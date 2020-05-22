22 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twiiter, что меморандум по инциденту в Керченском проливе подписан и передан в Арбитражный трибунал в Гааге. Чего хочет добиться Киев и каковы перспективы этого судебного разбирательства, выясняла Украина.ру

Накануне в интервью информационному агентству УНН заместитель Кулебы Евгений Енин, которого президент страны Владимир Зеленский уполномочил представлять Украину в делах против России в международном суде ООН и арбитражах, сказал, что размер компенсации, которую Киев запрашивает с Москвы, исчисляется миллионами долларов. Но точную сумму не назвал, пояснив, что не имеет права разглашать деталей дела. Западные СМИ: «Морской трибунал России не указ. РФ решила вернуть корабли Украине по своей воле» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Зато дипломат рассказал о сути претензий: «Значительной частью нашего иска является обоснование компенсации материального и морального вреда нашим морякам, которые незаконно удерживались на территории Российской Федерации в течение 9 месяцев. Речь идёт также о компенсации Военно-морским силам Украины за те повреждения, которые были нанесены нашим кораблям во время их захвата, и потери из-за варварского обращение российской стороны с указанным имуществом. Кроме того, мы говорим о компенсации за потери, которые понесла украинская сторона из-за того, что некоторое время ВМС Украины не могли использовать три упомянутых корабля».

Что касается процедурных вопросов, то, по его словам, после подачи Украиной меморандума в арбитраж российская сторона сможет до 22 августа представить свои предварительные возражения относительно юрисдикции суда, решение суда по юрисдикции может быть вынесено осенью 2021 года, слушания по существу могут начаться ещё через год, а в середине 2023 года можно ожидать решение по делу.

«Мы требуем от международного арбитража принятия решения, которое бы обязало российскую сторону предоставить нам гарантии неповторения подобных инцидентов, поскольку речь идет об иммунитете военных кораблей», — заявил Енин.

Кто виноват? Все знают, но все молчат

То, что Украина в любой ситуации пытается выставить Россию агрессором и извлечь из этого выгоду, никого не удивляет. В истории с иском в Международный суд ООН интересно вот что: на Украине уже официально установили, что провокация в Керченском проливе 25 ноября 2018 года произошла по вине Петра Порошенко, когда тот ещё был президентом, и ответственность за все вытекающие последствия лежит полностью на нём. Однако Киев всё равно продолжает переводить стрелки на Москву. Госизмена и другие тяжёлые преступления. Посадят ли Петра Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз при Министерстве юстиции Украины провёл экспертизу обстоятельств того инцидента и передал её результаты Госбюро расследований в рамках соответствующего уголовного дела в отношении Порошенко.

Эксперты пришли к выводу, что «указание Верховного главнокомандующего ВСУ, президента Украины на совещании СНБО (6 сентября 2018 года. — Ред.) о необходимости отправить по морю корабли было воспринято военным руководство как приказ и привело к тяжёлым последствиям, а именно — плену военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние».

Как сказано в справке ГБР об этом уголовном деле, на том совещании Порошенко заявил о необходимости отправить по морю корабли и «сделать из этого рейвах», то есть беспорядочную суету, хотя некоторые члены СНБО предупреждали о возможности задержания судов. Как показала экспертиза Института судебных экспертиз при Министерстве юстиции, командование Военно-морских сил Украины вообще не предусмотрело такой вариант развития событий. И это притом что обороноспособность Украины в Чёрном море была слабой, поскольку корабли оттуда активно перебрасывали в Азовское море.

О том, что решение направить корабли в сторону России было личной инициативой Порошенко, свидетельствует тот факт, что никаких государственных стратегий, предписывающих усилить военное присутствие в акватории Азовского моря, нет. Более того, сделано это без объективных оснований и в нарушение уставных документов, а конкретнее — без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба.

Юридический просчёт

Это не первая попытка Украины засудить Россию за инцидент, который сама же и устроила.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, куда Киев подавал иск, вынес решение, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, но при этом не посчитала нужным требовать прекращения уголовного разбирательства в отношении задержанного экипажа.

«Устроивший провокацию бывший президент Украины пытался использовать политическую возню для давления на Россию в Международном трибунале ООН по морскому праву и эта структура ограничилась лишь декларативным требованием к РФ, на которое Москва даже не обратила внимание», — сказал в комментарии агентству «Экономика сегодня» военный эксперт Виктор Литовкин. Власти Крыма: Мы подадим на Украину в международный суд за керченскую провокацию © Инфоцентр "Крымский мост" | Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк

Москва в тех судебных слушаниях не принимала участия, сразу обозначив свою позицию — трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого инцидента, а его решение не будет иметь для РФ юридической силы. Дело в том, что Россия при подписании Конвенции ООН по морскому праву и документа о создании Международного трибунала ООН сделала важную оговорку: юрисдикция Гамбургского трибунала не будет для неё обязательной, если какое-либо дело будет касаться непосредственно национального суверенитета и безопасности. А провокация в районе Керченского пролива с участием кораблей ВМС Украины была как раз из этого разряда.

18 ноября 2019 года в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача этих судов Киеву, но, как уточнил МИД РФ, это связано с завершением следственных действий по уголовному делу о нарушении государственной границы, а не с вердиктом Международного трибунала по морскому праву ООН.

В марте 2020 года Арбитражный трибунал в Гааге, тот самый, куда Киев сегодня передал свой меморандум, объявил, что не правомочен решать вопрос о суверенитете над Крымом в рамках разбирательства претензии Украины к России. Таким образом, он поддержал позицию РФ в рамках арбитражного производства, инициированного Украиной в сентябре 2016 года по конвенции ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе и требованием к Москве компенсировать нанесённый ущерб.

Комментируя новый судебный иск Киева, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов отметил, что команда президента Украины Владимира Зеленского продолжает с упорством, достойным лучшего применения, конфронтационную политику своего предшественника в этом вопросе.

«Всё это фарс. Очередная вспышка активности украинского МИДа вокруг керченского инцидента лишний раз доказывает, что киевские власти ничего не поняли и ничему не научились. Наилучшим ответом в данной ситуации мог бы стать скорейший созыв Международного общественного трибунала по керченскому инциденту и другим преступлениям украинской военщины, однако из-за эпидемии коронавируса проведение этого мероприятия пока отложено», — заявил он.

В свою очередь юрист-международник Кира Сазонова отмечает, что когда любой суд, в том числе Гамбургский трибунал по морскому праву, начинает любые дела, связанные с Керченским проливом, мы сразу же упираемся в вопрос о территориальной принадлежности Крыма, на который у Москвы и Киева, естественно, разные взгляды.

В целом происходящее напоминает откровенную политическую шизофрению. Вина предшественника Зеленского — Петра Порошенко — в керченской провокации доказана и очевидна, но Украина продолжает гнуть свою линию и обвинять во всём Россию. И при президенте Зеленском прекращать не собирается.