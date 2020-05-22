Суд над «Полком Победы». Как у запорожских антифашистов искали нацистские символы

В среду, 20 мая, с самого утра Ленинский, что примечательно, районный суд города Запорожья рассматривает ходатайство об аресте вещей с якобы запрещенной советской символикой, которые в ходе обыска в ночь с 8 на 9 мая изъяли у руководителя общественной организации «Полк Победы», чуть не сорвав тем самым проведение праздничного автопробега

Журналисты под запретом

Мы вместе с журналистами газеты «Полк Победы», весь тираж которой изъяли во время обыска, пытаемся попасть в суд.

— Я не допускаю журналистов в судебное заседание, — говорит секретарь следственного судьи Добрева, стоя в дверях здания суда.

— Как так? Недопуск журналистов в открытое судебное заседание — это препятствование журналистской деятельности, то есть уголовная статья.

— Не допускаю в связи с карантинными ограничениями на основании распоряжения Верховного суда, — стоит на своем секретарь.

— Нет такого распоряжения, — вмешивается адвокат Антонина Шостак. — Есть всего лишь рекомендация. Глазами очевидца. День Победы в Запорожье: из нас пытаются сделать идиотов

Причина, по которой судья принял противоправное решение и не стал объясняться, послав на амбразуру секретаря, остается загадкой. Может, он думал, что мы «активисты», которые устраивают беспорядки в судах? Но кто мешал выйти к нам на 3 минуты, чтобы разобраться? Адвокаты подали судье отвод.

Выйдя на улицу из зала заседания, они рассказали, чем мотивировали требование отвода.

— В суд не были допущены журналисты. Ни судья, ни секретарь не сослались на какой-либо документ, подтверждающий, что участие данных лиц в заседании невозможно. Распоряжение Верховного суда, которое касается карантина, не может противоречить Конституции, нормам международного права и требованиям УПК Украины. Поэтому в данной ситуации судья должен был пригласить журналистов, лично объяснить им причину с обоснованием и только после этого приступить к заседанию. Кроме того, судья не мог не знать, что с ходатайством об аресте имущества лиц, не фигурирующих в уголовном деле, может обратиться только прокурор, а не следователь, который почему-то участвует сегодня в процессе вместо прокурора. Может быть, на судью давят спецслужбы. Ведь он каким-то образом привлек спецподразделение СБУ к делу, которое расследует полиция. Да и постановление об аресте временно изъятого имущества следственный судья выносит не позднее, чем через 72 часа после изъятия. Сегодня 20 мая, а обыск проходил в ночь с 8 по 9 мая. Власть Зеленского окуклилась до Порошенко. Как полиция в Запорожье воевала против Дня Победы © Полк Победы

Рассмотрение отвода назначили на 14:00.

Возвращаемся в суд после обеда, а он уже оцеплен спецподразделением тактико-оперативного реагирования (ТОР) в бронежилетах. Человек 20 вокруг суда, в арках на входах во дворы, патрульные машины вокруг. Неужели ожидаются праворадикалы? Но они в это время скачут возле облгосадминистрации, требуя снять с должности главу офиса Президента Андрея Ермака. Правда, не понятно, как им в этом могут помочь областные власти. Спецназ вежлив, на вопросы крепкие молодые люди отвечают, что приехали охранять нас. Дело резонансное — вдруг что случится. В целом мы не против этого, ведь в Украине нападения националистов на суды и журналистов не редкость. Некоторых журналистов националисты даже поубивали, правда, убийцы их так и не были найдены. Но в тот день они действительно были заняты возле облгосадминистрации.

Отвод не принят. Судью Добрева ждем до 16:15.

«Алло, полиция! Там грузят немецкие флаги»

— 6 мая от начальника СБУ в Запорожской области поступило сообщение о совершении уголовного правонарушения, — начала следователь Каба. — Согласно полученной информации, Иванов в «Фейсбуке» опубликовал текст: «Всем, кому дорога память подвигов советского солдата в годы Великой Отечественной войны, защищавших нашу Родину от фашистского порабощения, предлагаю заменить свою аватарку фотографией своего фронтовика. Давайте вместе в эти памятные дни превратим социальные сети в большой Бессмертный полк», а также изображение с серпом, молотом и звездой. Затем 8 мая в отделение полиции по телефону поступило сообщение, что к автомобилю, который припаркован возле офиса «Полка Победы», загружают немецкие флаги и другую символику.

