии здоровья главы республики Рамзана Кадырова — ранее СМИ сообщали о том, что Кадыров заразился коронавирусом, и заболевание протекает в тяжелой форме. Однако, по словам спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, глава республики полностью здоров, а информация о болезни лидера не соответствует действительности.

Ситуация в мире

Стало известно, что советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс отправился в гости к родителям через полстраны, проигнорировав симптомы коронавируса. По данным СМИ, Каммингс заразился COVID-19 в конце марта, вскоре после того, как заболевание диагностировали у премьер-министра. Несмотря на симптомы коронавируса, он отправился в гости к родителям, проехав около 400 км. По мнению СМИ, за такой поступок политик может поплатиться должностью.

Великобритания тем временем планирует ввести двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за границы. Требование не будет распространяться на дальнобойщиков, медиков, задействованных в борьбе с COVID-19 и сезонных работников, задействованных в сельском хозяйстве. За незаполнение формы о прохождении карантина и его нарушение полагаются крупные штрафы.

Коронавирус в Европе: подготовка ко второй волне эпидемии, четверть миллиона зараженных в Великобритании, бум автомобильных кинотеатров © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Принимать туристов также готовится Португалия: с 1 июня начнут открываться отели, с 6 июня — пляжи. При этом отдыхающие будут иметь собственные шезлонги на все время отдыха и соблюдать дистанцию. Также появится мобильное приложение, благодаря которому можно выяснить количество людей на том или ином пляже.