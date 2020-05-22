В то время как из-за пандемии в большинстве стран Европы закрыты традиционные кинотеатры, второе рождение переживают автомобильные. В Великобритании в них собираются транслировать матчи Премьер-лиги

Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон считает неизбежной вторую волну эпидемии коронавируса в Европе, об этом она заявила британскому изданию The Guardian. «Вопрос в том, когда она будет и насколько большой, вот в чем вопрос, на мой взгляд», — сказала Аммон.

Она напомнила, что нынешняя эпидемия еще не закончилась, хотя правительства многих стран уже ослабили ограничения. «Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения, а показатели не такие уж и впечатляющие, от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимым… Вирус вокруг нас, и распространяется гораздо больше, чем в январе и феврале. Я не хочу рисовать картину конца света, но я думаю, что мы должны быть реалистичными: сейчас не время полностью расслабляться», — подчеркнула Аммон. Вместе с тем она убеждена, что вторая волна эпидемии коронавируса в Европе не будет неизбежно катастрофической, если люди будут соблюдать правила и дистанцию. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на вечер четверга, 21 мая, от последствий коронавируса в европейских странах умерли свыше 163 тысяч человек. Больше всего смертей от COVID-19 зафиксировано в Великобритании — более 36 тысяч. В этой стране сохраняется достаточно высокий уровень суточной смертности среди инфицированных коронавирусом, свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты Соединённого Королевства. За последние сутки подтверждено 338 летальных случаев, тогда как накануне сообщалось о 363, а во вторник — о 545 смертях.

В течение суток тут было зарегистрировано 2612 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель держится примерно на одном уровне несколько дней подряд. Всего в Великобритании коронавирусом с начала эпидемии заразились 250 908 человек — это второй показатель в Европе. При этом в минувшую среду впервые с марта число пациентов с COVID-19 в британских больницах стало меньше на 10 тысяч.

Хотя за последние месяцы власти Великобритании значительно увеличили финансирование системы здравоохранения, важной остаётся и роль частных врачей и больниц. 20 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил присвоить рыцарский титул ветерану Второй мировой войны, капитану Тому Муру, прославившемуся тем, что он собрал более 33 миллионов фунтов для врачей благодаря прогулкам по саду. Британский премьер Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от коронавируса © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

В середине апреля Том Мур объявил о сборе денег в поддержку медиков, борющихся с эпидемией коронавируса. Ветеран поставил перед собой задачу самостоятельно пройти 2,5 километра по своему саду, прежде чем ему исполнится сто лет, то есть до 30 апреля. Всем, кто поддерживал его в этом марафоне, Мур предложил сделать пожертвование в фонд помощи Национальной службы здравоохранения Великобритании. За две недели ветеран собрал почти 30 миллионов фунтов и стал национальным героем.

Со столетним юбилеем его поздравили королева и премьер-министр, военные лётчики Британии устроили в честь ветерана воздушный парад, а в день рождения «капитану Тому» присвоили звание полковника. Том Мур «вдохновил всю страну и показал нам луч света среди тумана коронавируса», заявил Борис Джонсон, назвавший ветерана «национальным сокровищем» Великобритании. В интервью BBC сам Том Мур назвал присвоение ему рыцарского ордена «исключительной честью». «Я счастлив, что со мной это случилось», — отметил он, добавив, что никогда не ожидал, что подобное может произойти.

Первое место по числу инфицированных коронавирусом среди европейских стран продолжает удерживать Испания — более 280 тысяч человек. Премьер-министр страны Педро Санчес утверждает, что Испании всё ещё нужно обеспечивать жесткий контроль над ситуацией со здравоохранением, несмотря на ослабление ограничений и начало восстановления экономической деятельности. Правительство меньшинства в Испании в среду, 20 мая, сумело в пятый раз получить поддержку парламента для продолжения чрезвычайного положения из-за коронавируса еще на две недели. Таким образом, режим ЧП в Испании, где коронавирус унес почти 28 тысяч жизней, продлится как минимум до 7 июня. Испания планирует создать «коридоры безопасности» для туристов из-за рубежа © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

В тот же день правительство Испании обязало граждан страны носить маску в общественных местах, если соблюдать безопасную дистанцию в 2 метра невозможно. Под «общественным местом» подразумевают не только транспорт, магазины, учреждения и другие закрытые помещения, но также улицы и открытые пространства. Практически тотальный масочный режим распространяется на всех старше 6 лет, при этом, в отличие от других европейских стран, маску не разрешено заменять шарфом или платком — это должна быть именно медицинская маска, и она должна закрывать нос и рот.