Присутствующие в зале переглянулись — почему полиция выезжает на звонок о «немецких» флагах? Разве они попадают под действие закона о запрете коммунистической и нацистской символики? Или для следователя современная Германия, экономический лидер ЕС, то же, что и гитлеровский Рейх? Нацистские неучи. Что показал марш украинских националистов на День Победы в Одессе © скриншот видео Украина.ру

— В ходе обыска, — продолжает тем временем следователь, — из машины изъяли 34 фрагмента ткани красного цвета с надписью: «Полк Победы», 34 фрагмента ткани красного цвета с надписью: «75 лет Великой Победы», 98 фрагментов ткани красного цвета с желтыми звездами, 395 экземпляров газеты, бита, два ножа и диски с запрещенной символикой. Также в качестве вещдока изъят сам автомобиль.

— И с какой целью вы просите наложить арест?— спрашивает судья.

— Для проведения экспертиз.

Слово предоставлено стороне защиты.

— Кто в постановлении об обыске обозначен как пользователь автомобиля?— поинтересовался адвокат Роман Шеремет.

— Андрей Иванов. А собственник — Елена Иванова, — ответила следователь, пока не совсем понимая, куда клонится дело.

— Странно. А в ходатайстве следователя, который проводил обыск, пользователь — Коваленко А.Н. Это кто такой?

— Это техническая ошибка — попыталась выкрутиться следователь Каба. — Должны были написать Иванов.

— Интересно, автомобиль принадлежит одному человеку, пользовался другой, а в вашем ходатайстве написано, что третий. Кому же тогда принадлежат изъятые в машине вещи?

Она не знает, что ответить, волнуется. Все понимают, что по сути ее подставили, прислав на суд по обыску, которого она в глаза не видела.

— Ладно, а почему изъяли авто? На нем была размещена какая-то запрещенная символика?

— Нет. Гуманитарная самоблокада Украины © flickr.com, Abhi Sharma

— Вам наверняка известно, что проникновение в чужое имущество без постановления суда разрешается только в случае спасения жизни людей и имущества или непосредственного преследования подозреваемых, — заявляет адвокат Ольга Зелинская. — Как я поняла, неотложность этих действий мотивирована звонком с сообщением о том, что в авто заносят нацистские флаги. Так какое имущество так хотел спасти следователь? Нацистскую символику? Она представляет большую ценность для нашего государства? Внесла вклад в его развитие? Тогда получается, что следователь очень переживает за нацистскую символику и поддерживает ее. А если серьезно, то данное проникновение — как минимум превышение служебных полномочий.

По сути это не вопрос, а констатация незаконных действий правоохранительных органов. Отвечать на это нечего. Отправленная отдуваться за тех, кто отдавал и исполнял противозаконный приказ, следователь Каба ничего и не отвечает.

Сами разрешили, сами арестуем

— В какое время поступил звонок в полицию про нацистские флаги?— интересуется глава «Полка Победы» Андрей Иванов.

— В 18:26.

— Отлично. Значит все, что написано в ходатайстве следователя, — фальшивка. У меня есть видеозапись с камеры наблюдения, где видно, как 2 человека целый час сидели в своем автомобиле возле офиса «Полка Победы» и наблюдали за офисом. Мы с коллегой вышли на улицу в 18:07, чтобы сложить флаги и другие вещи в машину. Как только мы начали все складывать, они к нам подошли, представились сотрудниками правоохранительных органов и сказали, что приехали сюда по звонку в полицию. Я сказал, что это мои вещи и в них нет ничего запрещенного, на что они ответили, что сейчас приедет следственная группа и разберется. Через 15 минут возле офиса уже находилось 20 человек. Это не вызов «102», это спланированная акция против нашей организации и нашей газеты.

Возражений никаких.

