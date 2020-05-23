В большинстве областей Западной Украины 22 мая ослабления карантина не произошло из-за высокого уровня заболеваемости. В Черновцы разбираться с ситуацией прибыли главы Минздрава, МВД и министр Кабмина

Во время брифинга 22 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с этого дня страна перешла на адаптивный карантин. Ранее Минздрав сообщил, что по его данным ко второму этапу выхода из карантина готовы 13 областей. Такие результаты удалось получить по результатам показателей инфицированности (менее 12 человек на 100 тысяч населения), загруженности коек в специализированных отделениях (менее 50%) и охват тестированием (более 12 человек на 100 тысяч населения). Таким образом, на Западной Украине, где зафиксирована почти половина всех заболевших в стране, к переходу на второй этап оказались готовы только три галицкие области — Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская (хотя в последней карантин решили не ослаблять, о чём ниже).

А вот пять остальных — по разным показателям — условиям для ослабления ограничений не соответствуют. Так, врач-эпидемиолог Юрий Падурару, заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава отметил, что в Черновицкой области показатели заболевания COVID-19 значительно выше, чем в среднем по стране. Область находится на первом месте по количеству заболевших (2905 человек — более 14% инфицированных от всех зарегистрированных на Украине). Карантин превратил Львов в город-призрак — видео © Скриншот из видео Украина.ру

«Мы провели эпидемический анализ состояния заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области. Сейчас показатель у нас в три раза выше, чем средний показатель по Украине. Черновицкая область находится на первом месте по уровню заболеваемости, на втором — Ровенская область с показателем втрое меньшим, чем у нас. Киев — на пятом месте», — сказал врач в интервью черновицким СМИ. «В целом, если на Украине уровень летальности от коронавируса составляет 2,9%, то в Черновицкой области — 4%! Мы стали эдаким «украинским Уханем». Конечно, это потому, что есть большое число больных, которые имеют сопутствующие заболевания, и они чаще умирают», — подчеркнул эпидемиолог.

И хотя 20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергея Осачука «сильным губернатором», «одним из лучших», уже на следующий день на Буковине высадился «десант» сразу из трёх министров: главы Минздрава Максима Степанова, главы МВД Арсена Авакова и министра Кабмина Олега Немчинова. По словам Степанова, они хотели оценить ситуацию на месте, встретиться с врачами и медработниками и узнать, чего им не хватает и какая нужна помощь. Кроме того, глава Минздрава в регионе собирался оценить второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом плане, в том числе и в связи с эпидемией.

Сюрпризы начались сразу после «высадки десанта» в Черновицком аэропорту в средине дня 21 мая. На пресс-брифинге к трём министрам неожиданно присоединился бывший премьер Арсений Яценюк, уроженец Черновцов. Выступление Яценюка анонсировал его партайгеноссе по «Народному Фронту» Аваков. «Ещё с нами приехал Арсений Яценюк. Он приехал как частное лицо, как основатель соответствующего фонда с помощью для черновицких больниц, и я думаю, что это важно, чтобы каждый помогал в меру своих возможностей», — пригласил Аваков Яценюка к выступлению. Возвращение блудного Яценюка. Как украинский «киндер-сюрприз» снова войдет во власть © скриншот ТВ

В своей краткой речи одетый в черную вышиванку, костюм и защитные перчатки Яценюк поблагодарил правительство за то, что оно обратило внимание на его родную Черновицкую область, которая больше остальных страдает из-за эпидемии коронавируса. Затем он сказал дежурные слова о том, что в эпидемию нужно поддерживать медиков. Яценюк также заверил, что Украина переживет коронавирус, однако ее ждет «вирус экономический», к которому нужно готовиться уже сейчас.

