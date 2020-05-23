Концертная деятельность и шоу в Украине в связи с карантином заморожены. Главные фестивали страны «U-Park Festival» и «Atlas Weekend» перенесены на 2021 год, дата переноса «Zaxidfest» точно неизвестна, но рассматривается конец августа — начало сентября. Восьмой «Фестиваль красок Холи» должен был состояться в июне, но отодвинут на 8 августа

И если небольшая внутренняя клубно-фестивальная деятельность худо-бедно начнет восстанавливаться в летний сезон, то о приездах зарубежных музыкальных кумиров (которые должны быть на вышеназванных мероприятиях, кроме фестиваля красок) можно точно забыть. Во-первых, если маршруты пассажирских авиаперевозок летом и восстановятся, то только постепенно. Во-вторых, подавляющее большинство иностранных групп передвинули свои представления на будущий год. Повивальные бабки, кормящие матери и крёстные отцы украинского шоу-бизнеса © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Промоутер Александр, о котором мы уже рассказывали, говорит, что его клиенты хотят сдать билеты на перенесенные действа и требуют вернуть деньги. В другие времена и даже в начале карантина распространитель, чтобы не потерять состоятельных клиентов, возмещал им средства из своего кармана. Но сегодня оборота нет, и он уже не может пойти на такой шаг, иначе сам обанкротится. Кроме того, деньги возвращаются только за отмену, а не за перенос концерта. Билеты остаются действительными на дату переноса, а она пока неизвестна. Что говорить о концертах, если даже чемпионат Европы по футболу (ЕВРО-2020) состоится не в этом, а в 2021 году, а билеты уже куплены. Возмущенным гражданам сложно с этим смириться, и они срываются на дистрибьюторе.

Бизнесом надо отличаться, бизнесом!

Музыканты, которые не имеют побочного бизнеса, сейчас тоже в разбитых чувствах. Работы нет. Как сказала в интервью изданию Украина.ру вокалистка Евгения Данилова (Scarlett), вокально-инструментальные команды живут по большей части с концертной деятельности. Ее спасает собственная школа вокала, которая пока что работает в онлайн-режиме.

Падение гонораров — общемировая проблема. И если у молодых и среднего возраста групп есть шанс вопреки проблемам заявить о себе, то возрастных творцов COVID-19 может заставить выйти на пенсию против их желания — ради сохранения здоровья и жизни. Такие опасения выразил 18 мая 66-летний экс-гитарист рок-группы «Kiss» Брюс Кулик. Очередной музыкальный шедевр Киркорова создан в Киеве © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«…Я, конечно, не знаю, будет ли для меня безопасно в следующий раз путешествовать и выступать. Даже если вы разменяли шестой десяток, вам нужно смотреть на это все по-другому, поскольку, по всей видимости, этот вирус еще очень неясен, и мне это известно от докторов, которых я знаю. На самом деле никто по-настоящему не обладает иммунитетом (к COVID-19. — Ред.). Угнаться за информацией об этой вещи очень трудно, так как она продолжает, к сожалению, меняться», — сказал он в радиоинтервью.

Кто не спел, тот опоздал

У музыкантов, которые дополнительно занимаются звукорежиссурой, работы даже прибавилось. Их коллеги по шоу-бизнесу накопили средства, выступая на корпоративах, которые по прибыли куда выгоднее концертов в рядовых ДК. Источники в шоу-бизе подсказали мне, что частный концерт группы стоит от 7 до 15 тысяч долларов.

Соответственно, если артисты прилично гастролировали и успевали подработать на корпоративах, пересидеть на карантине даже полгода для них не проблема. Не стоит забывать о продажах творческого продукта, монетизации YouTube-каналов и поступлений согласно рекламным контрактам. Но паузу надо заполнять. Музыканты решают вопрос тем, что обрабатывают старые записи. А для этого нужен звукорежиссер.

К примеру, гитарист культовой украинской поп-группы «Hardkiss» Роман Скоробогатько сейчас занят аранжировкой и сведением новой разноплановой музыки: рок, металл, альтернативный рок, электро, поп.

«Сейчас работа идет потоком, и с занятостью у меня полный порядок. Прайс на свои услуги я в карантин не снижал. Правда, есть такие клиенты, которые не имеют большого запаса денежной прочности. Они зарабатывают сейчас деньги дистанционно на своих основных работах, а полученный доход вкладывают в музыку. Им сейчас тяжело, и таких большинство. А те, у кого есть сбережения с корпоративов и рекламные контракты, — это, скорее, коммерчески успешные представители поп-музыки», — пояснил звукоинженер.

Больше не уговариваю директоров

Интернет может стать спасением для оставшихся без площадок. К примеру, киевская рок-группа «Фрэглы» еще три года назад демонстративно ушла с подмостков в онлайн. С тех пор ребята написали немало песен и музыки для больших YouTube-блогеров и каналов, а также раскручивают собственный канал с 6,5 тыс. подписчиков, на котором ведут стримы и получают донаты. Каждый стрим — это от 1400 до 4000 просмотров. Стримят они дважды в неделю, а видео со стрима публикуют один раз в три недели. Ослабленный карантин. Киев просыпается, но многое непонятно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Минимальный денежный взнос в поддержку «Фрэглов» составил за один вечер порядка 500 гривен ($15,75), максимальный — $1500. В среднем же группа зарабатывает на трансляциях 2000 гривен ($75). И даже если за стрим у них получается всего пара сотен гривен, это в разы лучше, чем выступать в клубах.

