Кабмин зафиксировал цены на хлеб, молоко и гречку, Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу кредитования на $5 млрд, Минсоцполитики прогнозирует рост уровня бедности до 45%. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Цены «под контролем»

В понедельник, 18 мая, вступило в силу постановление Кабмина о госрегулировании цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения. Регулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.

Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

Декларирование будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт. Сколько потеряет Украина, Рада приняла «антиколомойский» закон. Главное в экономике Украины 8-15 мая © REUTERS, OGI/AP/Ukrainian Presidential Press Service

Напомним, постановлением от 22 апреля Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.

В перечень социально значимых товаров правительство внесло гречку, сахар, пшеничную муку высшего сорта, макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта), пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушку куриную, минеральную воду без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).

Как сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, в апреле по сравнению с мартом средние потребительские цены на гречку выросли на 17,99%. Среди 53 наименований товаров и услуг, потребительские цены которых отслеживаются Госстатом помесячно, этот показатель уступает только луку репчатому (+65,26%).

Среди других продуктов питания наибольший рост цен в апреле зафиксирован по картофелю (+14,43%), капусте белокочанной (+12,89%) и яблокам (+11,27%). Зато подешевели по сравнению с мартом филе куриное (-14,21%), птица (тушки куриные) (-13,51%), сало (-1,46%) и пшено (-1,22%). Госбюджет ушёл в минус, МВФ меняет программу кредитования. Главное в экономике Украины 2-8 мая © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В целом потребительские цены в апреле выросли по сравнению с мартом на 0,8%, а на продукты питания — на 2,2%. Рост потребительских цен на продукты питания в апреле стал самым высоким среди всех групп товаров и услуг, однако относительно невысоким для карантинных ожиданий.

Уровень бедности на Украине вырастет до 45% — Минсоцполитики

Минсоцполитики Украины уверяет, что существенного повышения уровня бедности в 2020 году не будет. По итогам 2020 года уровень бедности на Украине вырастет до 45%, что на 6,5% выше значения 2019 года. Об этом в среду, 20 мая, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на прогноз Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ.

"По итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значение 2019 года", — говорится в сообщении.

Минсоцполитики Украины подчеркивает, что сообщения в СМИ о данных ЮНИСЕФ касательно "резкого роста уровня бедности с 27,2% до 43,6%" являются некорректными и нуждаются в уточнении.

Отмечается, что по итогам 2019 года уровень бедности на Украине был зафиксирован на уровне 38,5%, что на 4,7 проц. пункта ниже значения 2018 года.

В министерстве полагают, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года. Однако события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны.

В министерстве считают сообщения в СМИ о данных ЮНИСЕФ некорректными и нуждающимися в уточнении. Напомним, ЮНИСЕФ в докладе о влиянии коронавируса на бедность на Украине спрогнозировала, что более 6 миллионов человек на Украине могут оказаться за чертой бедности. Согласно аналитике, уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более ощутимым: с 33% до 51%. То есть нынешние расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что трудное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми. Фермеры добились открытия рынков, Кабмин готов торговать гастарбайтерами. Главное в экономике Украины 25-30 апреля © REUTERS, Gleb Garanich

"ЮНИСЕФ обеспокоен, что ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет", — говорится в официальном пресс-релизе организации.

В связи с критическим ростом детской бедности и незащищенности семей ЮНИСЕФ призывает президента, парламент, правительство и местные власти принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19.

Прогнозы организации учитывали, что карантинные меры продлятся до 24 апреля, а в качестве базового экономического сценария на текущий год взяли такие докризисные показатели: рост ВВП на 3,5%, инфляция 5%, минимальная зарплата 4723 грн ($176), минимальная пенсия 1676 грн ($63), средняя номинальная зарплата 12 043 грн ($449), а реальная — 11 440 грн ($427).

Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе кредитования

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения (staff level agreement) о новой программе кредитования stand-by на сумму $5 млрд. Сама программа рассчитана на 18 месяцев. В четверг, 21 мая, группа сотрудников МВФ во главе с Иванной Владковой-Голлар завершила дистанционные обсуждения программы с украинскими властями.

Новый stand-by с запрашиваемым доступом в размере 3,6 млрд SDR ($5 млрд) пойдет на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19, консолидируя уже имеющиеся достижения и продвигая вперед важные структурные реформы с целью уменьшения основных уязвимостей.

Как говорится в пресс-релизе МВФ, это станет гарантией, что Украина будет готова вернуться к экономическому росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится. Ожидается, что программа stand-by станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки. МВФ и «прекрасный новый мир». Старт дегуманизации капитализма © AFP, SAUL LOEB

Это предварительное соглашение еще должно утвердить руководство фонда и совет исполнительных директоров МВФ. Совет рассмотрит его, как ожидается, в ближайшие недели.

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин ожидает подписания новой программы с МВФ и получения первого транша до конца мая.

Минфин рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда до конца мая, его размер составит 1,9 миллиарда долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль также надеется, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая.

Соглашение было достигнуто сразу после того, как в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал недавно принятый закон о банковской деятельности, который украинские журналисты назвали "антиколомойским". Он исключает возможность, что олигарх Игорь Коломойский вернет контроль над ранее принадлежавшим ему крупнейшим банком Украины — «ПриватБанком».

Принятие этого закона было одним из главных требований МВФ для выделения кредита Украине. "Приват" был национализирован при президентстве Петра Порошенко. Коломойский, который на прошлогодних президентских выборах поддерживал Зеленского, не скрывал намерений вернуть контроль над банком после смены власти.