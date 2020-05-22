За прошедшую неделю произошло минимум два больших скандала: интервью, которое Дмитрий Гордон взял у Игоря Гиркина (Стрелкова), и пресс-конференция Андрея Деркача, который опубликовал записи переговоров между Петром Порошенко и Джозефом Байденом. На этом фоне деятельность президента и эпидемия несколько потерялись

В общем, неделя была богата событиями, хотя, по большому счёту, их было не столь уж много — скорее сами по себе они были шумными.

Эпидемия и карантин

На утро 22 мая в стране заразились коронавирусом 20,1 тыс. человек. Прирост, таким образом, составил 2,8 тыс. На предыдущих неделях прирост составлял 3,1, 3,4 и 2,2 тыс.

Можно уверенно говорить о тенденции к снижению количества заразившихся и о выходе Украины на плато. Снятие карантинных мер к увеличению числа заболевших не привело. С другой стороны, мы знаем, что количество заражённых в большей мере коррелирует не с жёсткостью карантинных мер, а с числом проведённых тестов. Между тем, на Украине сделано всего 257 тыс. тестов, тогда как, к примеру, в Белоруссии — вдвое больше, а в России — в 30 раз больше.

Умерло 588 — прирост по сравнению с прошлой неделей 112 человек, в то время как неделей ранее — всего 20.

Вылечились 6585 человек, что даёт прирост в 2112 (на прошлых неделях — 1767 и 1293). Количество выздоровевших по-прежнему меньше количества вновь заболевших, но разрыв уменьшается.

Соответственно выходу на плато продолжается снятие карантинных ограничений. Объявлено, что в 13 областях готовится выход на второй этап снятия ограничений.

С 23 мая в Киеве заработает наземный общественный транспорт, а с 25 мая — метро. Также возобновят работу магазины площадью до тысячи квадратных метров, спортивные и детские площадки в парках, промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки. С 1 июня в столице возобновят работу детские сады, школы (для выпускников, которые сдают экзамены), спортзалы и фитнес-залы (без бассейнов), а также пляжи и зоны отдыха.

«Укрзализныця» также заявила о готовности возобновить пассажирские перевозки с 1 июня.

Эпидемия по-прежнему оказывает влияние на политику.

Фракция «Батькивщины» в полном составе ушла на самоизоляцию из-за выявленного заражения.

Разгорается скандал в Днепропетровске — депутат от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко обвиняет медицинские структуры области в фальсификации результатов тестирования на коронавирус. В частности, ему самому был поставлен такой диагноз, который позже, однако, не подтвердился. Нестеренко считает этот инцидент политически мотивированным, поскольку он находится в конфликте с мэром Борисом Филатовым. На самом деле тесты действительно ненадёжны, но они чаще дают сбой в сторону отсутствия вируса, чем наоборот.

Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Годовщина депортации крымских татар

Президент провёл встречу с активом меджлиса* и сделал много обещаний.

— Он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Рамазан-Байрам (Ураза-Байрам) получат статус государственных религиозных праздников (мусульман на Украине — около 0,5%). Наверное, не подпишет, поскольку государственные праздники устанавливает Верховная Рада.

— Он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел. Ранее она работала заместителем министра информации Стеця. Во власти явно не хватает порохоботов…

Театр одного актера: какими обещаниями Зеленский кормит крымских татар © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк Реджепом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма, а в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Ко всему этому Зеленский никакого отношения не имеет. Соглашения с Эрдоганом были достигнуты руководством меджлиса, землю для строительства мечети выделил Ахметов (кстати, особой необходимости её строить нет — действующая мечеть «Ар-Рахма» отнюдь не переполнена).

— На границе Херсонской области и Автономной Республики Крым будет построен транспортный хаб. Уже строится.

Зеленский никак не упомянул о намерении его предшественника внести изменения в Конституцию, предоставив крымским татарам национальную автономию.

Однако в целом комплекс мероприятий полностью повторяет логику Порошенко, по которой коренными народами на территории Украины являются украинцы и крымские татары. Остальным тут делать нечего.

Интервью Стрелкова

Журналист Дмитрий Гордон вслед за интервью с Натальей Поклонской взял интервью у Игоря Гиркина (Стрелкова).

Интерес Гордона в целом понятен — он скандальными интервью накручивает свой собственный рейтинг и, вполне вероятно, делает имиджево-электоральные наработки к грядущим местным выборам. Считается, что он по-прежнему сотрудничает с партией «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко, которая, по данным социологических исследований, находится вплотную к избирательному барьеру.