А уже в четверг власти испанского региона Валенсия решили приостановить переход всего автономного сообщества к так называемой «фазе 2» отмены карантина после обнаружения небольшого всплеска инфекции. Валенсия стала первым испанским регионом, который решил замедлить свои планы из-за увеличения заболеваемости. Большинство испанских регионов ныне находятся в «фазе 1» и готовятся к переходу ко второму этапу ослабления карантина. Министерство здравоохранения попросило общины ускорить подачу заявок до понедельника, чтобы у них было больше времени для обсуждения деталей. При этом два региона все еще находятся в «фазе 0» — это Мадрид и Каталония, где зафиксировано наибольшее число случаев заболевания в стране.

В Италии, которая занимает третье место в Европе по числу инфицированных (более 228 тысяч человек), продолжает снижаться суточная смертность от коронавируса, а число новых случаев заражения уменьшается второй день подряд. За последние сутки подтверждено 156 летальных случаев от COVID-19, накануне умер 161 человек. Общее число жертв коронавируса в Италии возросло до 32 486.

Однако премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что обеспокоен тем, что жители страны вернулись к обычной ночной жизни, игнорируя рекомендации по дистанцированию и гигиене. Также Конте напомнил, что несоблюдение запретов будет караться штрафом от 400 до 3000 евро. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца также призвал граждан соблюдать рекомендации и ограничить посещение баров и ресторанов. «Огромные усилия, приложенные за последние два месяца, не должны пропасть. Если кривая начнет снова расти, мы будем вынуждены снова закрыться», — сказал он. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

После двух месяцев жесткого карантина рестораны, бары, парикмахерские, музеи, спортивные центры и большинство магазинов вновь открыли свои двери в Италии в минувший понедельник. Однако Ассоциация прав потребителей Италии заявила, что пить кофе и стричь волосы сейчас стало куда дороже, чем до начала эпидемии. Некоторые бизнесы взимают на 50% больше средних цен, к примеру, цена чашки эспрессо в центре Милана ныне составляет 2 евро — это почти на 54% больше, чем средняя цена в городе перед карантином — 1,30 евро. Правительство Италии одобрило экстренные выплаты для бизнеса, а также позволило предприятиям задержать арендную плату и некоторые налоги во время карантина. Но многие владельцы заявили, что этого будет недостаточно, чтобы они могли удержаться на плаву.

При этом с начала эпидемии коронавируса число бедных в Италии увеличилось на один миллион человек. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Объединения производителей сельхозпродукции и пищевых продуктов, в котором использованы данные благотворительных организаций, предоставляющих нуждающимся бесплатное питание и продуктовые наборы. По данным этих организаций, число людей, обращающихся к ним за помощью, выросло на 40%. Общее число итальянцев, которым не хватает средств на пропитание, достигло 3,7 миллиона человек, говорится в докладе. Хотя от эпидемии коронавируса наиболее пострадал север Италии, от экономических последствий локдауна наибольшие потери понесли южные регионы страны. Примерно 20% «новых бедных» зарегистрировано в Кампаньи, 14% — в Калабрии и 11% на Сицилии. В северном регионе Ломбардия, где больше всего людей заразились коронавирусом, бедность выросла на 9%.

Во Франции за прошедшие сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли ещё 83 человека. По данным на вечер 21 мая, с начала пандемии в стране от последствий заражения скончались 28 215 человек, а общее число инфицированных приблизилось к 182 тысячам человек — это четвёртый показатель в Европе. При этом в стране продолжает снижаться количество пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19: сейчас их 17 583, а неделю назад во французских больницах находились 20 463 заразившихся коронавирусом. Франция «самоизолируется» в своих границах как минимум до середины июня © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Французы всё меньше поддерживают введенные в связи с эпидемией коронавируса ограничения, свидетельствуют результаты опроса по заказу издания Le Figaro. Как отмечают социологи, ослабление карантина не оправдало ожиданий, поскольку является слишком медленным, что привело к ощущению фрустрации. Так, 61% жителей столичного региона осуждают закрытие парков и скверов в своем регионе, а 54% французов против запрета лежать на полотенце на пляже. В то же время опрос показал, что 94% французов стараются тщательно выполнять рекомендации и соблюдать ограничения.