Киевские политические аналитики считают, что появление Яценюка рядом с членами правительства может быть вызвано попытками олигарха Рината Ахметова вернуть экс-премьера в публичную политику. Так, по мнению Николая Давидюка, отсутствие в официальном пуле рабочей поездки в Черновцы депутатов-мажоритарщиков от «Слуги народа», и присутствие там Яценюка, выглядит странно. «Большой интригой является роль, которую в реализации сценария возвращения Арсения Яценюка может сыграть премьер-министр Денис Шмыгаль. Пока очевидно лишь то, что эта игра будет вестись за спиной президента», — уверен эксперт. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Яценюк поддерживает мэра Черновцов, своего однопартийца Алексея Каспрука, который находится в публичном конфликте с Сергеем Осачуком.

Хотя формально поездка была посвящена борьбе с эпидемией коронавируса в самом пострадавшем регионе, главным спикером в Черновцах был глава МВД Арсен Аваков. Он встретился с главным врачом ведомственной больницы МВД в Черновицкой области, а также передал области санитарный вертолет министерства внутренних дел Украины, которым можно будет транспортировать инфицированных в другие города. «Он может доставлять специальных больных непосредственно в киевские лечебные учреждения, если, предположим, будет здесь переполнение или что-либо еще. Эти специалисты и этот вертолёт работали с самыми тяжелыми формами вирусов. В том числе эта бригада работала в Мали, с вирусом Эбола», — подчеркнул Аваков.

Вертолет Ми-8 за один рейс может перевозить до шести больных на расстояние в 1 200 км, оборудован двумя аппаратами искусственной вентиляции легких, имеет также достаточно кислорода — системы рассчитаны минимум на восемь часов транспортировки. Правда, в Черновицком аэропорту этот медицинский транспорт наготове будет только несколько дней. Затем, если в нём не будет возникать необходимости, вертолет и члены экипажа вернутся обратно, в столицу, — к примеру, чтобы быть использованными во время визита министра в другую область.

Аваков же общался и с пикетчиками здания Черновицкой ОГА, которые выражали недовольство закрытием детского противотуберкулезного санатория «Садгора» в Черновцах. «У нас ситуация со вторым этапом медицинской реформы трагичная. Половина психиатрических больниц, туберкулёзных санаториев — практически всё закрывается. С этим не согласились, поэтому, по сути, второй этап остановили немедленно. И теперь постановили, чтобы заново формировалась поддержка этим заведениям медицинской сферы», — ответил пикетчикам глава МВД. Аваков также вместо главы Минздрава анонсировал и продолжение карантина — мол, в целом ещё несколько месяцев мы будем жить в режиме «мягких шагов». «Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными», — заявил глава МВД. «Должен довести до конца». Зеленский объяснил, почему Аваков до сих пор возглавляет МВД © скриншот видео Украина • РУ

При этом сам министр здравоохранения Максим Степанов в присутствии журналистов пообщался с местными медиками. Обсудили, в частности, протоколы лечения COVID-19 и определили, какого оборудования не хватает. Позже Степанов сообщил, что в обеих больницах, которые он посетил (областная клиническая и первая городская) запас средств индивидуально защиты как минимум на месяц. Министр также отметил, что черновицким медикам, которые лечат больных с COVID-19, выплатили надбавки к зарплате.

22 мая заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак отметила, что в Черновицкой области определенные для приема больных с COVID-19 больницы первой и второй волны уже заполнены. Поэтому неудивительно, что на состоявшемся в тот же день заседании профильной областной комиссии было подтверждено предложение правительства — карантин в области не ослаблять. Правда, было решено отменить особый режим въезда и выезда на территорию региона, введенный еще 3 апреля. «Проезд частного транспорта и межобластное сообщение возобновлены», — сообщил губернатор Сергей Осачук. При этом он добавил, что контрольно-пропускные пункты на административной границе области продолжат работать до 25 мая — с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования. В городе Черновцы движение коммунального транспорта формально восстановили 20 мая, однако троллейбусы и автобусы перевозят только врачей, спасателей, полицейских, сотрудников коммунальных служб и органов власти, при этом количество людей в салоне ограничено числом сидячих мест.

