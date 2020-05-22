В современном мире просто нерентабельно затевать «большую войну», но конфликты продолжатся, прогнозируют эксперты. При этом в мире будет падать роль и сила разных союзов, а государства будут все больше «окукливаться» и ориентироваться на национальные интересы

Пандемия коронавируса изменила мир. Отдельные люди и целые общества пытаются переосмыслить жизнь и происходящее вокруг них. Жители планеты готовятся жить в новой цифровой реальности, в которой требования безопасности грозят сильно потеснить личную свободу и частную жизнь.

В свою очередь экономисты спорят, какой ущерб понесёт мировая экономика. Эксперты агентства Bloomberg подсчитали, что экономика может потерять 2,7 триллиона долларов. Такой вариант возможен, если вирус поразит все страны, а рост экономики сведётся к нулю.

Для понимания: 2,7 триллиона долларов — это ВВП Великобритании.

Западные СМИ подсчитывают потери от пандемии: политические, экономические и моральные © AP, Rafiq Maqbool

При этом за экономическими кризисами, как показывает история, нередко приходили войны и вооружённые конфликты.

Политические эксперты рассказали Украине.ру, чего ждать миру на этот раз, возможна ли «большая» война и как пандемия изменит жизнь Украины и России.

Закат глобализма

Предпосылки экономического кризиса в мире были и до карантина, однако он ускорил все эти процессы и обнажил противоречия, которые накапливались годами. Об этом говорит политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, это касается проблем, связанных с глобализацией.

«Многие политики уже давали понять, что нужно какое-то ограничение этих процессов. Трамп как-то интуитивно это понимал, не в результате аналитического осмысления. В Европе — Макрон, эту позицию также занимали Венгрия, отчасти Польша. Германия была на стороне продвижения глобалистского тренда, но в итоге Ангела Меркель потеряла часть поддержки и усилила позиции популистских партий», - отметил эксперт.

Михаил Погребинский: Украина после коронавируса продолжит свое медленное движение к пропасти © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Кризис еще не начался»

Движение к рецессии и глобальному экономическому кризису во многих странах присутствовало, такие прогнозы были, напоминает директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. А пандемия, которая была объявлена, соответственно, и ограничительные меры в разных странах этот кризис усилили и, возможно, вывели его на качественно новый уровень.

«Пострадала система мировой торговли, в том числе и институциональные основы системы. Ну и это еще не конец истории, она продолжается. Еще будут экономические и социальные последствия», — прогнозирует эксперт.

Худяков полагает, что кризис как таковой еще не начался: «он на пороге, но не проявился в полной мере».

«Все разбежались по углам»

В условиях кризиса мировое сообщество продемонстрировало, что каждый старается выжить по принципу: «Умри ты сегодня, а я завтра». Такое мнение у руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина.

По его словам, вирусная эпопея продемонстрировала очень наглядно, что большинство человеческого сообщества не мыслит себя в рамках глобальной деревни.

«То есть все моментально разбежались по углам, каждый схватил свое и постарался утащить соседское. Это демонстрация того, что либеральные ценности хороши в мирное время, когда нет эпидемий, войн. Когда относительная социальная стабильность покупается за счет неоколониалистских методик обирания Африки. Азии и Латинской Америки.

То есть когда благополучие бюргера базируется на том, что где-то там в Доминикане за несколько долларов за тонну собранного сахарного тростника пашет малолетний гаитянин», — заявил Грозин. Политолог Грозин: США выдергивают одеяло из-под немцев, французов и прочих итальянцев © РИА Новости, Александр Натрускин

Все ради национальных интересов и проблемы у союзов

Отвечая на вопрос — как изменится мир после пандемии?— Михаил Погребинский отметил, что процесс будет двойным. С одной стороны, будет идти процесс фрагментации, «окукливания», собирания своих предприятий у себя на территории.

Это попытка добиться самообеспечения, того, «чтобы не было такой катастрофической ситуации, когда больше чем 90% антибиотиков и прочих лекарственных составляющих производят в Китае и Индии». Будут возвращать производства к себе или создавать новые, прогнозирует политолог.

С другой стороны, говорит Погребинский, будет переформатироваться глобалистский тренд и будет делаться акцент на координации действий научного сообщества, перестройке работы Всемирной организации здравоохранения для более эффективной работы.

