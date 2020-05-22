Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ Украины мир узнал о 70 младенцах, рожденных украинскими суррогатными матерями. Иностранцы не смогли вывезти детей. Разгоревшийся скандал вскрыл еще ряд проблем в сфере репродуктивной медицины

Полиция пытается подвести каждый из этих случаев под статью «торговля детьми», хотя это противоречит законодательству. Так как биоматериал предоставляют граждане других стран, украинки младенцев только вынашивают. Рождённые на Украине дети иностранцев не могут быть украинцами. Вопреки всему. Вторая история: Я принесла вам любовь © Анна Ревякина

Еще в апреле 2020 года шум подняла частная клиника, в которой из-за карантина «застряли» рождённые от суррогатных матерей младенцы. Поначалу, когда сотрудники клиники выложили видео с кричащими детьми, их было только 46, но сегодня уже 70. В клинике объясняют: сняли видео специально, чтобы власть отреагировала и помогла организовать рейсы за границу для родителей.

Услуги суррогатного материнства для иностранцев в Украине не запрещены. Врачи предоставили полиции все необходимые документы на младенцев, рожденных от суррогатных матерей. Часть уже зарегистрированы на территории Украины, другие ожидают регистрации. Их родители не могут попасть в страну из-за пандемии. А те, кто успел приехать, живут в отеле при клинике и не могут покинуть Украину.

Клиника подняла волну неспроста — на подходе еще около 50 младенцев, которых донашивают украинки. Дети могут родиться в любой момент. Руководство переживает, что такого наплыва младенцев клиника просто не выдержит. Шутка ли — целая рота кричащих новорожденных. Если малышей не отдадут родителям в ближайшее время, это будет сравнимо с катастрофой. Но всех ли новорожденных заберут биологические мамы и папы, большой вопрос.

Случалось, заказчикам вручали не их родное дитя.

Китайской паре пытались отдать не их ребенка

Супруги из Китая Ли Вэй и Дай Цисю осенью 2019 года приехали на Украину за ребенком, которого им родила суррогатная мать. Пара была в недоумении — у девочки была европейская, а не азиатская внешность. Теоретически это было возможно, так как суррогатной матери пересадили эмбрион от донора-украинки и Ли Вэя, но с другой стороны, у девочки не было даже едва уловимых восточных черт отца.

Сомнения развеял тест на отцовство. По китайскому законодательству, чтобы зарегистрировать ребенка, которого родила суррогатная мать, необходимо доказать родство с биологическими родителями — сделать тест ДНК. Когда его сделали, оказалось, что это не ребенок Ли Вэя. Торговля младенцами как зеркало украинских либертарианских «реформ» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Дай Цисю с нервным срывом полетела домой. Ли Вэй остался разбираться.

В клинике его заверяли, что проанализировали всю документацию и не обнаружили нарушений в работе. Решили сверить ДНК девочки с суррогатной матерью. После повторного теста оказалось, что биологической матерью девочки является суррогатная мама, а с Ли Вэй — 0% генетического родства. Как объяснили китайцу в клинике, это могло произойти, если суррогатная мать нарушила условия договора, в котором говорилось о том, что она не может вступать в половые контакты в течение периода вынашивания ребенка. Но суррогатная мать уверяла, что она ничего не нарушала, и отказалась забирать собственную дочь, потому что у нее уже есть два ребенка.

Ли Вэй не мог усыновить девочку, даже если бы хотел. По китайскому законодательству граждане Поднебесной не имеют права усыновлять детей за границей. Ли Вэй нанял украинского адвоката и судится с клиникой, пытаясь вернуть потраченные деньги и наказать виновных. На пребывание на Украине и рождение ребенка Ли Вэй потратил 200 тысяч евро.

Халатность врачей и торговля детьми

Директор Центра медицинского и репродуктивного права Сергей Антонов отмечает, что случаев, когда ДНК ребенка и биологических родителей не совпадало, только за прошлый год было около десятка. Причина банальная — на этом зарабатывают около сотни клиник, но качественные услуги предоставляют не больше десяти. Страдают от этого не только биологические родители, но и суррогатные матери: они тоже несут ответственность, если что-то пойдет не так. Денег нет, но вы лечитесь. На Украине решили пересмотреть медицинскую реформу © president.gov.ua

Сейчас полиция проводит расследование по заявлению Ли Вэя, который решил выяснить, как получилось, что ему пытались передать не биологического ребенка.