А в ожидании грядущих выходных мэры приморских городов Франции принимают меры, чтобы предотвратить скопление людей на пляжах. Некоторые прибегли к запретам, другие ищут более мягкие решения. Так, в Сен-Мало мэр заявил, что в выходные дни позаботится о том, чтобы за любое нарушение немедленно штрафовали. Еще несколько городков заявили, что введут на пляжах дополнительные патрули для контроля за соблюдением дистанции. В департаменте Морбиан три мэрии обратились в полицию с просьбой вообще закрыть пляжи — за считанные дни после того, как они открылись. В то же время в округе Па-де-Кале, наоборот, решили расширить часы работы пляжа, чтобы таким образом уменьшить концентрацию людей. Кроме того, добавляет местный мэр, «на пляже соблюдать дистанцию значительно проще, чем на улицах города».

В прибрежные регионы Германии и на острова в Северном и Балтийском морях также понемногу возвращаются туристы. Карантинные меры, введенные с целью ограничить распространение коронавируса, отменены здесь лишь частично. Пока что можно только снять апартаменты или дом, поселиться в кемпинге — гостиницы откроются лишь на следующей неделе. Чтобы отследить поток туристов, жильё сдается как минимум на неделю. Рестораны работают только на 50% посадочных мест. Съездить на соседний остров на пару часов или день пока нельзя, потому что там тоже действует «правило семи ночей». А на те острова, где ночёвки в принципе не предусмотрены, доступ туристов вообще закрыт. В общественных местах и в транспорте, как и в остальной Германии, на побережье обязательно ношение защитных масок и соблюдение дистанции. Стало известно, когда Австрия и Германия откроют общую границу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Но если туризм немецкие власти пытаются всячески поддерживать, то сфера секс-услуг в стране может не пережить эпидемию коронавируса. 16 депутатов Бундестага обратились с письмом к правительствам всех федеральных земель с предупреждением, что секс-работницы могут стать «суперраспространителями» вируса, поэтому после смягчения карантина бордели лучше не открывать вообще. В Германии проституция легализована, но каждая из земель имеет свои правила для секс-работниц. Официально их зарегистрировано 33 тысячи, но, по оценке правительства ФРГ, вместе с теми, кто работает неофициально, это число достигает 400 тысяч. Многие из них — женщины из Восточной Европы, в том числе из Украины.

Германия ныне занимает пятое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом — чуть более 179 тысяч человек, но умерло от COVID-19 тут всего 8309 человек, а число активных случаев болезни по состоянию на вечер 21 мая составляет менее 13 тысяч. Количество смертей на миллион жителей в Германии значительно меньше, чем в остальных европейских странах, входящих в первую пятёрку по числу заражений. В ФРГ этот показатель составляет 99, тогда как в Испании — почти 600, в Италии и Великобритании — более 500, а во Франции — более 400 смертей от коронавируса на миллион жителей.

В соседней Польше количество инфицированных коронавирусом превысило 20 тысяч человек. За последние сутки в стране обнаружили 245 новых больных, но это значительно меньше, чем в предыдущие три дня, когда сообщалось о 356, 383 и 301 случаях соответственно. 189 из новых случаев обнаружены в Силезском воеводстве — шахтёрском регионе, который сейчас стал основным очагом эпидемии в стране. На него приходится почти треть всех случаев заражения в стране с начала эпидемии — 6271. По словам Януша Чешиньского, заместителя министра здравоохранения, на следующей неделе власти ожидают существенного снижения ежедневного количества новых больных. Он добавил, что в Польше выздоровели уже более 40% больных коронавирусом, что больше, чем во многих других странах мира.

Поэтому неудивительно, что Польша пошла на ослабление карантинных требований для сезонных рабочих из Украины. 21 мая министр сельского хозяйства этой страны Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что сезонные работники из-за восточной границы, которые решат приехать в Польшу, смогут начать работать сразу — без пребывания в 14-дневном карантине, как это предусмотрено для других отраслей экономики. Хотя формально по упрощённой процедуре в Польше могут получить разрешение на работу гастарбайтеры из всех стран Восточного партнёрства, в сельском хозяйстве Польши работают в основном украинцы.

