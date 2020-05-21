По состоянию на 16:00 четверга, 21 мая, в мире насчитывается свыше 5 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 328,5 тыс. человек, 1,9 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Первую позицию в антирейтинге занимают Соединённые Штаты, где официально зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 93,4 тыс. людей, 294,3 тыс. выздоровели.

На втором месте Россия: с начала пандемии здесь выявили 317,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 3 тыс. человек скончались, 92,6 тыс. удалось выздороветь.

Замыкает тройку Бразилия, где официально зарегистрировано 291,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. От инфекции скончались 18,8 тыс. человек, 116,6 тыс. выздоровели.

Сложной остается ситуация в Великобритании (249,6 тыс.), Испании (232,5 тыс.) и Италии (227,3 тыс.).

Ситуация на Украине

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 19 706 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 579 человек, 6227 пациентов выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С 23 мая в Киеве заработает наземный общественный транспорт, а с 25 мая — метро, заявил мэр столицы Виталий Кличко. Также, по его словам, возобновят работу магазины площадью до тысячи квадратных метров, спортивные и детские площадки в парках, промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

«Все запланированные послабления будут внедрены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне серьёзно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности», — заявил Кличко.

А с 1 июня в столице возобновят работу детские сады, школы (для выпускников, которые сдают экзамены), спортзалы и фитнес-залы (без бассейнов), а также пляжи и зоны отдыха.

При этом рассмотрение вопроса открытия крупных торговых центров в мэрии пока отложили — его рассмотрят после возобновления работы метро.

«Укрзализныця» также заявила о готовности возобновить пассажирские перевозки с 1 июня. Отмечается, что на вокзале «Киев-Пассажирский» усилены меры безопасности и установлена новейшая система видеонаблюдения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заверил, что будет постоянно проверять финансирование больниц — до тех пор, пока медики не получат обещанные надбавки к зарплатам за работу с коронавирусными пациентами. Он также отметил, что с апрельскими надбавками никаких задержек быть не должно.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 317 554 случая заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 3099 человек, 92 681 выздоровели.

За последние сутки коронавирус выявили у 8849 россиян.

В Роспотребнадзоре сообщают о выходе на так называемое плато по коронавирусу — ситуация с заболеваемостью в последние дни стабилизируется. Ранее также сообщалось о стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве: циркуляция коронавируса в столице снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 21 мая Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в системе образования пообещал, что все выпускники получат свои аттестаты без экзаменов. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, их выдадут не позднее 15 июля.

Также в ходе совещания президент объявил дату начала Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — его перенесли на 29 июня. Отмечается, что в 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.

Кроме того, Путин призвал выделить дополнительные бюджетные места в российских вузах, чтобы не менее 60% выпускников 2020 года могли претендовать на бесплатное обучение. Он также добавил, что новый учебный год у школьников и студентов должен начаться без существенной задержки.

Глава государства также сообщил, что отложил военный призыв для выпускников школ 2020 года. Путин отметил, что уже договорился об этом с Министерством обороны.

Ситуация в мире

Европейский центр по профилактике и контролю заболевания считает неизбежной вторую волну эпидемии коронавируса в Европе. По словам главы агентства Андреа Аммон, она необязательно будет такой же катастрофической, как первая, если люди будут соблюдаться правила безопасности и социальную дистанцию.

Коронавирус в Европе: 500 миллиардов евро на преодоление последствий пандемии, возобновление авиасообщения, обрушение автомобильных рынков © REUTERS, Antonio Parrinello Паола де Мишеле. Ранее итальянское правительство объявило о том, что позволит всем туристам из ЕС въезжать в страну с этой даты. Стоит отметить, что Италия стала первой страной в Европе, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В США переживший вспышку коронавируса авианосец USS Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») снова вышел на рейс. В течение более чем 50 дней он не выполнял боевых заданий и был пришвартован на американской базе в Тихом океане. Напомним, коронавирусную инфекцию выявили у 1150 членов экипажа. Для возвращения на авианосец экипажа была проведена его полная дезинфекция. Известно, что к работе вернулись более половины моряков.

Грузия с 22 мая отменит комендантский час и режим чрезвычайного положения, введённые из-за пандемии коронавируса. По словам премьер-министра Георгия Гахарии, стране необходимо «разумно вернуться к нормальной жизни», поэтому часть ограничений все же останется. Согласно последним данным, в Грузии выявлен 721 случай заражения коронавирусом, 12 человек скончались.