«Я давно уже не упрашиваю арт-директоров: «Возьмите меня, я так хочу у вас сыграть!» Мало того что они «прошеные», так еще и заставляют тебя приводить своих друзей, потому что их клубы загибаются как раз из-за отсутствия посетителей и больших ценников на баре, на алкоголь. Тебе также сообщают, что если ты не приведешь больше 20 человек, нет смысла давать тебе сцену. В итоге группы два года назад зарабатывали 300-350 гривен ($11,25 — $13,1) на человека. Сейчас, может, добавляют по соточке, но это ужас. Группы рангом повыше, которые твердо стоят на ногах, зарабатывают уже по 500-600 гривен ($15,75-22,5) на человека. Совсем не лучше. Поэтому качество выступлений упало — играют одни пионэры», — сообщил лидер коллектива, выпускник консерватории Александр Капустин.

Он продолжает преподавать гитару детям в государственной музыкальной школе, но старается полностью сконцентироваться на YouTube, вложить туда больше сил для большей прибыли. Текущее положение его пока что устраивает.

Ничего неизвестно, но все под ударом

Не забудем о ночных клубах. Они, пожалуй, откроются первыми из сферы развлечений. Но когда?

«Вообще ничего неизвестно. Ждём 22 мая, может, тогда что-то скажут», — сказала мне одна из известных в Киеве ЭмСи (MC — Master of Ceremonies), которая вместе с диджеями ведет мероприятий в ночных клубах. Интересно, что ведущие (MC) в столице по трудовому соглашению не работают, а являются представителями (резидентами) такого-то клуба. Но, к примеру, в Одессе MC Рыбик, как рассказала моя собеседница, работает в клубе «Ibiza» по контракту. Это значит, что в Одессе и в прилегающих к ней городах, кроме «Ибицы», он работать нигде не может. Зато в отдаленных от Одессы местах он может действовать, как резидент «Ибицы».

Промоутер Александр предполагает, что именно Одесса первая заполнит (летние) ночные клубы с помощью родных диджеев и артистов. Отступление вируса и наступление хаоса © РИА Новости, Джорджио Пероттино | Перейти в фотобанк

«Потому что их надо будет только по стране возить, но с отменой карантина, может быть, одесские «Ибица» и «Итака» кого-нибудь из-за границы достанут. Киев пока «мертвый», а Одесса, как говорят, первая откроет пляжный сезон. Но это пока еще домыслы, еще рано об этом говорить, вон, метро только в июне, скорее всего, откроют. А массовые мероприятия разрешат в самую последнюю очередь», — сказал дистрибьютор.

Организатор вечеринок и пиар-сотрудник одного из киевских клубов, организатор проекта «Top_Kiev_girls by Luxury Project» Яна Ахметова тоже не может сообщить что-то конкретное. «Мы занимаемся пиаром и устраиваем вечеринки: у нас есть свой MC и диджеи. Мы можем устроить любое мероприятие — от пати в ночном клубе до уик-енда для иностранцев. Раньше они приезжали и соблюдали наш график. Например, с утра сауна, вечером — картинг, на следующий день — квадроциклы. Но насчет открытия клубов и ресторанов пока никто ничего не говорит. Даже когда я задаю вопрос: «Планируете ли вы открываться?», мне отвечают: «На данный момент у нас нет никакой информации, спасибо за проявленный интерес», — объяснила она.

И добавила: если все вернется в докарантинное русло, клубный бизнес быстро отобьет свои потери, если «шатдаун» затянется, каждый в цепочке развлекательной индустрии пострадает финансово. Причем если крупные игроки на рынке выйдут из коронакризиса лишь помятыми, то те, кто помельче, точно закроются. Не каждый сможет протянуть столько месяцев без прибыли в новых конкурентных условиях после.

«Кризис бьет по всем звеньям индустрии. Все это время были заморожены зарплаты и задолженности, никто никому ничего не выплачивал и не пересылал. Я думаю, много заведений закроется, но в будущее стараюсь смотреть с позитивом», — прогнозирует Ахметова.

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Индустрия (это и недели моды тоже) действительно не понимает, что происходит. 13 мая Рада приняла в целом законопроект №3377 о государственной поддержке и налоговых послаблениях для культурной сферы, которому нужно еще пройти второе чтение.

В facebook предприниматели в области массовых событий жалуются, что так и не поняли суть проекта. Они заметили слово «грант», но документ не включает в себя некоторые виды отрасли, а о налоговых послаблениях речи нет. То есть реальных механизмов вывода из кризиса этого немалого куска экономики законопроект не прописал.

Тем временем налоги начисляются, кредиты с процентами нужно платить, а льготного кредитования нет. Гранты же, напоминает креативный бизнес, существовали и до этого, только как раньше, так и сейчас их получат только избранные.

В связи с этим Всеукраинская ассоциация музыкальных событий, президентом которой является депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Санченко (с 2017 по 2019 год был директором по взаимоотношениям с правительством и корпоративной социальной ответственности фестиваля «Atlas Weekend»), направила в Минздрав письмо, в котором просит учесть интересы креативщиков. Ведь потери отрасли с 16 марта по 1 мая Ассоциация оценивает в 5,8-8,7 млрд гривен, что равняется $217,22-325,8 млн.