— Почему в материалах дела нет фотокопий изъятого имущества?— задает вопрос адвокат Зелинская. — Я догадываюсь почему. Потому что на фото мы бы сейчас увидели, что на изъятом имуществе нет запрещенной символики. Кстати, вы воспроизводили содержимое дисков во время обыска? Как вы узнали, что на дисках коммунистическая символика?

— Меня там не было.

— То есть вам это неизвестно?— подсказывает ответ следователю судья Добрев.

— Ваша честь, если следователь, который проводил обыск, так написал, значит, так и есть.

Лучше бы ответила, как предлагал судья. Спели «Катюшу». Посол Сибига нашёл повод поссорить Украину с Турцией © Twitter, Andrii Sybiha

— Никакие нацистские флаги ни у кого не изымались, — подключается адвокат Антонина Шостак. — Красная ткань с желтой звездой — это маски, в которых сейчас во время карантина в зале суда находится сам Иванов и другие люди. Это фактически отображение государственного флага Китайской народной республики. Так какое отношение эти маски имеют к закону Украины о запрете коммунистической символики? Никакого. Для того, чтобы это увидеть, не нужна экспертиза. Что касается флагов «Полк Победы», это официальная, зарегистрированная в Минюсте Украины символика общественной организации. По поводу флагов «75 лет Великой Победы». Учитывая, что лица, изымавшие их накануне Дня Победы, прекрасно знали, что они будут использованы для почтения памяти людей, благодаря которым мы сегодня живем, я считаю такие действия полиции и СБУ кощунством. «Полк Победы» отмечен многими международными институциями как организация, которая способствует сохранению памяти жертв в годы Второй мировой войны. Кроме того, изъятие тиража газеты — это просто уголовное преступление по статье «Препятствование журналистской деятельности», данные касательно чего уже отправлены в ГБР.

Иванов развеивает все оставшиеся сомнения касательно действий правоохранительных органов:

— С 4 по 6 мая я согласовал газету и флаги с замначальника ГУНП полковником Павлом Карабутой и сотрудниками СБУ, которые присутствовали на наших встречах. 7 мая я был у губернатора в присутствии главы облсовета и того же полковника Карабуты, где нам разрешили проводить мероприятие на условиях соблюдения карантинных ограничений. 9 мая колонна автомашин с этими флагами двигалась в Киеве, Харькове, Херсоне, Одессе, Николаеве, Запорожье. Ни одного протокола правоохранители не составили. А теперь нам говорят о запрещенной символике те же люди, которые ее разрешили? Все их действия преследовали одну цель — чтобы я не попал на автопробег 9 мая.

Судья готов был удалиться в совещательную комнату для вынесения решения, но адвокат Шостак должна была сказать то, что и сказала:

— Ваша честь, заявителем по делу является начальник СБУ. И очень интересно, как служба безопасности будет нести ответственность за заведомо неправдивое сообщение о преступлении. Это, во-первых. Во-вторых, они собираются проводить экспертизу вещей, на которых очевидно нет запрещенной символики. Зачем проводить экспертизу диска, который можно открыть в суде и посмотреть его содержание? Зачем проводить экспертизу черновых записей? Что они в них хотят найти? И это все за государственный счет. Почему я как налогоплательщик должна каждый раз оплачивать экспертизы, которые не подтверждают совершение преступления?

Можно сказать, что судья в своем постановлении дал ответ на этот вопрос. Он решил арестовать для проведения экспертизы по 1 экземпляру официально зарегистрированного в Минюсте флага «Полк Победы», флага с надписью «75 лет Великой Победы», красной маски с желтой звездочкой и согласованной во всех органах газеты с поздравлениями ветеранов. Изъятый автомобиль, подарочную именную бейсбольную биту, два ножа для рыбалки, флажок «ВВС СССР», 2 диска с видео 2012 года исторической реконструкции прорыва линии «Вотан», 1 диск с фото турнира по волейболу, газету (что-то вроде «Сельского подворья») и черновики — вернуть владельцу.

В полодиннадцатого ночи, когда мы выходили из здания суда, на улице уже было темно, а под дверями все еще продолжало дежурить спецподразделение «ТОР», правда, уже в несколько поредевшем виде. Настоящие нацисты у суда так и не появились. А война продолжается.