Ардановский отметил, что нехватка сезонных работников в связи с пандемией коронавируса поражает все страны Европы, и его ведомство пытается помочь польским фермам в решении этой проблемы. При этом министр сельского хозяйства Польши подчеркнул, что за государственные средства нельзя проводить тестирование иностранных работников на коронавирус, потому что это было бы «незаконной государственной помощью». Министр также призвал местных безработных рассмотреть возможность работы на сборе урожая, однако пока желающих работать по 12-15 часов в сутки 6 дней в неделю с оплатой 3 доллара в час (привычные условия для украинских гастарбайтеров) в Польше не отмечается.

При этом в Польше, как и во всей Европе, начался бум автомобильных кинотеатров. Такие кинотеатры, где фильмы на огромном экране можно смотреть, не выходя из машины, были очень популярны в 1950-1960-е годы в США. Во времена коронавируса они переживают «второе рождение», потому что в них можно обеспечить отсутствие контакта между зрителями, да и традиционные кинотеатры заработают не скоро. 21 мая в Кракове открылся первый в городе автокинотеатр — на паркинге возле стадиона местного футбольного клуба «Висла», тут демонстрировался новый польский фильм «Комната самоубийц». А вот варшавский автокинотеатр «Высокая культура» в тот же день открыл сезон «Криминальным чтивом» Квентина Тарантино.

В находящихся на побережье Балтики Гданьске, Сопоте и Гдыне автокинотеатры начнут работать с пятницы, 22 мая, и покажут различные новинки мирового кинематографа. А вот во Вроцлаве в экран автокинотеатра превратили внешнюю стену местного стадиона. Это будет самый большой экран в Европе — его площадь составит 1500 квадратных метров, фильмы будут проецироваться в разрешении 4К. Тут планируют показывать фильмы, главными «героями» которых являются автомобили, и начнут сезон 22 мая с «Жажды скорости».

В Германии до пандемии было 20 автокино, а в марте-апреле открылись еще 30 — и все они постоянно заполнены. Во Франции, в Бордо, 11 мая открылся ежевечерний автокинотеатр под английским названием Drive-In Festival, и после 24 мая его организаторы планируют отправиться в турне по разным городам страны. А в Каннах, городе знаменитого, но в этом году впервые за 72 года отменённого кинофестиваля, временный автокинотеатр заработал 20 мая на парковке закрытого отеля Palm Beach. На следующей неделе автокино планируют открыть в нормандском Кале, а в июне — ещё в нескольких городах Франции.

В Эстонии первый в стране автокинотеатр открыли в середине мая на стоянке торгового центра на окраине Таллинна. В Вильнюсе в середине апреля открыли два автокино — в выставочном центре в Вильнюсе и возле арены клуба «Жальгирис» в Каунасе, а в конце апреля автокинотеатр открылся на парковке Вильнюсского аэропорта. Таким образом, закрытый пока международный аэропорт нашёл новое применение своей огромной пустой стоянке.

При этом в новых автокинотеатрах показывают не только кино — на гигантских экранах и на сценах перед ними транслируются и проходят концерты и даже богослужения. А в Великобритании автокино планируют превратить в замену стадионов для футбольных болельщиков. Ведь хотя клубы одной из самых популярных в мире английской Премьер-лиги на этой неделе возобновили тренировки, а в июне рассчитывают начать доигрывать прерванный сезон, но матчи будут проходить при пустых трибунах. Пабы, где многие британцы смотрят футбол, тоже почти наверняка ещё будут закрыты.

Поэтому местная фирма 4TheFans предположила, что части болельщиков будет скучно сидеть дома у телевизора, и решила организовать Drive-In Football — трансляцию матчей на огромных экранах автомобильных кинотеатров в главных футбольных городах Британии: Лондоне, Манчестере, Ливерпуле и ряде других. Болельщикам, правда, не будет позволено «собираться вместе»: в новых автокинотеатрах всем предстоит соблюдать правила дистанцирования и сидеть в своих расставленных на определенном расстоянии автомобилях.