Как рассказала адвокат гражданина Китая Анна Козачина, сегодня под подозрением медики частной клиники, которые халатно подошли к своим обязанностям, и суррогатная мать.

«Следствие устанавливает виновных в рамках нескольких уголовных дел.

Первое — это мошенничество, потому что сумма, которую заплатил бизнесмен, в разы превышает стандартную. Его знакомый пользовался услугами этой же клиники и потратил в два раза меньше чем Ли Вэй.

Второе — ненадлежащее выполнение обязанностей медицинским сотрудником. Как установили эксперты, суррогатную мать оплодотворяли тогда, когда она уже была беременной, потому эмбрион Ли Вэя не выжил. Надо выяснить, это произошло случайно или же умышленно.

В-третьих, если будет доказано, что суррогатная мать не выполнила обязательства, передала иностранцам своего биологического ребенка, а это подтверждает тест ДНК, тогда она будет отвечать за торговлю детьми. К тому же суррогатная мать была опытной, она уже вынашивала детей для других пар. Пока все свидетельствует о том, что врачи не заметили, что на момент эмбрионизации она уже была беременна, но следствие еще идет», — рассказывает адвокат.

С учётом того, что только на оплодотворение Ли Вэй потратил 80 тысяч евро и 30 тысяч евро заплатил суррогатной матери, он собирается вернуть эту сумму плюс расходы на поездки, аренду квартиры и так далее. Он планирует подавать иск к клинике. После скандала руководство медучреждения предлагало бесплатно повторить попытку с другой суррогатной матерью, но он отказался.

Девочку, которую китайцы назвали Инна, собирается удочерить украинская бездетная пара. Сейчас малышка живет у них, и они ждут решения суда. Это было основное условие Ли Вэя.

Как подчеркнула адвокат, после истории с Ли Вэем многие звонили и говорили о своих проблемах. Как правило, о том, что воспитывают не биологических детей.

«Супермаркет» по торговле новорожденными глазами полиции

Только в Киеве репродуктивной медициной занимаются 60 частных клиник: дело очень прибыльное и к тому же легальное. Согласно п. 2 ст. 123 Семейного кодекса, права на ребенка, рожденного с помощью современных репродуктивных технологий, принадлежат исключительно паре, которая дала свои клетки. П. 3 ст.123 позволяет паре использовать донорские ооциты (яйцеклетки) или сперму, но при этом закрепить за собой право на ребенка. То есть, супруги признаются родителями ребенка, рожденного женой после перенесения в ее организм эмбриона человека, зачатого ее мужем и другой женщиной в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. Полиция время от времени делает налеты на клиники, пытаясь найти там факты торговли младенцами. Западные СМИ: Вирус показал смертельную пропасть между бедными и богатыми © REUTERS, Jeenah Moon

Накануне шумихи с застрявшими на Украине детьми, рожденными для иностранцев, в МВД сообщили, что раскрыли схему продажи детей за границу.

«Злоумышленники под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами переправляли новорожденных детей в другие страны. За рождение ребенка потенциальные родители платили 50 000 долларов США. Сюда входила организация искусственного оплодотворения с помощью суррогатной матери — от 15 000 долларов и услуги по заключению фиктивного брака — от 1000 долларов. А в одном из жилых домов Киева, но в разных квартирах обнаружили пятерых младенцев до двух месяцев. Малыши находились под наблюдением нянь, которым платили от 500 до 1000 гривен в сутки», — говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке уточнил, что новорожденных продавали в Китайскую Народную Республику.

«Они продавали детей, рожденных украинскими женщинами, в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными. Клиентов искали как правило среди граждан КНР — одиноких мужчин определенной ориентации, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери. После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины», — написал Геращенко.

Как заявил замминистра, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по проверке 150 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине с нарушением законодательства. Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить.

Юристы относятся к расследованию скептически, так как если ДНК ребенка совпадает с ДНК родителя, в данном случае отца, значит, речи о торговле детьми не идет. И, как обычно, после громкого заявления замминистра без юридического образования Геращенко всё сойдет на нет.

В этой ситуации жалко детей, которые если и останутся в Украине, наверняка хлебнут проблем. Из-за азиатской внешности их могут не усыновить, а значит, впереди детский дом с кошмарными условиями, интернат и, увы, вполне возможно — тяжёлая судьба. Но об этом в полиции не думают.