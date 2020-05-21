Первое место по числу зараженных в мире по-прежнему занимают Соединённые Штаты — за время пандемии COVID-19 диагностировали более чем у 1,5 млн граждан. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 93,4 тыс. человек, 294,3 тыс. выздоровели.
Но втором месте Россия: 317,5 тыс. случаев заражения, свыше 3 тыс. смертей и 92,6 тыс. выздоровлений.
Третью позицию с 291,5 тыс. случаев заражения коронавирусом занимает Бразилия. Там с начала пандемии от заболевания скончались 18,8 тыс. людей, выздороветь удалось 116,6 тыс. Как отмечают эксперты, Латинская Америка постепенно становится эпицентром распространения заболевания в мире.
Сложной остается ситуация в Великобритании (249,6 тыс.), Испании (232,5 тыс.) и Италии (227,3 тыс.)
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 19 706 случаев заражения COVID-19. Инфекция отняла жизни 579 человек, 6227 пациентов выздоровели. За последние сутки коронавирус диагностировали у 476 человек.
Лидерами по количеству выявленных случаев заражения остаются Черновицкая область (2842), Киев (2475) и Киевская область (1316).
Стоит отметить, что число зараженных в стране второй день подряд увеличивается: в среду, 20 мая, сообщалось о 354 заражённых за сутки, во вторник, 19 мая — о 260.
Некоторые регионы страны уже переходят к о второму этапу ослабления карантинных мер, другие же попросту к этому не готовы.
«Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская», — заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
По его словам, переходить ко второму этапу смягчения ограничений нельзя пока что Черновицкой области. Об этом так же говорят и местные власти.
Стало известно, что с рабочей поездкой в регион отправились министр здравоохранения Максим Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов. Власти хотят оценить ситуацию в самой зараженной области Украины, встретиться с медработниками и узнать, как им сейчас необходима помощь.
Тем временем Киев готовится к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха. Ранее о том, что летом 2020 года всё-таки будет открыт пляжный сезон заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Консультации с инфекционистами подтвердили: солёная вода и ультрафиолет убивают возбудителя коронавируса. В реках, по словам Ляшко, также сложно подхватить инфекцию.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксировано 317 554 случая заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 3099 человек, 92 681 выздоровели. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 8 849 россиянам.
По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, пик заболеваемости коронавирусом в России, по всей видимости, уже пройден. Конец пика прослеживается из-за снижения числа зараженных начиная с 1-2 мая.
Тем временем в Чеченской республике, где насчитывается 1026 зараженных, местным жителям запретили передвижения по региону в период празднования Ураза-Байрама, которое продлится с 23 по 26 мая. Четыре дня будут объявлены выходными, не будут работать даже министерства и ведомства.
Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс с просьбой отменить рекомендацию Роспотребнадзора об «антикоронавирусной» рассадке в самолетах. Ранее ведомство выпустило рекомендации для авиаперелетов, в которых говорилось о том, что в условиях пандемии самолеты должны быть заполнены на 50%, а пассажиры рассажены через одного (в шахматном порядке). По мнению авиаперевозчиков, это существенно увеличит стоимость билетов.
В Совете Федерации предложили дать легальное определение понятию «самоизоляция», а также предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.
«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — отметила первый зампред комитета верхней палаты по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Отмечается, что изменения могут коснуться закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Ситуация в мире
В то время как некоторые страны Европы постепенно снимают ограничения, в других странах мира фиксируется рекордный прирост заболевших коронавирусом. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, за 20 мая в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Отмечается, что почти две трети всех новых заражений прошлось на четыре страны: США, Бразилию, Россию и Индию.
Несмотря на неутешительную статистику, Греция уже строит планы на предстоящий туристический сезон: с 15 июня самолеты с первыми после карантина туристами начнут приземляться в Афинах, а с июля заработают все аэропорты страны. Предполагается, что в первую очередь отдыхать за границу отправятся жители стран с более благоприятной эпидемиологической ситуацией.
Также стало известно, что городская община Мадрида подала в суд на власти Испании из-за отказа смягчить карантин для столицы. Мадрид уже трижды просил Минздрав страны ослабить ограничения, но дважды получал отказ. По мнению общины, статистические данные говорят о том, что карантинные меры уже можно ослабить. Например, открыть рестораны и бары, как это сделали на больше части территории страны.
А вот в Китае в связи с пандемией ввели строгий запрет на оборот диких животных. В течение пяти лет их запрещено употреблять в пищу, разводить, продавать, покупать рекламировать и охотиться на них. Стоит напомнить, что по одной из версий заболевание распространилось по миру именно из-за продажи диких животных на одном из рынков Уханя.