«Все это будет происходить на фоне окукливания, на фоне сосредоточения на национальных интересах. Гораздо меньшее значение будут приобретать различные союзы — союзные отношения могут быть и пересмотрены», — сказал политолог.

Война, но в другой форме

В мире после пандемии сохранится угроза новый войн, говорит Павел Рудяков. Но это только одно из средств разрешения такого глобального кризиса, в который мы сегодня вступили или вступаем, отметил эксперт.

Павел Рудяков: Глобальная война продолжается десятилетиями, но она не остановит кризис © РИА Новости, Нина Зотина

Он подчеркнул, что глобальные войны никуда не исчезли, «они продолжаются в виде локальных вооруженных конфликтов, в виде санкционных режимов, которые вводятся без конца».

Михаил Погребинский исключает возможность большой войны «из-за того, что её инициаторы не могут рассчитывать на успех, так как они точно будут среди пострадавших». А лучше всего это понимают сами генералы и научные среды, которые работают на военных.

«Политики есть всякие, которые не понимают, а обслуга научно-экспертная прекрасно понимает. И поэтому я исключаю вариант большой войны.

Будут воевать информационно, будут воевать иными средствами. Не будет войны на уничтожение путём бомбы, применения ядерного оружия и так далее», — спрогнозировал политолог.

«Вести войны — нерентабельно»

Коронавирус снизил интенсивность боевых действий в различных горячих точках, отмечает Андрей Грозин: в Йемене, Ливии и даже в «хронически воюющем Афганистане». Другой вопрос, сколько продлится эта тенденция.

«Наличие оружия массового поражения сделало возможность выхода из кризиса через войну проблематичным шагом. Условно говоря, можно победить на сухопутном театре боевых действий. Но если в твоих мегаполисах взорвётся несколько ядерных блоков, то эта победа окажется пирровой», — подчеркнул политолог.

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«Даже такие отвязные лидеры как Дональд Трамп не способны принять решение, которое может разрушить их экономику. Тем более на это не способны лидеры европейских государств в силу своих личностных обстоятельств. Да и общество не поймёт даже небольшого количества потерь, неизбежного в условиях боевых действий», — заявил Грозин.

Мир после коронавируса: положение Украины…

Сейчас сложно говорить о том, как кризис скажется на Украине и тем более в каком положении страна из него выйдет. Проблема в том, что мы не знаем реального положения дел с коронавирусом, говорит Михаил Погребинский.

По его словам, мы не знаем, вышли на плато или нет, не знаем, можно ли ждать волны усиления заболеваемости, увеличения количества смертей, «потому что у нас в стране проводится чрезвычайно мало тестов и реальной картины мы не знаем».

«А от этого зависит, как будет развиваться ситуация. Сегодня пока она достаточно стабильная, люди смиряются с тем, что президент не выполняет своих обещаний, и оказывает ему по-прежнему поддержку почти половина населения.

Если никаких эксцессов с коронавирусом не будет — в смысле резкого ухудшения ситуации, тысяч смертей, сотен тысяч заболевших и так далее, — то тогда я не вижу причин того, что будет быстрая катастрофа», — сказал политолог.

Эксперт прогнозирование, что будет «медленное движение в сторону пропасти, но это движение будет замедляться какой-то поддержкой Международного валютного фонда и прочих организаций, американцев, поскольку они не заинтересованы в полном провале Украины».

Украина после коронавируса: бедность, роботизация и «удалёнка» © Украина.ру

«Но понятно, что долго это продолжаться не может, потому что экономика ослаблена, если не упала на колени», — заявил политолог.

…и России

Россия — государство, которое способно реализовывать самостоятельную политику, не примыкая ни к американскому, ни к китайскому берегу, и не становясь их младшим партнером. Об этом говорит Андрей Грозин.

Он отмечает, что имеет место повторение мировой политики времен поздней холодной войны, когда был Запад, был СССР и Варшавский договор, и было сильное Движение неприсоединения, то есть третий полюс.

«В данном случае третий полюс — Россия с ЕАЭС, очевидно, Индия, Турция. То есть масса государств, которые будут реализовывать третий путь, стараясь идти по пути минимизации участия в глобальном, пока, слава Богу, не силовом противостоянии Белого дома и Чжуннаньхая (правительственный квартал в Пекине — Ред.)», — сказал эксперт.