В соседней Ивано-Франковской области, где зарегистрировано 1268 инфицированных коронавирусом (третье место на Западной Украине), ослабление карантина также коснулось в первую очередь транспорта. В городе Ивано-Франковске 22 мая общественный транспорт работал в режиме выходного дня, однако в автобус или маршрутку наконец можно было войти свободно, не предъявляя справку с работы, как было до этого. В полную силу все маршруты заработают с 25 мая. Возобновлена также работа пригородного и междугороднего транспорта — но пока во внутриобластном сообщении. Также с 22 мая в области разрешена работа стоматологических кабинетов, гостиниц (без ресторанов), спортивные мероприятия (до 50 участников, без зрителей) и богослужения (при условии 1 верующего на 10 квадратных метрах помещения).

Практически аналогичные послабления введены и в соседней Тернопольской области (1105 инфицированных, пятое место на Западной Украине по этому показателю). При этом в райцентре Кременец на севере области, где в последние дни зафиксирована вспышка инфекции, карантин, наоборот, усилен, въезд в город и выезд из него ограничены. А вот Монастыриский район Тернопольщины выходит из эпидемии: тут ожидают выздоровления всего 16 из ранее зараженных коронавирусом 194 местных жителей, об этом сообщил заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь на своей странице в Facebook. «Всего обследовано в районе на COVID-19 — 1503. Осталось до выздоровления 16 инфицированных из 194. Поздравляем с выздоровлением от коронавируса госпожу Анну Дякуник, 90 лет, из села Красеев», — написал чиновник. Таинственное убийство: жительница села приехала в Тернополь, зарезала африканца и уехала обратно © Morgane Lafond / flickr

Во Львовской области, несмотря на разрешение Кабмина ослабить ограничения, карантин продлили до 29 мая, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. «Динамика заболеваемости на COVID-19 не способствует послаблению или снятию карантинных мероприятий в регионе. Соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по ЧС и ТЭБ», — написал губернатор на своей странице в соцсети Facebook. По его данным, во Львовской области уже несколько недель фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации, хотя общее число инфицированных тут достигло 1240 (это четвёртый показатель на Западной Украине). «Слишком рано говорить о существенном послаблении карантина в области, ведь нашим первоочередным заданием является сохранение жизней и здоровья жителей региона», — написал Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что общественный транспорт в городе пока будет работать в спецрежиме. По словам мэра, с понедельника, 25 мая, во Львове могут начать открывать детские сады. «В чём проблема? Не рекомендуется, чтобы в садиках были люди старшего возраста. Но среди нянь у нас очень много пенсионеров, которые являются более уязвимыми к заболеванию. Поэтому думаю, что открывать будем постепенно», — сказал чиновник.

Однако Андрей Садовый борется не только с эпидемией, но и с атаками прокуратуры — на этот раз по «мусорному делу». Как сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко, часть львовского мусора, который по документам должны были вывезти на полигон в Тетиеве Киевской области, вместо этого закопали на сельскохозяйственных землях в 5 километрах от Жидачева во Львовской области. Другая часть отходов, по словам прокурора, вывозилась «ночью, с соблюдением условий конспирации, грузовиками с выключенными фарами, под контролем лиц из числа местного криминалитета» в город Коростень Житомирской области. По данным Диденко, сотрудники полиции и прокуратуры задержали 17 таких грузовиков. Кроме этого, продолжаются 23 обыска у перевозчиков, фирм, предоставляющих услуги по вывозу и утилизации отходов.

Правда, на минувшей неделе самым популярным юристом на Львовщине была не прокурор Диденко, а судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич, который отказался выписывать штраф местному жителю, задержанному за «нарушение режима карантина» прямо на городской улице, часть которой полицейские «на глазок» определили как сквер. При этом судья прямо в решении процитировал как Конституцию и законы Украины, так и знаменитую фразу австрийского императора Фердинанда.

