Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что работа транспорта на Украине постепенно будет восстанавливаться уже с 22 мая, но при определенных условиях. Транспорт начнут запускать только в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация идёт на спад

Уже с 22 мая возобновятся регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. Однако, если это перевозки в регион, в котором не действуют ослабления противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

А с 25 мая разрешается перевозка пассажиров в метро, но при обязательном соблюдении всех необходимых мер безопасности: масочного режима, температурного скрининга, постоянной дезинфекции и т.д.

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А с 15 июня разрешается принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Метро

Еще 13 мая мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров разрешить работу метрополитена с 25 мая. При этом министр инфраструктуры заявил, что этого делать не стоит, потому что, "конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело". В Минздраве тогда сообщили, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.

Киевский метрополитен готов запустить поезда — предприятие не останавливало свою работу, а лишь прекратило пассажирские перевозки. Ремонтные работы и обслуживание инфраструктуры продолжались и во время карантина. По мнению экспертов, необходимо пересмотреть график метро. Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава утверждает, что киевский метрополитен в погоне за экономией намеренно составляет график таким образом, чтобы даже в промежуточное время между часами пик поезда ездили переполненные.

В Харькове, по словам городского головы Геннадия Кернеса, готовы грамотно организовать перевозку пассажиров в метрополитене и обяжут перевозчиков соблюдать санитарные нормы. После ослабления карантинных мер на дорогах города образовались заторы, а наземный общественный транспорт был переполнен. Всё время простоя метрополитена Кернес пытался выбить у Киева хотя бы частичное возобновление работы подземки, мотивируя это тем, что с остановкой метро в городе произошел транспортный коллапс.

Днепровский метрополитен вовсю готовится принимать первых пассажиров с 22 мая. Поезда делают по два круга, после чего возвращаются в депо, где их тщательно осматривают.

Новые правила

СМИ рассказали, почему киевляне рано обрадовались скорому открытию метро © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк Максим Степанов сообщил, что с 22 мая начнут снимать запреты на работу общественного транспорта с условием соблюдения противоэпидемических правил.

Министерство здравоохранения уже разработало и опубликовало проект рекомендаций, которые нужно будет соблюдать при пользовании общественным транспортом. Согласно этому документу в автобусах можно перевозить столько пассажиров, сколько есть мест для сидения (правда, с припиской "если другое не предусмотрено правилами карантина"). А в случае, если автобус на межобластных маршрутах едет в область, в которой нет ослаблений по карантину, то пассажиров должно быть вдвое меньше, чем мест для сидения.

В Киеве, где эпидобстановка остается напряженной, общественный транспорт в условиях карантина будет перевозить не более половины от количества пассажиров, на которое он рассчитан. При этом мэр Киева сообщил, что частные перевозчики, которые возобновят работу после 22 мая, не должны необоснованно повышать цены на проезд. У городской власти нет полномочий согласовывать тарифы маршруток, однако Кличко заявил, что мэрия будет обращаться в Антимонопольный комитет, если частные перевозчики попробуют необоснованно сформировать новые тарифы.

По словам Кличко, контроль за количеством пассажиров будет осуществлять полиция и муниципальная охрана. Во время рейсов водители и кондукторы обязаны находиться в масках или респираторах, это правило распространяется и на пассажиров. Кроме того, всем сотрудникам компании-перевозчика каждый день будут измерять температуру. Лица с температурой выше 37,2 или признаками ОРЗ допускаться не будут.

Однозначно надо увеличивать количество транспортных средств на маршруте, чтобы люди могли ездить не в такой плотности, как раньше, но при этом ездить, а не полдня стоять в очереди, чтобы попасть в автобус.

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"Власть никак с нами не консультируется и не помогает. Компании сейчас самостоятельно решают вопросы с банками касательно кредитных каникул, предприятия стоят на 100%. Мы разговаривали с КГГА, в случае, если дадут отмашку выходить на маршруты на следующий день, то мы сможем обеспечить только 50% транспорта. Плюс больше 80% водителей у нас иногородние, и если они не смогут добраться на работу, то автобусы не выйдут на маршруты", — рассказал директор компании по пассажирским перевозкам "Трансгруп" Владимир Назаренко в комментарии изданию "Апостроф".

