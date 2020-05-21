По состоянию на 12:00 четверга, 21 мая, в мире официально зарегистрировано свыше 5 млн случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 328,1 тыс. человек, более 1,9 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Институтом Джона Хопкинса

Первое место по числу зараженных в мире по-прежнему занимают Соединённые Штаты — за время пандемии COVID-19 диагностировали более чем у 1,5 млн граждан. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 93,4 тыс. человек, 294,3 тыс. выздоровели.

Но втором месте Россия: 317,5 тыс. случаев заражения, свыше 3 тыс. смертей и 92,6 тыс. выздоровлений.

Третью позицию с 291,5 тыс. случаев заражения коронавирусом занимает Бразилия. Там с начала пандемии от заболевания скончались 18,8 тыс. людей, выздороветь удалось 116,6 тыс. Как отмечают эксперты, Латинская Америка постепенно становится эпицентром распространения заболевания в мире.

Сложной остается ситуация в Великобритании (249,6 тыс.), Испании (232,5 тыс.) и Италии (227,3 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 19 706 случаев заражения COVID-19. Инфекция отняла жизни 579 человек, 6227 пациентов выздоровели. За последние сутки коронавирус диагностировали у 476 человек.

Лидерами по количеству выявленных случаев заражения остаются Черновицкая область (2842), Киев (2475) и Киевская область (1316).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Некоторые регионы страны уже переходят к о второму этапу ослабления карантинных мер, другие же попросту к этому не готовы.

«Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская», — заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

По его словам, переходить ко второму этапу смягчения ограничений нельзя пока что Черновицкой области. Об этом так же говорят и местные власти.

Стало известно, что с рабочей поездкой в регион отправились министр здравоохранения Максим Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов. Власти хотят оценить ситуацию в самой зараженной области Украины, встретиться с медработниками и узнать, как им сейчас необходима помощь.

Тем временем Киев готовится к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха. Ранее о том, что летом 2020 года всё-таки будет открыт пляжный сезон заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Консультации с инфекционистами подтвердили: солёная вода и ультрафиолет убивают возбудителя коронавируса. В реках, по словам Ляшко, также сложно подхватить инфекцию.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 317 554 случая заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 3099 человек, 92 681 выздоровели. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 8 849 россиянам.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, пик заболеваемости коронавирусом в России, по всей видимости, уже пройден. Конец пика прослеживается из-за снижения числа зараженных начиная с 1-2 мая.

Тем временем в Чеченской республике, где насчитывается 1026 зараженных, местным жителям запретили передвижения по региону в период празднования Ураза-Байрама, которое продлится с 23 по 26 мая. Четыре дня будут объявлены выходными, не будут работать даже министерства и ведомства.

Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс с просьбой отменить рекомендацию Роспотребнадзора об «антикоронавирусной» рассадке в самолетах. Ранее ведомство выпустило рекомендации для авиаперелетов, в которых говорилось о том, что в условиях пандемии самолеты должны быть заполнены на 50%, а пассажиры рассажены через одного (в шахматном порядке). По мнению авиаперевозчиков, это существенно увеличит стоимость билетов.

Коронакризис: администраторы против экономистов и помощь Европы © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — отметила первый зампред комитета верхней палаты по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Отмечается, что изменения могут коснуться закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ситуация в мире

В то время как некоторые страны Европы постепенно снимают ограничения, в других странах мира фиксируется рекордный прирост заболевших коронавирусом. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, за 20 мая в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Отмечается, что почти две трети всех новых заражений прошлось на четыре страны: США, Бразилию, Россию и Индию.

Коронавирус в Европе: 500 миллиардов евро на преодоление последствий пандемии, возобновление авиасообщения, обрушение автомобильных рынков © REUTERS, Antonio Parrinello

Также стало известно, что городская община Мадрида подала в суд на власти Испании из-за отказа смягчить карантин для столицы. Мадрид уже трижды просил Минздрав страны ослабить ограничения, но дважды получал отказ. По мнению общины, статистические данные говорят о том, что карантинные меры уже можно ослабить. Например, открыть рестораны и бары, как это сделали на больше части территории страны.

А вот в Китае в связи с пандемией ввели строгий запрет на оборот диких животных. В течение пяти лет их запрещено употреблять в пищу, разводить, продавать, покупать рекламировать и охотиться на них. Стоит напомнить, что по одной из версий заболевание распространилось по миру именно из-за продажи диких животных на одном из рынков Уханя.