Текст решения суда опубликован в Едином реестре судебных дел, и в нём, в частности, сказано: «С учетом приведенного, судья уверен, что Конституция — вечна, а карантин — временный, потому соглашается с высказыванием австрийского императора Фердинанда I — Fiat justitia et pereat mundus («Пусть торжествует справедливость, даже если от этого погибнет мир»)». «Отнесение сотрудником полиции части улицы к общественному месту «сквер» лишь по принципу «потому что там есть лавочки» является правовым своеволием», — написал судья в решении. Судья также привёл перечень условий, при которых допускается ограничение прав граждан на свободу перемещения в условиях карантина, и пришёл к выводу, что оснований штрафовать не пребывающего на обсервации гражданина просто за нахождение на улице у полиции не было оснований.

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил 22 мая, что в области не смягчают карантин из-за вспышки коронавируса в Мукачево. «На Закарпатье не переходят к режиму смягчения карантина с 22 мая. В области есть необходимость рассмотреть вопрос о смягчении карантинных мероприятий, но, к сожалению, на сегодня уровень заболеваемости коронавирусом не соответствует тем критериям, которые предусмотрены Минздравом, чтобы позволить эти смягчения», — сообщил чиновник. По словам Петрова, причина данной ситуации — вспышка коронавируса в Мукачево. «Это испортило нам всю статистику. До вспышки в областном психоневрологическом диспансере в Мукачево область выходила на плато — мы имели 10 инфицированных в сутки», — сказал он. По состоянию на пятницу, 22 мая, в Закарпатской области было зарегистрировано 1003 пациента с COVID-19 (71 из них в Мукачевском интернате), это шестой показатель среди областей Западной Украины. Единственное ослабление карантина в области — открытие вещевых рынков в Ужгороде, но это произошло в рамках предыдущего этапа снятия ограничений. Новый феномен. Аномалию с коронавирусом обнаружили в Закарпатье © commons.wikimedia.org, Trayan Mustyatse

Днём ранее губернатор Закарпатья встретился с благотворителями из Венгрии и Чехии, которые передали помощь для медиков области. Из Чехии прибыл высокопоставленный чиновник Зденек Кадлец — глава правительства края Высочина, с которым у Закарпатской области подписан договор о партнёрстве. Чешские благотворители привезли 4300 защитных щитков для лица, которые передадут в 27 больниц Закарпатья. А президент Венгерской экуменической службы Ласло Легел и представитель этой организации на Украине Янош Геревич подписали с губернатором Закарпатья меморандум о сотрудничестве, согласно которому обязались поставить больницам средства защиты и медикаменты, а социально незащищённым жителям области — продуктовые наборы. Кроме этого, венгерские власти через специально созданные фонды завершают строительство в окрестностях Мукачево огромной футбольной академии «Мункач» (это венгерский вариант названия города Мукачево).

В Ровенской области, которая занимает вторе место на Западной Украине по числу инфицированных коронавирусом (1323 человека), карантинные ограничения с 22 мая также не ослаблены. Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям может пересмотреть это решение лишь в том случае, если на протяжении ближайших семи дней количество новых заражений не превысит 150. При этом по сравнению с минувшей неделей число новых пациентов с COVID-19 выросло тут на 249. «Ровенская область на сегодняшний момент не готова к смягчению карантина или переходу к адаптивному. Детские сады не будут работать, маршрутные такси не будут работать между районами», — сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Пока не выявлены заражённые коронавирусом среди 145 «пациентов» шести так называемых «реабилитационных центров» для нарко- и алкозависимых, которые 19 мая были освобождены сотрудниками полиции. В пяти заведениях в Ровенской области и в одном в Тернопольской люди удерживались силой, фактически в рабских условиях. Они жили в камерах, у них были отобраны мобильные телефоны, узников заставляли бесплатно работать, связывали и ставили им капельницы с неизвестными препаратами.