Железная дорога

Восстановление курсирования поездов «Укрзализныци» пригородного сообщения будет происходить в два этапа. На первом этапе восстановят работу 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза людей к местам работы в часы пик. На втором планируется назначить еще 571 поезд. На данный момент информация о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров поездами УЗ после завершения карантина отсутствует.

При этом в УЗ сообщили, что электрички могут не заработать после окончания карантина из-за долга местных властей перед компанией в сумме полмиллиарда гривен, говорится в пресс-службе УЗ. Эти деньги местные власти якобы должны компании за льготников. По словам и.о. главы правления «Укрзализныци» Ивана Юрика, за прошлый год и І квартал 2020 года перевозчику выплатили только 20%.

"Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина", — заявил Юрик.

По информации УЗ, лидерами по задолженности являются город Киев (долг 59 млн грн), Львовская область (долг 61,4 млн грн из 68,7 млн грн), Харьковская область (долг 60,4 млн грн из 68 млн грн).

Киевское региональное отделение Ассоциации городов Украины уже отреагировало на заявление железнодорожников и призвало "Укрзализныцю" не перекладывать ответственность на местные власти за долги по льготным перевозкам, поскольку эти льготы должны возмещаться за счет средств государственного, а не местного бюджета.

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Авиация

И едва ли не самый большой удар пандемия коронавируса нанесла авиакомпаниям. Карантин и запрет на международные перевозки пассажиров оставили их без основного источника заработка, заставив их заморозить деятельность и «сжигать» откладываемые годами резервы, чтобы не обанкротиться.

По оценке министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинские авиакомпании на фоне пандемии коронавируса ежемесячно теряют 600-700 миллионов гривен (23-27 миллионов долларов). Например, авиакомпания МАУ оценивает свои убытки из-за простоя и карантина в $14,5 млн. МАУ ожидает восстановить авиаперевозки до докризисного уровня зимой 2020 года, а выйти на безубыточную деятельность только летом 2021 года.

При этом убытки понесли не только авиакомпании, но и украинские государственные аэропорты, которые на протяжении последних нескольких лет наращивали пассажиропоток и активно развивались. В частности, аэропорт «Борисполь» вынужден был отправить 70% своих работников в простой, а убытки из-за карантина там оценивают в 380 млн грн ($13,9 млн) в месяц. Международный аэропорт «Львов имени Даниила Галицкого» потерял 40 млн грн ($1,5 млн).

Из-за эпидемии государству даже пришлось пересмотреть свои планы по привлечению инвестиций в авиаотрасль: если раньше правительство планировало передать в управление частным инвесторам минимум 4 региональных аэропорта, то сейчас от этой идеи отказались, ведь не ожидают, что в ближайшее время такие активы смогут кого-то заинтересовать.

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Кроме того, речь идёт о получении рефинансирования кредита в $28 млн под минимальный процент с долгосрочным сроком погашения и льготах на оплату налога на землю.

Украинское правительство ожидает, что восстановление авиаперевозок будет постепенным, и первым «оживет» внутренний рынок.

В то же время в Министерстве инфраструктуры уверяют, что заинтересованы в том, чтобы украинские авиаперевозчики смогли как можно быстрее восстановить авиарейсы. За помощью в министерство обратились все украинские авиаперевозчики — МАУ, а также Windrose Airlines, SkyUp и Azur. Для поддержки авиационной отрасли правительство планирует компенсировать украинским авиакомпаниям половину стоимости билетов за совершенные эвакуационные рейсы. Речь идёт примерно о 100 миллионах гривен ($4 млн), которые должны быть выплачены всем перевозчикам (пропорционально количеству чартеров) из резервного фонда Кабинета министров. Но пока ничего не выплачено.