Интерес Поклонской, очевидно, состоит в том, чтобы увеличить собственную политическую капитализацию. Она заявила о готовности стать послом России на Украине (шансов у неё, скорее всего, нет — Украина агреман не даст). Интерес Гиркина — просто получить хоть какую-то площадку для самовыражения (в России отношение к нему не особенно хорошее).

СБУ открестилась от участия в подготовке интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Любопытно, что после такого заявления, которое, по идее, должно было поставить крест на журналистской карьере Гордона, никаких выводов сделано не было. Более того, он стал первым журналистом, которому дали слово на пресс-конференции президента (хотя Зеленский не удержался и назвал его «спецагентом»).

Плёнки Деркача

Бывший народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи телефонных бесед между Петром Порошенко и Джозефом Байденом.

Выводы из этих записей довольно печальные:

— у Петра Порошенко — довольно слабый английский язык. Впрочем, его знания достаточно, чтобы понимать приказы хозяев;

— Общение с Байденом было для Порошенко крайне унизительным;

— Байден управлял Украиной буквально в ручном режиме, с ним согласовывались даже технические детали. При этом Порошенко всё же удавалось обманывать своего визави (как это было, например, при назначении Гройсмана);

— непосредственно финансовые вопросы не обсуждались, но очевидно, что весь процесс был густо замешан на коррупции, в которой участвовали обе стороны переговоров.

«Плёнки Деркача»: три варианта появления © Facebook, Андрей Деркач

Байден и Порошенко синхронно ответили, что плёнки частично фальсифицированы, а в их публикации прослеживается «российский след».

Разумеется, публикация плёнок окажет существенное влияние на внутриполитическую ситуацию на Украине. Однако она почти ничем не грозит Порошенко:

— вероятность его привлечения к ответственности станет сколько-нибудь реальной только в том случае, если дело получит развитие в США (а до этого ещё далеко);

— рейтингово он ничего не теряет — для его избирателей главное, чтобы он не делал уступок Путину (и то сказать — Минские соглашения ему простили);

— вероятность того, что будет разрушена неформальная коалиция между «Слугой народа» и «Европейской солидарностью», также невелика. В условиях нарушения целостности СН президенту просто не с кем больше дружить в Раде («Оппозиционная платформа» неприемлема для части его избирателей, а «Батькивщина» слишком близка к Коломойскому).

У Зеленского проблем будет намного больше.

Во-первых, публикация плёнок опять толкает его к тому, чтобы принять прямое участие в президентской кампании в США. Причём сам он зависит от демократов и должен играть на их стороне, а коридор принятия решений сужается — раньше он мог просто не давать компромат на Байдена, сейчас, когда он опубликован, от него, видимо, потребуются какие-то действия, которые подтолкнут к прямому столкновению с Трампом.

Во-вторых, сам факт публикации плёнок вызвал обеспокоенность у других государств и международных организаций. Например, появились слухи, что публикация «плёнок Байдена» вызвала озабоченность в МВФ. Вероятно, речь идёт о конфиденциальности, но вполне возможно, что появятся и другие вопросы, касающиеся, например, реального состояния государственных финансов. Впрочем, предоставление Украине кредита в размере $5 млрд уже согласовано.

Пресс-конференция Зеленского

После пресс-конференции осталось два вопроса.

Во-первых, зачем её в принципе проводили?

Как верно отмечает Ростислав Ищенко: «формальный повод — годовщина пребывания на посту президента — никого ни к чему не обязывает. Ни закон, ни традиция не принуждают президента в этот день общаться с прессой. То есть действует обычный принцип: есть что сказать народу — собирай прессу, а если нечего — есть тысяча способов незаметно уклониться от ненужного общения». Так вот — Зеленскому сказать было нечего. И он ничего не сказал.

Унылое и жалкое зрелище. Деградация актера-комика в президента Украины-неудачника © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

Изначально мы полагали, что сама по себе заявка на второй срок — ответ тем людям из административной вертикали и выборных органов, которые подумали, что, если Зеленский на равных дискутирует с мэром Черкасс, значит, его дела плохи и его можно игнорировать. Намерение президента идти на второй срок должно было таких людей успокоить — нет, он полон планов и сил, чтобы эти планы реализовать.

Зеленский нас опроверг. У него действительно всё плохо, ему действительно нечего сказать мэру Черкасс, кроме как разбрасываться оскорблениями (кстати, Анатолий Бондаренко намерен подать на него в суд), он настолько не верит в монобольшинство и правительство, что по итогам первого года считает, что оставшихся лет ему на проведение реформ не хватит.

Ясный чёткий сигнал: давайте уже, игнорируйте…



* Экстремистская организация, запрещённая в России.