Организатором центров числилась общественная религиозная организация. Её лидерами были 44-летний уроженец Луганской области и 26-ти, 33-х и 29-летние уроженцы Харькова. Ещё 18 исполнителей — в роли медиков и волонтеров — молодые люди из Ровенской и Тернопольской областей. Как выяснилось, все — ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления. Среди 145 спасённых пациентов были несовершеннолетние, которых отправили на «лечение» от наркозависимости родители, и бывшие военнослужащие. Родственники платили за их содержание в «реабилитационных центрах» по 5-12 тысяч гривен в месяц. Были здесь и бездомные, которых использовали как рабсилу. Ныне по этому делу 15 людей арестованы на 60 суток, без права выхода под залог.

В соседней Волынской области карантин ослаблять также не будут, хотя тут зафиксировано всего 740 инфицированных коронавирусом (седьмой показатель на Западной Украине). Об этом заявила заместитель главы Волынской ОГА Татьяна Щербак. «Показатели Волыни неутешительны. Решение об ослаблении принимается с учетом трёх признаков: инцидентность, загруженность коек в больницах и среднее количество ПЦР-тестирований. У нас первый показатель 15,3 человека на 100 000 населения — а должно быть менее 12-ти. Загруженность коек на уровне 19%, должно быть не более 50%, с этим показателем у нас все хорошо. Но пока один из факторов эпидемиологической ситуации превышает норму, мы не можем принять решение по ослаблению карантина», — отметила чиновница.

«Пока у нас есть несколько вспышек, они все закрытого типа, то есть локализованы. Это Луцкий район, Ковельский район и город Ковель», — сообщила Щербак. По её словам, ситуация в районах контролируется, хотя за последние сутки в городе Ковель зафиксировали более 10 случаев заражения коронавирусом. В то же время, Татьяна Щербак заверила, что власть будет мониторить ситуацию, и если она улучшится, то решение об ослаблении карантина будет приниматься немедленно.

Формально Хмельницкая область относится к числу тех, которые не могут ослаблять карантинные ограничения. Однако, как подчеркнул 22 мая губернатор Дмитрий Габинет, всё это из-за низкого числа проведённых тестов. При этом по числу заболевших ситуация в Хмельницкой области значительно лучше, чем в соседних областях Западной Украины: тут чуть больше трёхсот инфицированных коронавирусом.

Поэтому власти Хмельницкой области приняли решение с 22 мая возобновить работу городского и пригородного транспорта (внутри области), гостиниц (без ресторанов) и разрешить спортивные мероприятия без зрителей. А вот массовых богослужений в области не будет ещё как минимум неделю — по данным эпидемиологов, 40% заражений коронавирусом на Хмельнитчине были связаны с религиозными мероприятиями.

Не было на Западной Украине и привычных мероприятий ко «дню вышиванки», который на протяжении последних лет отмечают в третий четверг мая — то есть в этом году он пришёлся на 21 мая. В Черновицкой области, где этот праздник был изобретён, его специфически отметили врачи Кицманской центральной районной больницы, раскрасив в орнамент вышиванок свои защитные белые костюмы. Такой же перформанс организовали в минувший четверг и врачи Львовской областной клинической больницы, а их коллеги надели вышиванки и маски с вышивкой на скульптуры львов у ратуши Львова. Также в масках с вышивкой пришли 21 мая на работу медики больницы МВД в Тернопольской области.

Кстати, Тернопольская область стала единственной, где губернатор вместе с председателем облсовета и мэром областного центра принял участие в мероприятии по случаю так называемого «дня героев» — праздника, установленном бандеровской частью ОУН* в день смерти Евгения Коновальца, 23 мая. В Хмельницком мероприятия по случаю этой даты организовал мэр, выдвиженец националистической партии «Свобода» Александр Симчишин, который выделил четырём участникам войны на Донбассе деньги на приобретение квартиры. А власти Львовской области «день героев» тоже отметили выделением денег, но уже ветеранам и вдовам ветеранов УПА: 989 человек получили в общей сложности более 2 миллионов гривен. Как сообщила пресс-служба Львовской ОГА, такие выплаты предусмотрены Комплексной программой социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовской области на 2018-2020 годы. Как известно, 18 апреля 2019 года тогда ещё кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил в интервью журналистам: «Бандера — герой, это нормально и классно!»