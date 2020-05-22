По состоянию на 17:00 22 мая в мире зафиксировали почти 5 миллионов 128,5 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 333,5 тысячи человек скончались, более 1 миллиона 966,1 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 22 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили у более чем 1 миллиона 577,7 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 94 729 (6%).

Второе место по числу заболевших занимает Россия: выявлено более 326,4 тысячи случаев заражения, свыше 3,2 тысячи (0,98%) из которых стали летальными.

Со смертностью ситуация хуже обстоит у следующей за РФ Бразилии. Там зафиксировано почти 310,1 тысячи случаев заболевания COVID-19, 6,4% (20 тысяч) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается и в Великобритании, где заболели более 252,2 тысячи человек, а умерли свыше 36,1 тысячи (13,9%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 326 448 случаев заражения. По состоянию на 17:00 в стране зафиксировано 99 825 выздоровевших и 3249 скончавшихся.

По данным президента Владимира Путина со ссылкой на экспертов, ситуация с заболеваемостью в России стабилизируется. Он отметил, что в Москве и во многих других регионах началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что наблюдается чёткая тенденция к снижению распространения вируса. При этом она подчеркнула, что сегодняшняя ситуация, определяющаяся как уверенное плато, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех санитарных, противоэпидемических требований.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова завила, что плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам говорит о том, что серьёзное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае.

Путин также предупредил, что с октября по ноябрь в России возможна вторая волна пандемии.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ограничения, введённые в столице для борьбы с коронавирусом, следует продлить.

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее», — заявил он.

Тем временем Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан и экономики России во время пандемии коронавируса COVID-19.

Поддержка граждан включает в себя следующие меры:

— увеличение минимального размера пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан до 6752 рублей (сейчас минимальное пособие на первого ребенка — 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей — 3 тысячи рублей);

— повышение с 6 тысяч до 13,5 тысячи рублей максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска;

— возможность пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд или водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности;

— предоставление права на судебную рассрочку должникам, в отношении которых в период действия моратория на банкротство введена процедура наблюдения или реструктуризации долга;

— освобождение единовременных выплат в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по решениям суда;

— предоставление самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ (12 130 рублей), который они смогут использовать в 2021 году, если не успеют потратить до конца этого года.

Поддержка бизнеса и НКО включает в себя следующие меры:

— возможность для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций (право будет возникать только после отказа арендодателей от снижения платы, при этом обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет);

— разрешение предоставлять финансовую поддержку за счет госбюджета субъектам МСП, реализующим подакцизные товары, в том числе предприятиям общепита и гостиничного бизнеса с лицензией на алкоголь;

— освобождение от НДС операций по безвозмездной передаче имущества НКО, органам госвласти и местного самоуправления для борьбы с коронавирусом.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк При этом правительство России получило право:

— засчитывать результаты школьных экзаменов в качестве прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ);

— определять при эпидемиях или ЧС особенности оказания медицинской помощи, в том числе с применением технологии телемедицины;

— устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованного этилового спирта (конфискат можно будет использовать для производства антисептиков).

Кроме того, в Госдуму депутатами «Единой России» был внесён законопроект, который позволят давать рассрочку предпринимателям в условиях пандемии, если задолженность не превышает 15 миллионов рублей.

При этом в поддержке также нуждается промышленное производство, которое, по данным Росстата, за «нерабочий» апрель упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 17:00 зафиксировано 20 148 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 588 стали летальными. В то же время 6585 пациентов выздоровели.

По данным Минздрава, 11 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер. Среди них: Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области.

Вместе с тем Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области готовы к ослаблению ограничений.

Готовность определяется по трем критериям: количество больных (12 человек на 100 тысяч населения), заполненность стационаров (не более 50% коек) и количество проведенных ПЦР-тестов (12 на 100 тысяч).

Несмотря на то что Киев попал в список неготовых регионов, мэр города Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантина. По его словам, из трех критериев столица не соответствует только одному — количество больных. Сейчас в столице 15 больных на 100 тысяч человек.

При этом Киевская горгосадминистрация заинтересована в том, чтобы открыть метро с 25 мая. Необходимость открытия метро, по словам Кличко, вызвана транспортным коллапсом.

В Харькове же метро откроется 25 мая. При этом мэр города Геннадий Кернес напомнил, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, продолжит действовать.

А вот Львовская областная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, несмотря на то что город удовлетворяет всем критериям, приняла решение о продлении действия карантина без послаблений до 29 мая. Это связно с ухудшением эпидемической ситуации в области.

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров также заявил, что Закарпатская область не будет смягчать карантин.

Ситуация в мире

Коронавирус в Европе: подготовка ко второй волне эпидемии, четверть миллиона зараженных в Великобритании, бум автомобильных кинотеатров © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк фармацевтическая компания Beximco стала первой в мире, кто выпустил дженерик ремдесивира, которым в США, Японии и Бангладеш намереваются лечить тяжелых больных коронавирусной болезнью. Препарат разработан американской компанией Gilead Sciences.

Иностранные граждане, приезжающие на сезонные работы в Польшу, могут приступить к обязанностям сразу, без пребывания на 14-дневной обсервации, сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.

Всемирный банк утвердил выделение Белоруссии финансовой поддержки в размере 90 миллионов евро для реагирования на пандемию коронавируса.

Во Франции 28 июня пройдет второй тур муниципальных выборов, отмененный в мае в связи с введенным чрезвычайным санитарным положением. Премьер-министр Эдуар Филипп не исключил, впрочем, возможность дальнейшего переноса голосования вплоть до января, если вторая волна эпидемии придёт в страну.